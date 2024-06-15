Приключения на островах Гили: снорклинг, каякинг и вечеринка на пляже

Поплавать с черепахами, увидеть подводные скульптуры и коралловый риф и покататься на сапсёрфе
Приглашаем отправиться в невероятное путешествие к райским островам Гили.

Мы составили программу так, чтобы у вас было время расслабиться, отдохнуть под жарким солнцем и искупаться в бирюзовой воде, а ещё включили
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в распорядок дня крутые активности.

Вы сможете попробовать себя в каякинге или сапсёрфинге, погрузитесь в манящие воды океана, чтобы понаблюдать за черепашками и экзотическими рыбками. Из поездки вы вернётесь с морем классных снимков, снятых под водой и с дрона.

А ещё мы побываем в самых крутых заведениях на островах, потанцуем под диджейские сеты и посмотрим кино прямо на берегу.

Приключения на островах Гили: снорклинг, каякинг и вечеринка на пляже
Приключения на островах Гили: снорклинг, каякинг и вечеринка на пляже
Приключения на островах Гили: снорклинг, каякинг и вечеринка на пляже
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Условия оплаты:
- когда определились с датой для брони тура на сайте оплачиваете 15% от общей суммы.
- за 7 дней до даты тура вами производится предоплата еще 70% от общей суммы для бронирования отелей билетов на спидбот.
- остаток оплаты оплачиваете в день старта на месте.

Проживание. Будем жить в отеле Tir na nog Beachfront Resort на острове Траванган в 1 ночь и в отеле Bungalow Cafe Gili Beach Front на острове Мено во 2 ночь, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. По вашему желанию можем вернуться на Бали на 1 или на 2 день — это будет дешевле.

Питание. В программу включены завтраки в отеле.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на остров, отдых на пляже и активности на выбор

Старт в порту Паданг Бай на Бали в 9:00. Взойдём на борт скоростной лодки и отправимся к островам Гили. При необходимости заберём вас из аэропорта или от вашего отеля (уточняйте при заказе).

Прибудем на остров Траванган и заселимся в отель. А затем у вас будет время, чтобы отдохнуть под шум волн, понежиться под солнцем, искупаться и пообедать.

Дальше развлечения на ваш выбор: заплыв на каяках или катание на сап-борде.

Вечер можно провести весело и ярко, танцуя в пляжном клубе, прыгая в бассейн с трамплина и провожая закатное солнце за горизонт. А ещё прогуляться по интересным местам острова, насладиться живой музыкой и посмотреть фильм прямо на берегу океана в пляжном кинотеатре.

Прибытие на остров, отдых на пляже и активности на выборПрибытие на остров, отдых на пляже и активности на выборПрибытие на остров, отдых на пляже и активности на выборПрибытие на остров, отдых на пляже и активности на выборПрибытие на остров, отдых на пляже и активности на выборПрибытие на остров, отдых на пляже и активности на выборПрибытие на остров, отдых на пляже и активности на выборПрибытие на остров, отдых на пляже и активности на выборПрибытие на остров, отдых на пляже и активности на выбор
2 день

Снорклинг, плавание с черепахами и райский пляж на острове Мено

Отправляемся на поиск черепашек! Вы побываете в самых крутых локациях вокруг островов, где поплаваете с маской, трубкой и огромными морскими обитателями. Сначала остановимся в Раю черепах, затем погрузимся к подводному парку скульптур «Гнездо» и увидим хоровод из 48 человеческих скульптур в полный рост. Дальше полюбуемся коралловыми рифом и займёмся снорклингом в Саду рыб, где можно понаблюдать за экзотическими рыбками.

На острове Мено пообедаете и отдохнёте на райских пляжах с водой насыщенного бирюзового цвета. Далее — свободное время для райских пляжей с лазурной водой. Вечер можно провести в одном из заведений острова.

Снорклинг, плавание с черепахами и райский пляж на острове МеноСнорклинг, плавание с черепахами и райский пляж на острове МеноСнорклинг, плавание с черепахами и райский пляж на острове МеноСнорклинг, плавание с черепахами и райский пляж на острове Мено
3 день

Возвращение на Бали

После завтрака — отплытие обратно на Бали. В порт Паданг Бай прибудете в 16:00.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$232
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (но по вашему желанию можем вернуться на Бали на 1 или на 2 день)
  • Завтраки в отелях
  • Билеты до Гили и обратно
  • Места на лодке для снорклинга и снаряжение
  • Трансфер между островами: Гили-Траванган и Гили-Мено
  • Аренда каяка или сапсёрфа
  • Стоимость тура за 2 человек - 514 $
Что не входит в цену
  • Билеты до Бали и обратно
  • Трансфер к месту начала тура (при необходимости)
  • Обеды и ужины
  • Тур доступен для поездки одному, либо группой от 2 до 15 человек в любые даты. Стоимость рассчитывается индивидуально по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бали, порт Паданг Бай, 09:00
Завершение: Бали, порт Паданг Бай, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бали

ИндивидуальныеГрупповыеПодводное плаваниеВодные развлеченияЖивотныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРечные прогулкиВсе турыСноркелингПерезагрузкаАктивностиНа островаПляжи

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