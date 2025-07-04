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Там, где остановилось время: бюджетный тур по Кахетии для тех, кто спешит

Паломничество в мир любви, вина и религии - из Тбилиси
Эта поездка для тех, кто хочет познакомиться с Кахетией, но не располагает временем.

За шесть часов вы можете увидеть красоты и панорамы Кахетии и Алазанской долины, попробовать местную кухню, стать гедонистом и сомелье на дегустациях, влюбиться, жениться или выйти замуж и, ещё не уехав, заболеть ностальгией по Кахетии и Грузии!
Там, где остановилось время: бюджетный тур по Кахетии для тех, кто спешит
Там, где остановилось время: бюджетный тур по Кахетии для тех, кто спешит
Там, где остановилось время: бюджетный тур по Кахетии для тех, кто спешит
Ближайшие даты:
4
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июл
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Любовь и вино, красоты и панорамы, история и религия – золотой треугольник Кахетии.
Рассказывать о великолепии Кахетии можно бесконечно, а за одну поездку с ней получится только познакомиться. И открыть грани этого старинного и душевного края я предлагаю с трёх паломничеств:

Паломничество в мир любви — город Сигнахи.
Неповторимые улочки–террасы, круглосуточный Дворец бракосочетания и самая длинная в Европе крепостная стена. Я расскажу о знатных горожанах, воспевших Сигнахи в поэзии, прозе, живописи, архитектуре. О своеобразии памятников, а также менталитете и жизни кахетинцев.

Паломничество в мир вина — дегустации

Мы проедем микрозоны Хашми и Манави, и я расскажу о местном виноделии. Вы сможете выбрать две из четырёх дегустаций: в Марани с панорамным видом на Алазанскую долину, на винном предприятии (Завод KTW), в семейном винном погребе или же в энотеке микрозоны. И сами убедитесь в изысканности и многогранности грузинского вина.

Паломничество в мир религии и истории — женский монастырь Бодбе

Я расскажу о становлении государственности, христианства и православия в Грузии, грузинской (и общей для всех православных) святыне — епископальном комплексе, где покоятся останки равноапостольной Нино — Святой крестительницы Грузии и предвестницы христианской эпохи.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Prius или Dodge Caravan, питьевая вода
  • Обед и дегустации не входят в стоимость экскурсии
  • Гид оставляет за собой право регулировать список виноделен или энотек.
  • Гид может после экскурсии отвезти в аэропорт, на вокзал или автостанцию
  • Могу организовать поездку для 5-6 человек — €20 за каждого дополнительного участника. Если вас будет больше 6 человек, возможен индивидуальный расчёт стоимости

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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