Групповая экскурсия по Тбилиси: путешествие в прошлое и настоящее города
Тбилиси — теплый, солнечный и гостеприимный город, в чем вы убедитесь на нашей прогулке.
За эти 3,5 часа покажу вам самые красивые и необычные места, а заодно расскажу живым языком о том, что происходило на его улицах и чем он может удивить вас сегодня.
За эти 3,5 часа покажу вам самые красивые и необычные места, а заодно расскажу живым языком о том, что происходило на его улицах и чем он может удивить вас сегодня.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
14
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Свободы
- Католический собор
- Собор Сиони
- Мост Мира
- Парк Рике
- Водопад Легтавхеви
- Крепость Нарикала Абанотубани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ. ВС - начало в 15.30, с октября по СБ- 13.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Увлекательные истории
- Дегустация грузинского вина в погребе
- Дегустация традиционной выпечки в древней пекарне
- Роскошные виды Тбилиси
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Свободы, 1, магазин BurberryЗавершение: Абанотубани
- Когда и сколько длится?
- Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ. ВС - начало в 15.30, с октября по СБ- 13.00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Дорогой гость
- Спасибо, что заказали мою экскурсию "Тбилиси с Владимиром. Будет весело!"
- Одевайтесь, пожалуйста, по погоде, не забывайте удобную обувь – мы будем много ходить. А для летнего сезона солнцезащитное средство. Грузия - действительно солнечная страна!
- Для девочек будет очень хорошо иметь с собой головной убор – на экскурсии мы зайдем в несколько древних церквей. Если вы с маленьким ребенком, возьмите слинг или кенгуру. На нашем маршруте много лестниц и холмов.
- Оплату экскурсии производим до её начала на месте встречи - в долларах, а можно и в лари, как вам удобно, но только наличными. Сумму в лари считаем по курсу Bank of Georgia на день экскурсии.
- Мы встречаемся на площади Свободы у Старой Мэрии (большое розовое здание с часами и башенкой наверху), перед магазином Burberry.
- Https://bit.ly/2CuNoeC
- Совсем скоро вас ждёт увлекательное погружение в Тбилиси с его яркостью и колоритом. А я буду вашими проводником в новом пространстве и другом от первой до последней минуты прогулки.
- До скорой встречи.
- С уважением
- Владимир
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 43 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Avagian1
17 июля 2023
K
Karina
5 янв 2023
Добрый день. Неплохая обзорная экскурсия по городу. Для того чтобы начать с основ понимания города вполне подойдёт. Но, хотелось бы отметить некорректность предоставляемой информации. Бронируешь одного гида по отзывам и определённое время, а приходит другой, да ещё и переносится время. Да, гид на замену был отличный, замечательная девушка! Все идеально! Но изначальному гиду нужно снижать рейтинг, за дезинформацию и отмену проведения экскурсии лично.
N
Natallia
14 ноя 2022
А
Антонина
11 ноя 2022
Отличная нестандартная и легкая прогулка по старому Тбилиси с местным жителем, который знает тут, похоже, каждый уголок!) Маршрут построен так, что мы не заметили, как зашли во вкусную старинную пекарню за хачапури, попробовали чурчхеллу, поднялись на фуникулере на крепость и завершили маршрут дегустацией интересных необычных грузинских вин! Все 3,5 часа сопровождались рассказами Владимира о жизни в Тбилиси, о местных жителях, об особенностях страны и ответами на все вопросы.
O
Olha
3 ноя 2022
Е
Елена
7 окт 2022
Экскурсия очень понравилась, в Тбилиси была не первый раз, но увидела и услышала много нового. Владимир отлично подаёт материал, не скучно, с юмором и с душой. Также понравилось, что были включены мини-дегустации, особенно понравилась старая пекарня:)
Единственное, что кого-то могло бы напрячь это довольно большое количество народа на экскурсии, мы так поняли, в эти даты было больше людей, чем обычно, волею обстоятельств.
Словом, остались хорошие впечатления, от души спасибо!
Единственное, что кого-то могло бы напрячь это довольно большое количество народа на экскурсии, мы так поняли, в эти даты было больше людей, чем обычно, волею обстоятельств.
Словом, остались хорошие впечатления, от души спасибо!
К
Канахин
1 окт 2022
С
Станислав
27 сен 2022
D
Desya65
27 сен 2022
Прекрасный город с замечательным гидом Мариам! Гид вообще - полный восторг! Она искренне любит Тбилиси и свою страну, досконально знает её историю и потрясающий рассказчик!
D
Dasssska
22 сен 2022
Замечательная экскурсия! Классный гид! Краткая история Тбилиси, основные достопримечательности и хорошее настроение. Особенно понравилось, что была остановка в пекарне, где нас угостили горячим хрустящим хачапури, и венец всего- дегустация вин, которая стала отличным завершением экскурсии.
O
Ozhiganova96
20 сен 2022
Г
Галина
19 сен 2022
Экскурсию по Тбилиси проводила гид Мариам. Было очень интересно, видно как Мариам любит и знает свой город. Спасибо за интересный рассказ: история + семейные байки. 4 часа экскурсии прошли незаметно! Обязательно всем рекомендую!
С
Сергей
19 сен 2022
Экскурсия с Владимиром оставила самые хорошие впечатления о Тбилиси. Ярко, с юмором и не теряя интереса вся наша группа слушала истории гида. Именно с обзорной экскурсии по Тбилиси с Владимиром рекомендую начинать знакомство с городом.
Очень довольны, спасибо!
Очень довольны, спасибо!
S
Sardor
21 авг 2022
Гид Владимир Астоян - шикарен! Рассказывает интересно, готов ответить на любые вопросы. Человек с юмором и невероятной харизмой. Рекомендуем!
Е
Елена
3 авг 2022
Владимир очень интересно провел экскурсию. Даже ребенку 9 лет было интересно и неутомительно. Зажигательно и весело! Ездит на моте, байкерам особенно рекомендуется))
Ещё 28 отзывов
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии