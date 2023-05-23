Граклиани

Здесь нашли самую древнюю надпись и захоронения настоящих амазонок, а также жилища и предметы быта обычных людей и жрецов. Оттуда отправимся в уникальный своей красотой и архитектурой собор Самтависи XI в., в котором чудесным образом сохранились фрески и уникальные, ажурные барельефы. И как же не заехать на бывшую резиденцию Великих князей Амилахвари.

Конечно же сделаем остановку на кофе-паузу в супермаркете. А дальше уже прямым путём отправляемся в самый древний пещерный город Уплисцихе.

Уплисцихе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.

Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км. к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, например, древних торговых лавок, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Нагулявшись вдоволь мы возвращаемся в город Гори, который является родным домом Сталина, где мы остановимся на ужин, в местном кафе и отведаем любимые в этом регионе «горийские котлеты», ну или при желании всей группы, можем отправиться на рыбную ферму и поужинать в ресторане при ней.