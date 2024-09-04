На Рождество – экскурсии в Хельсинки

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Хельсинки на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
На машине
120 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
9 сен в 11:30
150 за всё до 4 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
Пешая
115 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 сен в 13:30
45 за человека
Хельсинки для детей
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Хельсинки для детей: зоопарк, музеи, парки развлечений и не только
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
16 сен в 14:00
27 сен в 09:00
120 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2024
    Хельсинки - самое главное и не только
    Очень понравился экскурсовод Инна. Грамотная речь, структура и построение рассказа, интересная экскурсия. Много интересного узнала. Сразу чувствуется, Инна любит свою страну и свое дело.
  • G
    Gregory
    3 сентября 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Встреча и экскурсия с Хельгой были самыми яркими впечатлениями от визита в Хельсинки. Познавательно, интересно, эмоционально, по-человечески тепло. Послевкусие превосходное!
  • А
    Александр
    2 сентября 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Спасибо большое за замечательную экскурсию! Однозначно рекомендую Ольгу, прекрасный гид и человек!!! Александр
  • Л
    Лариса
    6 августа 2024
    По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
    Все было очень интересно и познавательно,очень довольны
  • К
    Кристина
    4 августа 2024
    Хельсинки - самое главное и не только
    Замечательный гид Инна. Все рассказала, показала, для первого знакомства с городом идеально!
  • V
    Viktors
    4 сентября 2023
    Хельсинки для детей
    Ольге огромное спасибо. Знающий и опытный гид. Несмотря на неважную погоду смогли посмотреть и узнать все что хотели. С удовольствием рекомендуем воспользоваться ее услугами.
  • Р
    Рита
    26 сентября 2022
    Хельсинки - самое главное и не только
    Инна, потрясающий гид и потрясающая женщина, знающая свой город, историю страны. Очень много нового узнала и подчеркнула для себя важного.
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    За 2,5 часа влюбилась в город и захотелось остаться на подольше. Кто думает, что в Хельсинки нечего делать, это не так. Единственное о чем пожалела, что не взяла экскурсию в первый день, нужно брать сразу как приезжаешь, а потом исследовать все самому, потому что Инна расскажет о многом и покажет, как можно с пользой провести время, а не тупо сланятся по магазинам за покупками. Инна, спасибо Вам огромное. Знакомство с Вами было самым лучшим из моего мини путешествия. Отдельное спасибо за маленький подарок☺️ Процветания Вам и Вашей стране🌸

  • Н
    Наталья
    24 августа 2020
    Хельсинки для детей
    Отлично погуляли с Ольгой по Хельсинки. Быстро расположила к себе, увлекла ребенка рассказом. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем как увлеченного, позитивного гида.
  • Л
    Лола
    18 июля 2019
    Хельсинки для детей
    Ольга, отличный гид. Я была с ребёнком 6 лет, и для моей дочери это была первая экскурсия познавательная. Ольга смогла адаптировать маршрут, экскурсию с учетом возраста и особенностей моего ребёнка. Я и моя дочь остались довольны, планируем вернутся снова. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
  2. Хельсинки - самое главное и не только
  3. Хельсинки для детей
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Торговая площадь
  3. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в сентябре 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 150. Туристы уже оставили гидам 244 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Хельсинки (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 244 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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