Маре - старинный парижский квартал, находящийся рядом с Лувром.

Болото, располагавшееся ранее на этом месте, было осушено в XIII веке членами ордена тамплиеров, здесь находилась знаминитая Бастилия, и именно тут сохранились особняки французских аристократов, королевских министров, масонские храмы и ложи, а так же дворец самой королевы Марго.

Маре считается районом еврейской общины, в нем находится самая старинная парижская синагога и множество кафе в которых стоят очереди за национальным лакомством - фалафелем.

Этот квартал облюбовали креативные жители Парижа, ведь именно здесь Вы можете найти многочисленные лавочки парижских дизайнеров, подобрав мастера на свой вкус.

Потайные садики с цветущим жасмином и атмосфера Средневековья, площадь Вогезов, дом Виктора Гюго и Миледи, все это - Маре!

А в конце экскурсии 🧭 Вас будет ждать сюрприз - подьем на крышу с ошеломляющим видом на Нотр Дам, Сакре Кер и Эйфелеву башню!

Захватите с собой хорошее настроение, а мы позаботимся об остальном!

А бьен то — до встречи!