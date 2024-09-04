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За 2,5 часа влюбилась в город и захотелось остаться на подольше. Кто думает, что в Хельсинки нечего делать, это не так. Единственное о чем пожалела, что не взяла экскурсию в первый день, нужно брать сразу как приезжаешь, а потом исследовать все самому, потому что Инна расскажет о многом и покажет, как можно с пользой провести время, а не тупо сланятся по магазинам за покупками. Инна, спасибо Вам огромное. Знакомство с Вами было самым лучшим из моего мини путешествия. Отдельное спасибо за маленький подарок☺️ Процветания Вам и Вашей стране🌸