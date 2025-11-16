В Кахетии полюбуемся Бодбийским монастырём, погуляем по романтичному Сигнахи,
Описание тура
Организационные детали
-
Питание. Входят завтраки, дегустации, 0,5 л воды ежедневно. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.
Возраст участников. 0+
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур проводится только для вашей компании от 2 человек в любые удобные вам даты
Программа тура по дням
Тбилиси
Встретимся в Тбилиси и отправимся гулять по улочкам Старого города. Увидим все главные достопримечательности столицы: серные бани, крепость Нарикала, монумент «Мать Картли», собор Цминда Самеба, синагогу, Джума-мечеть, театр марионеток. Пройдём по площади Свободы, парку Рике, улице Шардени, мостам Мира и Сухому.
Кахетия
Этот день посвятим региону виноделия в живописной Алазанской долине. Мы поедем в Кахетию, где первым делом посетим винзавод и продегустируем напитки. В селе Бадиаури нас угостят сыром и хлебом. Также мы полюбуемся Бодбийским монастырём и погуляем по городу любви — Сигнахи.
К склонам Казбека
Направимся в сторону величественного Казбека. Сделаем остановки в самых живописных локациях Военно-Грузинской дороги: у крепости Ананури, Жинвальского водохранилища, арки Дружбы, Крестового перевала, Оранжевой горы. Заедем в Степанцминду и к вечеру вернёмся в Тбилиси.
Мцхета
Поедем в Батуми, по пути посетив древнюю столицу — Мцхету. Поднимемся к древнему монастырю Джвари и окажемся над слиянием рек Арагви и Кура. Посетим собор Светицховели, пройдём по атмосферным улочкам. Попробуем чурчхелу и сможем приобрести сувениры.
Окрестности Батуми
Изучим многовековую архитектуру и природные богатства в окрестностях Батуми. Осмотрим крепость Гонио и арочный мост Царицы Тамары, полюбуемся водопадами — Андрея Первозванного и Махунцети.
Природные богатства
Отправимся обратно в Тбилиси и по дороге сделаем 2 остановки, чтобы познакомиться с нерукотворным достоянием страны. Это впечатляющий изумрудными водами и грандиозными скалами Мартвильский каньон и пещера Кумистави, с которой связан миф о Прометее.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту по времени рейса и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2 участника
|$650
|3 участника
|$550
|4 участника
|$450
|6 участников
|$430
|9-16 участников
|$400
|17-45 участников
|$350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 6 завтраков, дегустации, питьевая вода
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Входные билеты на все локации - $100 за человека
