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Покорить Париж за два часа!

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11 отзывов
Руслан В.
Руслан В. – Гид из Парижа
В рамках этой экскурсии 🧭 вас будет ждать обзорная прогулка 👣 по главным местам Парижа.

Вы пройдете по его уютным старинным улочкам и полюбуетесь знаменитым Собором Парижской Богоматери, побываете на площади Сан-Мишель, прогуляетесь по острову Сите и увидите множество других интересных парижских достопримечательностей 🏛️.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €26 за человека

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Покорить Париж за два часа!
Покорить Париж за два часа!

Что вы увидите

  • Собор Парижской Богоматери
  • Новый мост — самый старый мост Парижа
  • Консьержери — остатки самого древнего королевского дворца
  • Мост Менял
  • Площадь Дофина
  • Сан Шапель
  • Остров Ситe
  • Оперный театр Гарнье — Grande Opera
  • Дворец кардинала Ришелье — Palais Royale
  • Комеди Франсез — самый старый театр Парижа
  • Королевский парк Тюильри
  • Малую триумфальную арку
  • Историческую ось Парижа (Grande Perspective — великая перспектива)
Обзорная пешая экскурсия ⛳ по Парижу — это идеальный вариант для тех, кто впервые оказался в этом прекрасном городе и только начинает знакомиться с ним. Во время экскурсии 🧭, вы пройдетесь по Парижу сквозь эпохи начиная с XII века, познакомитесь с самым красивым и романтичным городом, увидите самые интересные его монументы, насладитесь грандиозными особняками и маленькими улочками, окунетесь в атмосферу роскоши и величия города.

2-х часовая экскурсия по Парижу позволит вам за краткое время получить общее впечатление о нем и его главных достопримечательностях 🏛️, таких как:

    Собор Парижской Богоматери
    Фонтан Сан Мишель
    Новый мост (понт Нёф), самый старый мост Парижа
    Консьержери, остатки самого древнего королевского дворца
    Сан Шапель -удевительная часовня, где сохранились витражи XIII века
    Остров Ситe- колыбель города Парижа
    Оперный театр Гарнье- Grande Opera
    Мост Менял- один из самых старых мостов Парижа
    Сквер Вер Галан
    Площаль Дофин - одна из самых красивых 🤩 и камерных площадей города
    Лувр
    Королевский парк 🌳 Тюильри
    Авеню де Опера
    Комеди Франсез, самый старый театр Парижа
    Малую триумфальную арку
    Историческую ось Парижа (Grande Perspective — великая перспектива).
    Кому будет интересна данная экскурсия? Эта экскурсия отлично подойдет тем, кто впервые оказался в Париже и хочет легко без лишних сухих исторических дат познакомится с городом, его традициями, привычками, его прошлым и настоящим!
    *в ходе данной пешей групповой обзорной экскурсии по Парижу, вы не заходите во внутрь исторических зданий.
    *детям до 6 лет вход на экскурсию свободный
    ГРУППОВАЯ ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО В 10:30.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Билеты в исторические здания
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 7B Place Saint-Michel, 75006 Paris
    Место завершения
    🏁 Лувр
    Покорить Париж за два часа!
    Покорить Париж за два часа!
    Покорить Париж за два часа!
    Покорить Париж за два часа!

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Руслан В.
    Руслан В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    11 отзывов оставили туристы

    Руслан В. проводит ещё 1 экскурсию

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