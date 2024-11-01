В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Авторский тур в Тбилиси

Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу

Поучаствовать в сборе урожая и научиться лепить хлеб, посмотреть колоритное шоу и потрогать сталактиты и сталагмиты, увидеть потрясающе красивые горы и древние монастыри — всё это и не только вы сможете в поездке с нами. Грузия прекрасна в любое время года, а осенние краски добавляют ей особого шарма.

Мы побываем в Кахетии и Мцхете, прокатимся по Военно-Грузинской дороге, познакомимся со столицей и вторым по величине городом — Кутаиси. А одну ночь проведём в SPA-отеле на берегу живописного озера. Перезагрузка и яркие впечатления ждут вас!
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Ближайшие даты:
1
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$729
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 4 лет.

Проживание. В отелях 4-5*, 2-местное размещение. В Кахетии ночь в отеле «Lopota Spa&Resort».

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Тбилиси, ужин и шоу

Встречаемся и размещаемся в гостинице. Во второй половине дня отправляемся на обзорную экскурсию по городу, в завершении которой вас ждёт ужин в колоритном месте с шоу-программой.

Встреча, экскурсия по Тбилиси, ужин и шоуВстреча, экскурсия по Тбилиси, ужин и шоуВстреча, экскурсия по Тбилиси, ужин и шоуВстреча, экскурсия по Тбилиси, ужин и шоу
2 день

Кахетия: дегустации, изготовление вина, кулинарные мастер-классы

Сегодня едем в Кахетию — регион, который издавна славится виноделием. Вы узнаете историю этого промысла, познакомитесь с виноделами, поучаствуете в сборе винограда и сами изготовите вино. А ещё вас ждёт дегустация более 10 сортов марочных вин: и тех, которые не вывозятся из Грузии, и тех редких, которые производятся в количестве всего нескольких тысяч литров год. Но это не всё! Вас также научат делать чурчхелу и лепить хлеб.

Мы поплаваем на водных велосипедах и отведаем вкуснейшую кахетинскую кухню. Заглянем в винный музей, при желании закажем дегустацию премиального резервного вина.

На ночь остановимся в SPA-отеле на берегу озера в окружении живописных Кавказских гор.

Кахетия: дегустации, изготовление вина, кулинарные мастер-классыКахетия: дегустации, изготовление вина, кулинарные мастер-классыКахетия: дегустации, изготовление вина, кулинарные мастер-классыКахетия: дегустации, изготовление вина, кулинарные мастер-классыКахетия: дегустации, изготовление вина, кулинарные мастер-классыКахетия: дегустации, изготовление вина, кулинарные мастер-классыКахетия: дегустации, изготовление вина, кулинарные мастер-классы
3 день

Усадьба в Цинандали, свободный вечер в Тбилиси

Позавтракаем, в 12:00 выселимся из отеля и отправимся обратно в Тбилиси. По пути заедем в Цинандали, в дом-музей князя Александра Чавчавадзе, крестника Екатерины Великой. Основоположник грузинского романтизма получил это имение по наследству и превратил его в культурно-интеллектуальный центр Грузии. Здесь и сегодня проводятся выставки, концерты и другие мероприятия.

Затем проедем через живописный перевал — вы полюбуетесь потрясающими горными пейзажами. Вечером, по приезде — свободное время.

Усадьба в Цинандали, свободный вечер в ТбилисиУсадьба в Цинандали, свободный вечер в ТбилисиУсадьба в Цинандали, свободный вечер в ТбилисиУсадьба в Цинандали, свободный вечер в Тбилиси
4 день

Крепость Ананури, Гудаури, арка Дружбы народов, Троицкая церковь

В этот день прокатимся по знаменитой Военно-Грузинской дороге, и вы познакомитесь с её достопримечательностями. Побываем у крепости Ананури 16-го века, построенной на возвышении почти посредине Арагвского ущелья, посетим горнолыжный курорт Гудаури и остановимся у арки Дружбы народов, посвященной 200-летию подписания Георгиевского трактата. Вы увидите Троицкую церковь на холме у подножия горы Казбек, насладитесь головокружительными видами, а по желанию можно будет покататься на лыжах или полетать на параплане (по погоде).

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Крепость Ананури, Гудаури, арка Дружбы народов, Троицкая церковьКрепость Ананури, Гудаури, арка Дружбы народов, Троицкая церковьКрепость Ананури, Гудаури, арка Дружбы народов, Троицкая церковьКрепость Ананури, Гудаури, арка Дружбы народов, Троицкая церковьКрепость Ананури, Гудаури, арка Дружбы народов, Троицкая церковьКрепость Ананури, Гудаури, арка Дружбы народов, Троицкая церковь
5 день

Мцхета, пещерный город Уплисцихе, переезд в Кутаиси, монастырь Гелати

Сегодня первым делом посетим Мцхету, древнюю столицу Грузии, а затем исследуем пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале. Здесь сохранились комнаты, колодец и старинные печи, а сам город датируется 3-м веком до н. э.

После переедем в Кутаиси, второй по величине город страны. Побываем в монастырском комплексе Гелати, расположенном на высоком холме. На протяжении долгого времени он был культурным и просветительским центром Грузии, при нём находилась собственная академия. Вы увидите главный монастырский храм, церкви Святого Николая и Святого великомученика Георгия, колокольню, трапезную и само здание академии. Рассмотрим фрески 13-16 веков.

Ночь в Кутаиси.

Мцхета, пещерный город Уплисцихе, переезд в Кутаиси, монастырь ГелатиМцхета, пещерный город Уплисцихе, переезд в Кутаиси, монастырь ГелатиМцхета, пещерный город Уплисцихе, переезд в Кутаиси, монастырь ГелатиМцхета, пещерный город Уплисцихе, переезд в Кутаиси, монастырь Гелати
6 день

Прогулка по Кутаиси, пещеры Прометея, Мартвильский каньон

Утром прогуляемся по Кутаиси, а затем отправимся бродить по каменным лабиринтам пещер Прометея. Вы узнаете историю их образования и названия. После побываем в живописном Мартвильском каньоне — полюбуемся изумрудным цветом воды и отвесными скалами. Возвращение в Тбилиси.

Прогулка по Кутаиси, пещеры Прометея, Мартвильский каньонПрогулка по Кутаиси, пещеры Прометея, Мартвильский каньонПрогулка по Кутаиси, пещеры Прометея, Мартвильский каньонПрогулка по Кутаиси, пещеры Прометея, Мартвильский каньонПрогулка по Кутаиси, пещеры Прометея, Мартвильский каньон
7 день

Отъезд

Утром — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты
  • Услуги гида на протяжении маршрута
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Тбилиси, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры7-дневные турыМастер-классыПещерыКаньоныПрирода и пейзажи

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