Древние монастыри и история жизни Святой Нино

Первой остановкой нашего маршрута станет монастырь Ниноцминда, построенный ещё в VIв. Это тихое и уединённое место, в которое очень редко попадают туристические группы. Но у вас будет уникальная возможность наладиться удивительной атмосферой царящей в этом древнем и полуразрушенном храме.

Также вы посетите монастырь Бодбе — где покоится одна из самых почитаемых в Грузии святых — Нино. Здесь вы узнаете о тяжёлом пути, который Нино проделала ещё юности, чтобы попасть в далёкую и удивительную Грузию, а так же о том, как Грузия стала христианской страной.

Традиции виноделия и Кахетинское вино

Представить себе поездку в солнечную Кахетию просто невозможно без посещения винзавода, поэтому, безусловно, вы побываете на одном из них. Там вас познакомят с традиционным кахетинским методом приготовления вина в квеври, который внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО. А затем вы сможете попробовать несколько редких кахетинских вин, в том числе изготовленных по традиционной технологии, и насладиться вкусом грузинского коньяка.

Сигнахи — город добра и любви

Маленький и уютный Сигнахи неспроста получил статус города любви, и, гуляя по его тихим улочкам, вы познакомитесь с легендой о происхождении этого названия. Там же вы узнаете о непростой судьбе знаменитого художника Нико Пиносмани и насладитесь прогулкой по самой длинной в Европе крепостной стене, с которой открываются потрясающие виды на Алазанскую долину.