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салоне. Во время поездки он расскажет о городе и ответит на ваши вопросы.



При бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку, а также, нужна ли встреча с табличкой и обратный трансфер. В стоимость включены аренда детских кресел и ожидание в аэропорту. Доступны автомобили комфорт-класса и минивэны для группы до 8 человек