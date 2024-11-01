Сегодня едем в Кахетию — регион, который издавна славится виноделием. Вы узнаете историю этого промысла, познакомитесь с виноделами, поучаствуете в сборе винограда и сами изготовите вино. А ещё вас ждёт дегустация более 10 сортов марочных вин: и тех, которые не вывозятся из Грузии, и тех редких, которые производятся в количестве всего нескольких тысяч литров год. Но это не всё! Вас также научат делать чурчхелу и лепить хлеб.

Мы поплаваем на водных велосипедах и отведаем вкуснейшую кахетинскую кухню. Заглянем в винный музей, при желании закажем дегустацию премиального резервного вина.

На ночь остановимся в SPA-отеле на берегу озера в окружении живописных Кавказских гор.