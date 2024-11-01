Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Мы побываем в Кахетии и Мцхете, прокатимся по Военно-Грузинской дороге, познакомимся со столицей и вторым по величине городом — Кутаиси. А одну ночь проведём в SPA-отеле на берегу живописного озера. Перезагрузка и яркие впечатления ждут вас!
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$729
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 4 лет.
Проживание. В отелях 4-5*, 2-местное размещение. В Кахетии ночь в отеле «Lopota Spa&Resort».
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Тбилиси, ужин и шоу
Встречаемся и размещаемся в гостинице. Во второй половине дня отправляемся на обзорную экскурсию по городу, в завершении которой вас ждёт ужин в колоритном месте с шоу-программой.
Кахетия: дегустации, изготовление вина, кулинарные мастер-классы
Сегодня едем в Кахетию — регион, который издавна славится виноделием. Вы узнаете историю этого промысла, познакомитесь с виноделами, поучаствуете в сборе винограда и сами изготовите вино. А ещё вас ждёт дегустация более 10 сортов марочных вин: и тех, которые не вывозятся из Грузии, и тех редких, которые производятся в количестве всего нескольких тысяч литров год. Но это не всё! Вас также научат делать чурчхелу и лепить хлеб.
Мы поплаваем на водных велосипедах и отведаем вкуснейшую кахетинскую кухню. Заглянем в винный музей, при желании закажем дегустацию премиального резервного вина.
На ночь остановимся в SPA-отеле на берегу озера в окружении живописных Кавказских гор.
Усадьба в Цинандали, свободный вечер в Тбилиси
Позавтракаем, в 12:00 выселимся из отеля и отправимся обратно в Тбилиси. По пути заедем в Цинандали, в дом-музей князя Александра Чавчавадзе, крестника Екатерины Великой. Основоположник грузинского романтизма получил это имение по наследству и превратил его в культурно-интеллектуальный центр Грузии. Здесь и сегодня проводятся выставки, концерты и другие мероприятия.
Затем проедем через живописный перевал — вы полюбуетесь потрясающими горными пейзажами. Вечером, по приезде — свободное время.
Крепость Ананури, Гудаури, арка Дружбы народов, Троицкая церковь
В этот день прокатимся по знаменитой Военно-Грузинской дороге, и вы познакомитесь с её достопримечательностями. Побываем у крепости Ананури 16-го века, построенной на возвышении почти посредине Арагвского ущелья, посетим горнолыжный курорт Гудаури и остановимся у арки Дружбы народов, посвященной 200-летию подписания Георгиевского трактата. Вы увидите Троицкую церковь на холме у подножия горы Казбек, насладитесь головокружительными видами, а по желанию можно будет покататься на лыжах или полетать на параплане (по погоде).
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Мцхета, пещерный город Уплисцихе, переезд в Кутаиси, монастырь Гелати
Сегодня первым делом посетим Мцхету, древнюю столицу Грузии, а затем исследуем пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале. Здесь сохранились комнаты, колодец и старинные печи, а сам город датируется 3-м веком до н. э.
После переедем в Кутаиси, второй по величине город страны. Побываем в монастырском комплексе Гелати, расположенном на высоком холме. На протяжении долгого времени он был культурным и просветительским центром Грузии, при нём находилась собственная академия. Вы увидите главный монастырский храм, церкви Святого Николая и Святого великомученика Георгия, колокольню, трапезную и само здание академии. Рассмотрим фрески 13-16 веков.
Ночь в Кутаиси.
Прогулка по Кутаиси, пещеры Прометея, Мартвильский каньон
Утром прогуляемся по Кутаиси, а затем отправимся бродить по каменным лабиринтам пещер Прометея. Вы узнаете историю их образования и названия. После побываем в живописном Мартвильском каньоне — полюбуемся изумрудным цветом воды и отвесными скалами. Возвращение в Тбилиси.
Отъезд
Утром — трансфер в аэропорт.
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Входные билеты
- Услуги гида на протяжении маршрута
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины