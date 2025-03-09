3 дня
Индивидуальный тур по визитным карточкам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Кахетия
Узнать о реликвиях Светицховели, погулять по гротам Уплисцихе и монастырю Некреси и попробовать вина
Начало: Аэропорт Тбилиси, по времени рейса
€630 за всё до 2 чел.
6 дней
В Грузию с гуру йоги: перезагрузка в горах и столице с практиками, медитациями и прогулками
Вместе с тренером освоить асаны, пройти игру на самопознание и совершить небольшое паломничество
Начало: Аэропорт Тбилиси, 11:00
9 мар в 11:00
13 апр в 11:00
77 300₽ за человека
7 дней
Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов
Перепробовать кахетинские вина, погулять по пещерным городам и подняться к крепости Нарикала
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
13 мар в 10:00
27 мар в 10:00
94 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мост Метехи»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Тбилиси в марте 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Мост Метехи" можно забронировать 3 тура от 630 до 94 700.
Забронируйте тур в Тбилиси на 2025 год по теме «Мост Метехи», цены от €630. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май