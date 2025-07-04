Эта поездка для тех, кто хочет познакомиться с Кахетией, но не располагает временем. За шесть часов вы можете увидеть красоты и панорамы Кахетии и Алазанской долины, попробовать местную кухню, стать гедонистом и сомелье на дегустациях, влюбиться, жениться или выйти замуж и, ещё не уехав, заболеть ностальгией по Кахетии и Грузии!

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Описание экскурсии

Любовь и вино, красоты и панорамы, история и религия – золотой треугольник Кахетии.

Рассказывать о великолепии Кахетии можно бесконечно, а за одну поездку с ней получится только познакомиться. И открыть грани этого старинного и душевного края я предлагаю с трёх паломничеств:

Паломничество в мир любви — город Сигнахи.

Неповторимые улочки–террасы, круглосуточный Дворец бракосочетания и самая длинная в Европе крепостная стена. Я расскажу о знатных горожанах, воспевших Сигнахи в поэзии, прозе, живописи, архитектуре. О своеобразии памятников, а также менталитете и жизни кахетинцев.

Паломничество в мир вина — дегустации

Мы проедем микрозоны Хашми и Манави, и я расскажу о местном виноделии. Вы сможете выбрать две из четырёх дегустаций: в Марани с панорамным видом на Алазанскую долину, на винном предприятии (Завод KTW), в семейном винном погребе или же в энотеке микрозоны. И сами убедитесь в изысканности и многогранности грузинского вина.

Паломничество в мир религии и истории — женский монастырь Бодбе

Я расскажу о становлении государственности, христианства и православия в Грузии, грузинской (и общей для всех православных) святыне — епископальном комплексе, где покоятся останки равноапостольной Нино — Святой крестительницы Грузии и предвестницы христианской эпохи.

Организационные детали