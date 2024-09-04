2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
9 сен в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 сен в 13:30
€45 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Хельсинки для детей: зоопарк, музеи, парки развлечений и не только
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
16 сен в 14:00
27 сен в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 сентября 2024Очень понравился экскурсовод Инна. Грамотная речь, структура и построение рассказа, интересная экскурсия. Много интересного узнала. Сразу чувствуется, Инна любит свою страну и свое дело.
- GGregory3 сентября 2024Встреча и экскурсия с Хельгой были самыми яркими впечатлениями от визита в Хельсинки. Познавательно, интересно, эмоционально, по-человечески тепло. Послевкусие превосходное!
- ААлександр2 сентября 2024Спасибо большое за замечательную экскурсию! Однозначно рекомендую Ольгу, прекрасный гид и человек!!! Александр
- ЛЛариса6 августа 2024Все было очень интересно и познавательно,очень довольны
- ККристина4 августа 2024Замечательный гид Инна. Все рассказала, показала, для первого знакомства с городом идеально!
- VViktors4 сентября 2023Ольге огромное спасибо. Знающий и опытный гид. Несмотря на неважную погоду смогли посмотреть и узнать все что хотели. С удовольствием рекомендуем воспользоваться ее услугами.
- РРита26 сентября 2022Инна, потрясающий гид и потрясающая женщина, знающая свой город, историю страны. Очень много нового узнала и подчеркнула для себя важного.
- ННаталья24 августа 2020Отлично погуляли с Ольгой по Хельсинки. Быстро расположила к себе, увлекла ребенка рассказом. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем как увлеченного, позитивного гида.
- ЛЛола18 июля 2019Ольга, отличный гид. Я была с ребёнком 6 лет, и для моей дочери это была первая экскурсия познавательная. Ольга смогла адаптировать маршрут, экскурсию с учетом возраста и особенностей моего ребёнка. Я и моя дочь остались довольны, планируем вернутся снова. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «На Рождество»
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