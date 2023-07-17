Экскурсия очень понравилась, в Тбилиси была не первый раз, но увидела и услышала много нового. Владимир отлично подаёт материал, не скучно, с юмором и с душой. Также понравилось, что были включены мини-дегустации, особенно понравилась старая пекарня:)

Единственное, что кого-то могло бы напрячь это довольно большое количество народа на экскурсии, мы так поняли, в эти даты было больше людей, чем обычно, волею обстоятельств.

Словом, остались хорошие впечатления, от души спасибо!