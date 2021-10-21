Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
За неделю мы посетим много интересных локаций, продегустируем вино в усадьбе Цинандали, ощутим на себе все прелести грузинского застолья, отправимся в треккинг по каньону Окаце и погуляем по «городу любви» Сигнахи.
Вас ждут мастер-классы по приготовлению знаменитых национальных блюд, достопримечательности Алазанской долины, Мартвильский каньон и курорт Боржоми, а также пещерный город Вардзия и древняя столица Грузии — Мцхета.
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Описание
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право изменять локации в зависимости от погодных условий в целях безопасности.
Рекомендуем взять купальники (для посещения серных источников). Для женщин: платки на голову.
После бронирования тура сообщите, как вы планируете добираться (номер рейса и время прилёта, время вылета). За неделю до тура делаем общий чат всех членов группы для всех организационных вопросов.
Возможно прилететь во Владикавказ и от туда заказать трансфер до Тбилиси, но в таком случае нужно приехать на день раньше начала тура. Детали обсуждаем индивидуально.
Программа тура по дням
Гамарджоба, Грузия
Встретим вас в аэропорту Тбилиси (или организуем дополнительный трансфер из Владикавказа) и поедем заселяться в отель (с 14:00). Во второй половине дня отправимся на обзорную экскурсию по столице Грузии: узнаем интересные факты об истории страны и осмотрим архитектуру Тбилиси.
Вечером нас ждёт ужин в гостях у тамады. Мы научимся лепить хинкали, готовить хачапури, будем петь и танцевать. Проникнемся атмосферой грузинского застолья!
Казбеги: Жинвальское водохранилище, Ананури и Гудаури, храм Святой Троицы Гергети
Сегодня на весь день едем в живописный уголок Грузии — Казбеги. По пути будем любоваться заснеженными вершинами гор и невероятной красоты долинами. Сделаем первую остановку у Жинвальского водохранилища. Виды здесь просто сказочные: зелёные склоны гор обнимают лазурные воды. Посетим крепость Ананури, возвышающуюся над водохранилищем.
Будем проезжать популярный горнолыжный курорт Гудаури. Остановимся, чтобы насладиться пейзажами со смотровой площадки арки Дружбы народов. После этого доберёмся до старинного храма Святой Троицы Гергети у подножия Казбека.
Вернёмся в Тбилиси. На обратном пути можем заехать на ужин, чтобы полакомиться местными блюдами.
Кахетия: усадьба Цинандали, Телави и Сигнахи
После завтрака в отеле выезжаем в край виноделия — Кахетию. Через Гомборский перевал отправляемся в Алазанскую долину. Первым делом посетим усадьбу Цинандали: погуляем по ботаническому саду, зайдём в дом-музей князя А. Чавчавадзе и, конечно, продегустируем вино «Цинандали» и другие сорта. Затем переместимся в Телави — столицу края. Осмотрим женский монастырь Бодбе, усыпальницу святой Нино.
Нас ждёт «город любви» Сигнахи. Здесь пары могут расписаться в любое время дня и ночи. Погуляем по уютным улочкам, архитектура которых переносит в итальянский городок. Вечером вы сможете поужинать в семейном ресторане с видом на Алазанскую долину (оплачивается отдельно).
По дороге в Тбилиси заедем за домашней чурчхелой и сувенирами.
Мцхета и Ахалцихе
Позавтракаем и отправляемся в западную часть Грузии. Первая цель нашего маршрута — Мцхета. По пути в древнюю столицу заглянем в монастырь Джвари, откуда открывается потрясающий вид на город. По приезде посетим первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре Мцхеты и виден с любой точки.
Затем переберёмся в город Ахалцихе, где осмотрим крепость Рабат. Первые упоминания об этом сооружении датируются IX веком. Сегодня ночуем в Ахалцихе в гостевом доме.
Пещерный город Вардзия, Боржоми и Кутаиси
После завтрака нас ждёт путешествие к пещерному городу Вардзия. Погуляем по его улицам и узнаем, как здесь вели быт местные жители. Затем поедем на курорт Боржоми, чтобы посетить горячий и холодный источники, погулять по парку и попробовать легендарную минеральную воду.
Последней точкой маршрута этого дня будет Кутаиси. Известно, что город существовал ещё в VI-V веках до нашей эры. Здесь мы заселимся в гостиницу и отдохнём перед завтрашним активным днём.
Каньон Окаце, пещера Прометея / Сатаплия
Завтракаем — и на треккинг! Если погода будет хорошей, отправимся к каньону Окаце и прогуляемся по подвесному мосту. Затем нас ждёт пещера Прометея. Здесь можно увидеть подземный водопад и озеро. Музыкальное сопровождение подчеркивает величие каменных сводов, а разноцветное освещение создает ощущение, что вы попали в сказочный мир. Во время дождей некоторые пещеры затапливает, поэтому в целях безопасности мы будем решать, куда пойти, на месте (альтернатива — Сатаплия).
Вернёмся в отель. Вечером желающие могут познакомиться с традициями имеретинского ужина.
Мартвильский каньон и археополис Вани
Выезжаем к Мартвильскому каньону, чтобы вдоволь налюбоваться природными пейзажами. По дну ущелья протекает лазурная река Абаша, благодаря которой и появился каньон.
Затем посетим археополис Вани. Сейчас здесь находится археологический музей-заповедник, в котором представлены артефакты, найденные на территории Ванского городища. После этого дойдём до серных источников и расслабимся в тёплых нерукотворных бассейнах.
Возвращаемся в Тбилиси, вечером у вас будет свободное время.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт или на автовокзал. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени прибытия. Возможна организация трансфера из ВладикавказаЗавершение: Аэропорт Тбилиси / автовокзал, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.