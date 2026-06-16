Отправляемся в Кахетию — на родину грузинского виноделия. Обещаем: будет интересно, красиво и очень вкусно. Мы осмотрим старинные монастыри, спустимся в винные погреба и побываем в резиденции местных царей. А затем вас ждёт обед — столы будут ломиться от блюд, а вино литься рекой. Вы не только насладитесь угощениями, но и познакомитесь с традициями и винной культурой.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Монастырь Старая Шуамта (30 мин) — один из самых древних христианских памятников Грузии.
- Королевский дворец Батонис-Цихе в Телави (1 ч) — резиденция кахетинских царей в 17–18 веках.
- Дегустация вина и экскурсия в доме-музее Александра Чавчавадзе (1 ч). В усадебный комплекс входят дворец, английский ботанический сад и винный погреб.
- Монастырь Греми 16 века в Алазанской долине (30 мин).
- Монастырь Некреси, где сохранилась базилика 4 века — одно из первых христианских сооружений в Грузии (1 ч).
- Грузинское застолье в винном погребе Вахо Окруашвили: вас ждут традиционные блюда, шашлык и домашнее вино (1,5 ч).
Организационные детали
Оплачивается дополнительно: застолье (100 лари с чел.), дегустация вина (20-50 лари с чел. в зависимости от количества сортов).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анри — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и вырос в Тбилиси. Я люблю путешествовать. Мне нравится делиться своими знаниями и любовью к истории и традициям моей страны с другими людьми.
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