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Маре – квартал королевских придворных!

4.8
12 отзывов
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Маре – одно из немногих мест в Париже, облик которого совершенно не изменился за столетия, и атмосфера здесь царит по-прежнему особенная.

В этом районе чувствуется настоящий Париж.

Во время экскурсии 🧭 вы побродите по узким улочкам и внутренним дворикам квартала, рассмотрите особняки и старинные дома и забудете, в какой эпохе находитесь.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €60 за человека

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Маре – квартал королевских придворных!
Маре – квартал королевских придворных!

Что вы увидите

  • квартал Марэ
Маре - старинный парижский квартал, находящийся рядом с Лувром.
Болото, располагавшееся ранее на этом месте, было осушено в XIII веке членами ордена тамплиеров, здесь находилась знаминитая Бастилия, и именно тут сохранились особняки французских аристократов, королевских министров, масонские храмы и ложи, а так же дворец самой королевы Марго.
Маре считается районом еврейской общины, в нем находится самая старинная парижская синагога и множество кафе в которых стоят очереди за национальным лакомством - фалафелем.
Этот квартал облюбовали креативные жители Парижа, ведь именно здесь Вы можете найти многочисленные лавочки парижских дизайнеров, подобрав мастера на свой вкус.
Потайные садики с цветущим жасмином и атмосфера Средневековья, площадь Вогезов, дом Виктора Гюго и Миледи, все это - Маре!
А в конце экскурсии 🧭 Вас будет ждать сюрприз - подьем на крышу с ошеломляющим видом на Нотр Дам, Сакре Кер и Эйфелеву башню!
Захватите с собой хорошее настроение, а мы позаботимся об остальном!
А бьен то — до встречи!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Метро: Bastille(1, 5, 8линии метро) выход номер 7
Место завершения
🏁 Метро Rambuteau
Маре – квартал королевских придворных!
Маре – квартал королевских придворных!
Маре – квартал королевских придворных!
Маре – квартал королевских придворных!
Маре – квартал королевских придворных!
Маре – квартал королевских придворных!
Маре – квартал королевских придворных!
Маре – квартал королевских придворных!
Маре – квартал королевских придворных!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Криста Б.
Криста Б.
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12 отзывов оставили туристы

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