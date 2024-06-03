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потрясающих Приключений, которое было у нас в жизни (потому что "экскурсией" или "туром" это точно не назвать). Теймураз - настоящий Проводник в мир Грузии, он многое знает об истории, культуре, традициях, легендах и просто жизненном укладе грузин. Слушать его - одно удовольствие! К тому же, будучи опытным организатором путешествий, Теймураз всегда на связи для всех вопросов. Посещение самой Военно-грузинской дороги - уже событие, но мы также остановились в Жинвальском водохранилище, где осмотрели крепость, услышали интересную легенду и смогли покататься на катере. Теймураз сдабривал всю поездку интересными сведениями и шутками. Мы также остановились на слиянии рек и у Арки Дружбы, пообедали в местном (очень вкусном) кафе, ну а затем началось самое интересное. Само по себе быть на Кавказе, видеть эти горы и ущелья - уже удовольствие, а ехать при этом на велосипеде по хорошей дороге под почти уже по-осеннему теплым солнцем, под звуки горной реки - это что-то непередаваемое. Велосипеды в отличном состоянии, а маршрут подойдёт и новичкам. Затем мы спешились и добрались до деревни Джута. Там совершили восхождение до горного озерца, с видом на горы и водопады. Наш день завершился вкуснейшим ужином/пикником со свечами для именинника, заботливо приготовленным Теймуразом из настоящих местных продуктов и лакомств. Поедать местный сыр, запивая его домашним грузинским вином, слушая горную речку и глядя на открывшийся нам Казбег - что могло быть лучше. Всем советую данный тур с Теймуразом, у вас точно останутся самые лучшие воспоминания. А Теймуразу - ещё раз огромное преогромное спасибо. Мадлоба! И от француза Кевина: Tout d'abord un grand merci à Anna pour avoir trouvé cette sortie pour mon Anniversaire en Georgie. Super organisation de Teimouraz pour le déroulement de cette journée riche en intensité. Ce fut une journée bien dynamique avec une balade à vélo à travers la vallée de Sno, une rando sur le massif de Juta ainsi qu'un bon picnic dans le bas de la vallée pour reprendre des forces. Petit extra avec sortie bateau sur le lac de Ananouri. Bonne petites anecdotes tout au long de la journée, seulement tout est en Russe, je vous conseille de réviser 😉