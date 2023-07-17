Тбилиси с Владимиром: экскурсия с местным гидом

Групповая экскурсия по Тбилиси: путешествие в прошлое и настоящее города

5
43 отзыва
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Тбилиси — теплый, солнечный и гостеприимный город, в чем вы убедитесь на нашей прогулке.

За эти 3,5 часа покажу вам самые красивые и необычные места, а заодно расскажу живым языком о том, что происходило на его улицах и чем он может удивить вас сегодня.
Тбилиси с Владимиром: экскурсия с местным гидом
Тбилиси с Владимиром: экскурсия с местным гидом
Тбилиси с Владимиром: экскурсия с местным гидом
Тбилиси с Владимиром: экскурсия с местным гидом
Тбилиси с Владимиром: экскурсия с местным гидом
Тбилиси с Владимиром: экскурсия с местным гидом
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Площадь Свободы
  • Католический собор
  • Собор Сиони
  • Мост Мира
  • Парк Рике
  • Водопад Легтавхеви
  • Крепость Нарикала Абанотубани
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ. ВС - начало в 15.30, с октября по СБ- 13.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Увлекательные истории
  • Дегустация грузинского вина в погребе
  • Дегустация традиционной выпечки в древней пекарне
  • Роскошные виды Тбилиси
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, 1, магазин Burberry
Завершение: Абанотубани
Когда и сколько длится?
Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ. ВС - начало в 15.30, с октября по СБ- 13.00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Дорогой гость
  • Спасибо, что заказали мою экскурсию "Тбилиси с Владимиром. Будет весело!"
  • Одевайтесь, пожалуйста, по погоде, не забывайте удобную обувь – мы будем много ходить. А для летнего сезона солнцезащитное средство. Грузия - действительно солнечная страна!
  • Для девочек будет очень хорошо иметь с собой головной убор – на экскурсии мы зайдем в несколько древних церквей. Если вы с маленьким ребенком, возьмите слинг или кенгуру. На нашем маршруте много лестниц и холмов.
  • Оплату экскурсии производим до её начала на месте встречи - в долларах, а можно и в лари, как вам удобно, но только наличными. Сумму в лари считаем по курсу Bank of Georgia на день экскурсии.
  • Мы встречаемся на площади Свободы у Старой Мэрии (большое розовое здание с часами и башенкой наверху), перед магазином Burberry.
  • Https://bit.ly/2CuNoeC
  • Совсем скоро вас ждёт увлекательное погружение в Тбилиси с его яркостью и колоритом. А я буду вашими проводником в новом пространстве и другом от первой до последней минуты прогулки.
  • До скорой встречи.
  • С уважением
  • Владимир
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
2
3
2
1
A
17 июля 2023
K
5 янв 2023
Добрый день. Неплохая обзорная экскурсия по городу. Для того чтобы начать с основ понимания города вполне подойдёт. Но, хотелось бы отметить некорректность предоставляемой информации. Бронируешь одного гида по отзывам и определённое время, а приходит другой, да ещё и переносится время. Да, гид на замену был отличный, замечательная девушка! Все идеально! Но изначальному гиду нужно снижать рейтинг, за дезинформацию и отмену проведения экскурсии лично.
N
14 ноя 2022
А
11 ноя 2022
Отличная нестандартная и легкая прогулка по старому Тбилиси с местным жителем, который знает тут, похоже, каждый уголок!) Маршрут построен так, что мы не заметили, как зашли во вкусную старинную пекарню за хачапури, попробовали чурчхеллу, поднялись на фуникулере на крепость и завершили маршрут дегустацией интересных необычных грузинских вин! Все 3,5 часа сопровождались рассказами Владимира о жизни в Тбилиси, о местных жителях, об особенностях страны и ответами на все вопросы.
O
3 ноя 2022
Е
7 окт 2022
Экскурсия очень понравилась, в Тбилиси была не первый раз, но увидела и услышала много нового. Владимир отлично подаёт материал, не скучно, с юмором и с душой. Также понравилось, что были включены мини-дегустации, особенно понравилась старая пекарня:)
Единственное, что кого-то могло бы напрячь это довольно большое количество народа на экскурсии, мы так поняли, в эти даты было больше людей, чем обычно, волею обстоятельств.
Словом, остались хорошие впечатления, от души спасибо!
К
1 окт 2022
С
27 сен 2022
D
27 сен 2022
Прекрасный город с замечательным гидом Мариам! Гид вообще - полный восторг! Она искренне любит Тбилиси и свою страну, досконально знает её историю и потрясающий рассказчик!
D
22 сен 2022
Замечательная экскурсия! Классный гид! Краткая история Тбилиси, основные достопримечательности и хорошее настроение. Особенно понравилось, что была остановка в пекарне, где нас угостили горячим хрустящим хачапури, и венец всего- дегустация вин, которая стала отличным завершением экскурсии.
O
20 сен 2022
Г
19 сен 2022
Экскурсию по Тбилиси проводила гид Мариам. Было очень интересно, видно как Мариам любит и знает свой город. Спасибо за интересный рассказ: история + семейные байки. 4 часа экскурсии прошли незаметно! Обязательно всем рекомендую!
С
19 сен 2022
Экскурсия с Владимиром оставила самые хорошие впечатления о Тбилиси. Ярко, с юмором и не теряя интереса вся наша группа слушала истории гида. Именно с обзорной экскурсии по Тбилиси с Владимиром рекомендую начинать знакомство с городом.
Очень довольны, спасибо!
S
21 авг 2022
Гид Владимир Астоян - шикарен! Рассказывает интересно, готов ответить на любые вопросы. Человек с юмором и невероятной харизмой. Рекомендуем!
Е
3 авг 2022
Владимир очень интересно провел экскурсию. Даже ребенку 9 лет было интересно и неутомительно. Зажигательно и весело! Ездит на моте, байкерам особенно рекомендуется))
Ещё 28 отзывов
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