Обзорная пешая экскурсия ⛳ по Парижу — это идеальный вариант для тех, кто впервые оказался в этом прекрасном городе и только начинает знакомиться с ним. Во время экскурсии 🧭, вы пройдетесь по Парижу сквозь эпохи начиная с XII века, познакомитесь с самым красивым и романтичным городом, увидите самые интересные его монументы, насладитесь грандиозными особняками и маленькими улочками, окунетесь в атмосферу роскоши и величия города.

2-х часовая экскурсия по Парижу позволит вам за краткое время получить общее впечатление о нем и его главных достопримечательностях 🏛️, таких как:

Собор Парижской Богоматери

Фонтан Сан Мишель

Новый мост (понт Нёф), самый старый мост Парижа

Консьержери, остатки самого древнего королевского дворца

Сан Шапель -удевительная часовня, где сохранились витражи XIII века

Остров Ситe- колыбель города Парижа

Оперный театр Гарнье- Grande Opera

Мост Менял- один из самых старых мостов Парижа

Сквер Вер Галан

Площаль Дофин - одна из самых красивых 🤩 и камерных площадей города

Лувр

Королевский парк 🌳 Тюильри

Авеню де Опера

Комеди Франсез, самый старый театр Парижа

Малую триумфальную арку

Историческую ось Парижа (Grande Perspective — великая перспектива).

Кому будет интересна данная экскурсия? Эта экскурсия отлично подойдет тем, кто впервые оказался в Париже и хочет легко без лишних сухих исторических дат познакомится с городом, его традициями, привычками, его прошлым и настоящим!

*в ходе данной пешей групповой обзорной экскурсии по Парижу, вы не заходите во внутрь исторических зданий.

*детям до 6 лет вход на экскурсию свободный

ГРУППОВАЯ ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО В 10:30.