Мои заказы

Из столицы в 5 регионов своей компанией: Кахетия, Мцхета-Мтианети, Аджария, Мегрелия и Имеретия

Доехать к Казбеку и Чёрному морю, увидеть архитектурные и природные богатства и перепробовать вина
Это будет насыщенная впечатлениями неделя в Грузии: после знакомства с Тбилиси мы каждый день будем посещать новые уголки, постепенно объездив 5 регионов.

В Кахетии полюбуемся Бодбийским монастырём, погуляем по романтичному Сигнахи,
читать дальше

продегустируем вина, сыры и хлеб.

В Мцхета-Мтианети побываем в самых живописных локациях вдоль Военно-Грузинской дороги, доберёмся к склонам величественного Казбека и осмотрим древние святыни Мцхеты.

В Аджарии изучим Батуми и окрестности черноморского побережья, а напоследок доедем к нерукотворному достоянию Мегрелии и Имеретии — Мартвильскому каньону и пещере Прометея.

Из столицы в 5 регионов своей компанией: Кахетия, Мцхета-Мтианети, Аджария, Мегрелия и Имеретия
Из столицы в 5 регионов своей компанией: Кахетия, Мцхета-Мтианети, Аджария, Мегрелия и Имеретия
Из столицы в 5 регионов своей компанией: Кахетия, Мцхета-Мтианети, Аджария, Мегрелия и Имеретия
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

-

Питание. Входят завтраки, дегустации, 0,5 л воды ежедневно. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.

Возраст участников. 0+

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур проводится только для вашей компании от 2 человек в любые удобные вам даты

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Встретимся в Тбилиси и отправимся гулять по улочкам Старого города. Увидим все главные достопримечательности столицы: серные бани, крепость Нарикала, монумент «Мать Картли», собор Цминда Самеба, синагогу, Джума-мечеть, театр марионеток. Пройдём по площади Свободы, парку Рике, улице Шардени, мостам Мира и Сухому.

ТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилиси
2 день

Кахетия

Этот день посвятим региону виноделия в живописной Алазанской долине. Мы поедем в Кахетию, где первым делом посетим винзавод и продегустируем напитки. В селе Бадиаури нас угостят сыром и хлебом. Также мы полюбуемся Бодбийским монастырём и погуляем по городу любви — Сигнахи.

КахетияКахетияКахетияКахетия
3 день

К склонам Казбека

Направимся в сторону величественного Казбека. Сделаем остановки в самых живописных локациях Военно-Грузинской дороги: у крепости Ананури, Жинвальского водохранилища, арки Дружбы, Крестового перевала, Оранжевой горы. Заедем в Степанцминду и к вечеру вернёмся в Тбилиси.

К склонам КазбекаК склонам КазбекаК склонам КазбекаК склонам Казбека
4 день

Мцхета

Поедем в Батуми, по пути посетив древнюю столицу — Мцхету. Поднимемся к древнему монастырю Джвари и окажемся над слиянием рек Арагви и Кура. Посетим собор Светицховели, пройдём по атмосферным улочкам. Попробуем чурчхелу и сможем приобрести сувениры.

МцхетаМцхетаМцхетаМцхета
5 день

Окрестности Батуми

Изучим многовековую архитектуру и природные богатства в окрестностях Батуми. Осмотрим крепость Гонио и арочный мост Царицы Тамары, полюбуемся водопадами — Андрея Первозванного и Махунцети.

Окрестности БатумиОкрестности БатумиОкрестности БатумиОкрестности Батуми
6 день

Природные богатства

Отправимся обратно в Тбилиси и по дороге сделаем 2 остановки, чтобы познакомиться с нерукотворным достоянием страны. Это впечатляющий изумрудными водами и грандиозными скалами Мартвильский каньон и пещера Кумистави, с которой связан миф о Прометее.

Природные богатстваПриродные богатстваПриродные богатстваПриродные богатства
7 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту по времени рейса и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2 участника$650
3 участника$550
4 участника$450
6 участников$430
9-16 участников$400
17-45 участников$350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 6 завтраков, дегустации, питьевая вода
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на все локации - $100 за человека
  • Стоимость тура указана за человека при группе из 2-х участников
  • Стоимость тура для другого количества человек:
  • 3 участника - $550 за человека
  • 4 участника - $450 за человека
  • 6 участников - $430 за человека
  • 9-16 участников - $400 за человека
  • 17-45 участников - $350 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
Завершение: Тбилиси, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ден
Ден — ваша команда гидов в Тбилиси
Я профессиональный актер и режисёр, творческая личность. И ещё — энергичный, общительный и гостеприимный гид, влюблённый в Грузию, её традиции и историю. Буду рад открыть для вас любимую страну и провести увлекательные экскурсии как в Тбилиси, так и в разных регионах.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Тбилиси, Мцхета и Аджария: путешествие по Грузии с отдыхом у моря в Батуми
На машине
8 дней
-
10%
2 отзыва
Тбилиси, Мцхета и Аджария: путешествие по Грузии с отдыхом у моря в Батуми
Овладеть искусством грузинских танцев, заглянуть в Мартвильский каньон и полюбоваться горами
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени прибыти...
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
$590$655 за человека
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
На машине
8 дней
-
10%
18 отзывов
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино и лепят хинкали, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$653$725 за человека
Индивидуальное путешествие по Восточной Грузии: из Тбилиси в регионы Мцхета-Мтианети и Кахетия
На машине
5 дней
Индивидуальное путешествие по Восточной Грузии: из Тбилиси в регионы Мцхета-Мтианети и Кахетия
Подняться над слиянием Арагви и Куры, попробовать вина Алазанской долины и добраться к Казбеку
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
$650 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси