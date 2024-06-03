От площади Революции – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «От площади Революции» в Тбилиси, цены от €40, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вглубь столетий Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
591 отзыв
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
5 июля в 11:00
40 за человека
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Начало: В районе площади Революции розоз
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
5 июля в 08:30
174131 за человека
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
Посетить малоизвестные древние города, побывать в гостях у кистинцев и полюбоваться водопадом Хадори
Начало: На площади Революции роз
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
от 230 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    3 июня 2024
    Вглубь столетий Тбилиси
    Алекс подарил нам прекрасный Тбилиси, влюбил в Грузию! Экскурсия занимательная, время пролетело очень быстро! Дети не устали, задавали вопросы, запомнили интересные факты об истории Тбилиси! Профессиональный очень внимательный Гид!
  • A
    Anastasia
    22 мая 2024
    Вглубь столетий Тбилиси
    Была отличная объемная по содержанию и легкая по восприятию прогулка-экскурсия. Все очень понравилось, и взрослому и подростку. САмые положительные впечатления и воспоминания
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Вглубь столетий Тбилиси
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом! Классный подход и интересная идея экскурсии - рассказать про грузин, Грузию и Тбилиси глазами человека,
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    который влюблен в свою страну. Очень много нешаблонных фактов, мест, событий, которые делают экскурсию особенно увлекательной, а атмосферу раскованной и душевной. Многое запомнится и останется в памяти. Настоятельно рекомендуем!!

  • А
    Анна
    26 августа 2023
    Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
    Я приобрела данную поездку как подарок на день рождения моему молодому человеку из Франции. И это было одним из самых
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    потрясающих Приключений, которое было у нас в жизни (потому что "экскурсией" или "туром" это точно не назвать). Теймураз - настоящий Проводник в мир Грузии, он многое знает об истории, культуре, традициях, легендах и просто жизненном укладе грузин. Слушать его - одно удовольствие! К тому же, будучи опытным организатором путешествий, Теймураз всегда на связи для всех вопросов. Посещение самой Военно-грузинской дороги - уже событие, но мы также остановились в Жинвальском водохранилище, где осмотрели крепость, услышали интересную легенду и смогли покататься на катере. Теймураз сдабривал всю поездку интересными сведениями и шутками. Мы также остановились на слиянии рек и у Арки Дружбы, пообедали в местном (очень вкусном) кафе, ну а затем началось самое интересное. Само по себе быть на Кавказе, видеть эти горы и ущелья - уже удовольствие, а ехать при этом на велосипеде по хорошей дороге под почти уже по-осеннему теплым солнцем, под звуки горной реки - это что-то непередаваемое. Велосипеды в отличном состоянии, а маршрут подойдёт и новичкам. Затем мы спешились и добрались до деревни Джута. Там совершили восхождение до горного озерца, с видом на горы и водопады. Наш день завершился вкуснейшим ужином/пикником со свечами для именинника, заботливо приготовленным Теймуразом из настоящих местных продуктов и лакомств. Поедать местный сыр, запивая его домашним грузинским вином, слушая горную речку и глядя на открывшийся нам Казбег - что могло быть лучше. Всем советую данный тур с Теймуразом, у вас точно останутся самые лучшие воспоминания. А Теймуразу - ещё раз огромное преогромное спасибо. Мадлоба! И от француза Кевина: Tout d'abord un grand merci à Anna pour avoir trouvé cette sortie pour mon Anniversaire en Georgie. Super organisation de Teimouraz pour le déroulement de cette journée riche en intensité. Ce fut une journée bien dynamique avec une balade à vélo à travers la vallée de Sno, une rando sur le massif de Juta ainsi qu'un bon picnic dans le bas de la vallée pour reprendre des forces. Petit extra avec sortie bateau sur le lac de Ananouri. Bonne petites anecdotes tout au long de la journée, seulement tout est en Russe, je vous conseille de réviser 😉

  • И
    Инна
    25 августа 2023
    Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
    Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам не просто увидеть интересные
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    и живописные места. Когда ты едешь на велосипеде вдоль горной речки, наедине с природой, в окружении гор, то кажется, что ты здесь давно живешь и там за поворотом твой дом. Мы запомним Грузию именно такой: свободные и величественные склоны гор с пасущимися животными, изумрудное водохранилище и верхушка Казбека в облаках!

    Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог намНам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог намНам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог намНам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог намНам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог намНам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог намНам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог намНам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам
  • А
    Александр
    15 августа 2023
    Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
    Я долго искал маршрут, чтобы побывать в горах и почувствовать всю атмосферу. В итоге меня свозили в разные места, я покатался
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    на велосипеде среди гор и рек. Очень порадовала возможность, что я мог купаться в реке сколько мне нужно, никто не торопил. Прекрасный обед у реки с местными продуктами. Все было лучше, чем можно представить. Тур длился с 8 утра до 24:00 😎 Подойдет всем кто хочет познакомиться с природной частью Грузии и для тех кто желает чего-то нового👌

    Я долго искал маршрут, чтобы побывать в горах и почувствовать всю атмосферуЯ долго искал маршрут, чтобы побывать в горах и почувствовать всю атмосферуЯ долго искал маршрут, чтобы побывать в горах и почувствовать всю атмосферуЯ долго искал маршрут, чтобы побывать в горах и почувствовать всю атмосферуЯ долго искал маршрут, чтобы побывать в горах и почувствовать всю атмосферу

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «От площади Революции»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вглубь столетий Тбилиси
  2. Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
  3. Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Собор Светицховели
  7. Монастырь Джвари
  8. Мост мира
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "От площади Революции" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 230 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 596 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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