Мы с вами отправимся из Тбилиси и по следам Древнейшей истории Грузии. Сперва мы поедем в археологический музей под открытым местом Граклиани.
Заедем на бывшую резиденцию Великих князей Амилахвари и отправимся в Уплисцихе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.
Заедем на бывшую резиденцию Великих князей Амилахвари и отправимся в Уплисцихе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Археологические раскопки Граклиани.
- Кафедральный Собор Самтависи XI в.
- Резиденция грузинских князей Амилахвари и очаровательный «Балкончик Джульетты».
- Пещерный город Уплисцихе.
- Гори — город, в котором родился Сталин
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Описание
Граклиани
Здесь нашли самую древнюю надпись и захоронения настоящих амазонок, а также жилища и предметы быта обычных людей и жрецов. Оттуда отправимся в уникальный своей красотой и архитектурой собор Самтависи XI в., в котором чудесным образом сохранились фрески и уникальные, ажурные барельефы. И как же не заехать на бывшую резиденцию Великих князей Амилахвари.
Конечно же сделаем остановку на кофе-паузу в супермаркете. А дальше уже прямым путём отправляемся в самый древний пещерный город Уплисцихе.
Уплисцихе — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.
Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км. к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, например, древних торговых лавок, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.
Нагулявшись вдоволь мы возвращаемся в город Гори, который является родным домом Сталина, где мы остановимся на ужин, в местном кафе и отведаем любимые в этом регионе «горийские котлеты», ну или при желании всей группы, можем отправиться на рыбную ферму и поужинать в ресторане при ней.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт, топливо, услуги водителя
- Сопровождение гида на всём маршруте
- 0.5 воды на человека
- Что не входит
- Входные билеты в Уплисцпхе
- В музей Уплисцихе и внутренний гид
- Обед, дегустаци
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Станция метро Марджанишвили
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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