Волшебная Кахетия

Вас ждет удивительная экскурсия по Тбилиси. Вы посетите древние монастыри и узнаете историю жизни Святой Нино

Вас ждет удивительная экскурсия по Тбилиси. Вы посетите древние монастыри и узнаете историю жизни Святой Нино.

Вас познакомят с традиционным кахетинским методом приготовления вина в квеври, который внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО. А затем вы сможете попробовать несколько редких кахетинских вин.

А так же насладитесь прогулкой по самой длинной в Европе крепостной стене, с которой открываются потрясающие виды на Алазанскую долину.
Волшебная Кахетия
Волшебная Кахетия
Волшебная Кахетия
Волшебная Кахетия
Волшебная Кахетия
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Что вас ожидает 🤩

  • Завод вина КТВ
  • Монастырь Ниноцминда
  • Монастырь Бодбе
  • Сигнахи
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Древние монастыри и история жизни Святой Нино

Первой остановкой нашего маршрута станет монастырь Ниноцминда, построенный ещё в VIв. Это тихое и уединённое место, в которое очень редко попадают туристические группы. Но у вас будет уникальная возможность наладиться удивительной атмосферой царящей в этом древнем и полуразрушенном храме.
Также вы посетите монастырь Бодбе — где покоится одна из самых почитаемых в Грузии святых — Нино. Здесь вы узнаете о тяжёлом пути, который Нино проделала ещё юности, чтобы попасть в далёкую и удивительную Грузию, а так же о том, как Грузия стала христианской страной.

Традиции виноделия и Кахетинское вино

Представить себе поездку в солнечную Кахетию просто невозможно без посещения винзавода, поэтому, безусловно, вы побываете на одном из них. Там вас познакомят с традиционным кахетинским методом приготовления вина в квеври, который внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО. А затем вы сможете попробовать несколько редких кахетинских вин, в том числе изготовленных по традиционной технологии, и насладиться вкусом грузинского коньяка.

Сигнахи — город добра и любви

Маленький и уютный Сигнахи неспроста получил статус города любви, и, гуляя по его тихим улочкам, вы познакомитесь с легендой о происхождении этого названия. Там же вы узнаете о непростой судьбе знаменитого художника Нико Пиносмани и насладитесь прогулкой по самой длинной в Европе крепостной стене, с которой открываются потрясающие виды на Алазанскую долину.

Каждый день в 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
  • Питьевая вода
  • Винная дегустация
  • . легкий завтрак
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
  • Транспортные расходы, питьевая вода и винная дегустация включены в стоимость.
  • Обед оплачивается дополнительно (средний чек на человека 15 €).
  • Оплата на месте возможна в евро или в лари
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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