9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сопровождение от аэропорта и обратно

Я встречу вас в зале аэропорта Хельсинки: всего пара минут – и вы уже мчитесь в автомобиле знакомиться с финской столицей! По дороге я отвечу на все ваши вопросы о городе, дам несколько полезных советов, расскажу всё самое интересное о культуре Финляндии, её кухне и менталитете местных жителей. А закончим экскурсию у вашего отеля, в аэропорту или другом удобном для вас месте.

Проехать по главным местам Хельсинки

Вы проедете по главной улице города, на которой расположены самые узнаваемые достопримечательности столицы: здание парламента, Дом музыки, Конгресс-Центр Финляндия. Мы объедем все главные красоты города – Сенатскую площадь с белоснежным Кафедральным Собором, утонченный парк Эспланаду, живописный парк Сибелиуса и оживленную Рыночную площадь, центр городской жизни, где можно попробовать морские деликатесы и купить финские сувениры. А еще мы обязательно проедем вдоль одной из красивейших городских набережных и полюбуемся атмосферными пейзажами Хельсинского архипелага.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят сразу увидеть всё самое интересное в городе и сэкономить время! А для «транзитных» пассажиров эта поездка – отличная возможность между рейсами познакомиться с ещё одним удивительным европейским городом.