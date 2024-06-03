1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
5 июля в 11:00
€40 за человека
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Начало: В районе площади Революции розоз
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
5 июля в 08:30
174€131 за человека
Индивидуальная
10 часов
Авторская экскурсия «Неизведанная Кахетия»
Посетить малоизвестные древние города, побывать в гостях у кистинцев и полюбоваться водопадом Хадори
Начало: На площади Революции роз
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
от €230 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила3 июня 2024Алекс подарил нам прекрасный Тбилиси, влюбил в Грузию! Экскурсия занимательная, время пролетело очень быстро! Дети не устали, задавали вопросы, запомнили интересные факты об истории Тбилиси! Профессиональный очень внимательный Гид!
- AAnastasia22 мая 2024Была отличная объемная по содержанию и легкая по восприятию прогулка-экскурсия. Все очень понравилось, и взрослому и подростку. САмые положительные впечатления и воспоминания
- ТТатьяна5 мая 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом! Классный подход и интересная идея экскурсии - рассказать про грузин, Грузию и Тбилиси глазами человека,
- ААнна26 августа 2023Я приобрела данную поездку как подарок на день рождения моему молодому человеку из Франции. И это было одним из самых
- ИИнна25 августа 2023Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам не просто увидеть интересные
- ААлександр15 августа 2023Я долго искал маршрут, чтобы побывать в горах и почувствовать всю атмосферу. В итоге меня свозили в разные места, я покатался
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «От площади Революции»
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