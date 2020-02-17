9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная автомобильная прогулка для пассажиров транзитных рейсов

Елена
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Елена – ваш гид
Эта экскурсия станет замечательным началом вашего путешествия в Хельсинки, сэкономит время и даст вам почувствовать себя долгожданными гостями прямо «с порога»! Вы проедете по главным улицам и архитектурным достопримечательностям города, заглянете на местный рынок и полюбуетесь пейзажами Хельсинского архипелага с набережной.
190 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки
Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки

Что вас ожидает

Сопровождение от аэропорта и обратно
Я встречу вас в зале аэропорта Хельсинки: всего пара минут – и вы уже мчитесь в автомобиле знакомиться с финской столицей! По дороге я отвечу на все ваши вопросы о городе, дам несколько полезных советов, расскажу всё самое интересное о культуре Финляндии, её кухне и менталитете местных жителей. А закончим экскурсию у вашего отеля, в аэропорту или другом удобном для вас месте.

Проехать по главным местам Хельсинки
Вы проедете по главной улице города, на которой расположены самые узнаваемые достопримечательности столицы: здание парламента, Дом музыки, Конгресс-Центр Финляндия. Мы объедем все главные красоты города – Сенатскую площадь с белоснежным Кафедральным Собором, утонченный парк Эспланаду, живописный парк Сибелиуса и оживленную Рыночную площадь, центр городской жизни, где можно попробовать морские деликатесы и купить финские сувениры. А еще мы обязательно проедем вдоль одной из красивейших городских набережных и полюбуемся атмосферными пейзажами Хельсинского архипелага.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят сразу увидеть всё самое интересное в городе и сэкономить время! А для «транзитных» пассажиров эта поездка – отличная возможность между рейсами познакомиться с ещё одним удивительным европейским городом.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на моём автомобиле Opel Astra 2016 года
  • Все расходы на парковки включены в стоимость
  • Маршрут может быть изменён в соответствии с временем прилёта, местом окончания экскурсии и вашими индивидуальными пожеланиями
  • Продолжительность экскурсии можно увеличить: стоимость дополнительного часа – 50 евро
Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки
Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки
Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки
Трансфер + обзорная экскурсия по Хельсинки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Здравствуйте! Меня зовут Елена и я профессиональный гид. Живу в Финляндии с 2011 года в небольшом городке в доме у леса, но признаюсь, очень люблю Хельсинки за его ритм и стиль, за близость к морю, за городской уют, который сложно найти во многих других местах. Я увлечена финским дизайном, архитектурой и живописью, много читаю и слушаю лекции по истории страны и учу, учу, учу финский язык — вот не такой уж он и лёгкий. А главное — мне нравится всем этим делиться. Приезжайте! Я буду вас ждать!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия с Еленой! Она очень интеллигентный, воспитанный, тактичный и образованный человек. Все познавательно и интересно. Время пролетело незаметно и после экскурсии появилось желание посетить многие места о которых даже не знали. Все очень профессионально и на высшем уровне, увлекательно, доброжелательно, по делу! Мы с мужем остались довольны и подучили то, что искали. Спасибо Елене. Рекомендую!
14 января 2020
Лена - Вы супер! Прекрасная экскурсия по городу для семьи с детьми 18 и 12 лет. Чистая и классная небольшая машина, но уместились вчетвером хорошо! Дети и взрослые в восторге, успели за 3,5 часа многое увидеть и услышать, интересные рассказы, много фактов и все как то легко ) вернёмся и ещё обязательно увидимся с Еленой
23 августа 2019
Огромное спасибо Елене за организацию экскурсии. Я была с сыном подростком- 16 лет- и Елена смогла заинтересовать парня. Оговорюсь сразу, что классические объекты показа, которые мы потом посмотрели на городском экскурсионном автобусе, были лишь ей обозначены. Елена показала и рассказала нам о Хельсинки, который отсутствует в классическом путеводителе по городу (исключение- только сауна), ориентируясь больше на сына. В связи с тем, что фактическое время экскурсии было меньше, чем оговоренное- причем по нашей вине: у нас была посадка на паром, Елена дала нам билеты в одну из достопримечательностей Хельсинки, которую мы собственно и посетили, но уже самостоятельно. В целом, я очень рада, что для знакомства своего сына с городом я выбрала именно Елену. Сама я бывала несколько раз в Хельсинки, поэтому вся поездка затевалась именно для того, чтобы познакомить сына с Финляндией и Швецией. Знакомство его с Хельсинки точно состоялось и он никогда не скажет, что это скучный город. Одна библиотека чего стоит!!!!! Сын даже посетовал, что такой библиотеки нет в Москве!!! Думаю, что экскурсовод сможет преподнести город любой публике,которая захочет совершить с ней прогулку, показав его с наиболее интересной для экскурсанта стороны. Отдельное спасибо Елене за советы и рекомендации по организации нашей поездки, за которыми я к ней обращалась до начала своего путешествия. Рекомендую однозначно!!!!
15 августа 2019
Все прошло отлично!!! Погода была просто супер!!! Елена очень большой профессионал, легкое и не принуждение общение. Огромное спасибо!!!
1 июля 2019
Возникла проблема при встрече с гидом. В аэропорту производится ремонт. рейс из Бергена задержали, но благодаря усилиям гида встреча произошла. Экскурсия была в воскресенье, с одной стороны не было толкучек, с другой - закрыты многие учреждения (музеи). Но благодаря усилиям гида (Елены) мы увидели уголки Хельсинки, которые выпадают при стандартных экскурсиях. Я, лично, была очарована Набережной, садиками внутри микрорайонов. Удивили микрорайоны сохраненные жителями и приспособленные для комфортной жизни. Мы увидели центральный район и учреждения власти, но нас больше очаровал комфортный Хельсинки, где можно только порадоваться за жителей. Гид заботливая и знающая. Можно отметить, что она любит свой город и с удовольствием открывает его очаровательные уголки. Спасибо Елене за доставленное удовольствие и открытие удивительного города Хельсинки. Ирина
Ольга
2 мая 2019
Это была потрясающая экскурсия в потрясающем городе с потрясающим гидом!!! Елена в течение первых 10 минут полностью разрушила все мифы Интернета о том, что в Хельсинки смотреть нечего: теперь мы точно знаем, что Хельсинки - удивительный, прекрасный, чистый, зелёный и очень самобытный город ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Мы получили огромное удовольствие от рассказа Елены о Хельсинки, о Финляндии и о финнах, о финском языке и о финской культуре, о финской природе и о финской истории. Не хочется теперь уезжать! Спасибо большое, Елена! Обязательно ещё увидимся!
4 ноября 2018
Отичный гид, познавательная обзорная экскурсия. Время пролетело незаметно, захотелось вернуться и посетить музеи и комплексы, которые мы видели. Обычно ты видишь город глазами гида - мы влюбились в Хельсинки после экскурсии Елены. Спасибо и до новых встреч!
13 августа 2018
Спасибо за интересную экскурсию
Станислав
10 мая 2018
С Еленой очень приятно и комфортно. Хороший рассказчик и собеседник, быстро нашла общий язык и со взрослыми и с детьми. Готова подстроиться под время и интересы туристов. Было очень интересно услышать не только "посмотрите направо, посмотрите налево", но и про жизнь и быт людей в Финляндии. Вариант трансфер+обзорная экскурсия - это просто находка. Очень удобно для стыковочных рейсов.

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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