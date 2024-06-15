Приключения на островах Гили: снорклинг, каякинг и вечеринка на пляже
Поплавать с черепахами, увидеть подводные скульптуры и коралловый риф и покататься на сапсёрфе
Приглашаем отправиться в невероятное путешествие к райским островам Гили.
Мы составили программу так, чтобы у вас было время расслабиться, отдохнуть под жарким солнцем и искупаться в бирюзовой воде, а ещё включили читать дальше
в распорядок дня крутые активности.
Вы сможете попробовать себя в каякинге или сапсёрфинге, погрузитесь в манящие воды океана, чтобы понаблюдать за черепашками и экзотическими рыбками. Из поездки вы вернётесь с морем классных снимков, снятых под водой и с дрона.
А ещё мы побываем в самых крутых заведениях на островах, потанцуем под диджейские сеты и посмотрим кино прямо на берегу.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Условия оплаты: - когда определились с датой для брони тура на сайте оплачиваете 15% от общей суммы. - за 7 дней до даты тура вами производится предоплата еще 70% от общей суммы для бронирования отелей билетов на спидбот. - остаток оплаты оплачиваете в день старта на месте.
Проживание. Будем жить в отеле Tir na nog Beachfront Resort на острове Траванган в 1 ночь и в отеле Bungalow Cafe Gili Beach Front на острове Мено во 2 ночь, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. По вашему желанию можем вернуться на Бали на 1 или на 2 день — это будет дешевле.
Питание. В программу включены завтраки в отеле.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие на остров, отдых на пляже и активности на выбор
Старт в порту Паданг Бай на Бали в 9:00. Взойдём на борт скоростной лодки и отправимся к островам Гили. При необходимости заберём вас из аэропорта или от вашего отеля (уточняйте при заказе).
Прибудем на остров Траванган и заселимся в отель. А затем у вас будет время, чтобы отдохнуть под шум волн, понежиться под солнцем, искупаться и пообедать.
Дальше развлечения на ваш выбор: заплыв на каяках или катание на сап-борде.
Вечер можно провести весело и ярко, танцуя в пляжном клубе, прыгая в бассейн с трамплина и провожая закатное солнце за горизонт. А ещё прогуляться по интересным местам острова, насладиться живой музыкой и посмотреть фильм прямо на берегу океана в пляжном кинотеатре.
2 день
Снорклинг, плавание с черепахами и райский пляж на острове Мено
Отправляемся на поиск черепашек! Вы побываете в самых крутых локациях вокруг островов, где поплаваете с маской, трубкой и огромными морскими обитателями. Сначала остановимся в Раю черепах, затем погрузимся к подводному парку скульптур «Гнездо» и увидим хоровод из 48 человеческих скульптур в полный рост. Дальше полюбуемся коралловыми рифом и займёмся снорклингом в Саду рыб, где можно понаблюдать за экзотическими рыбками.
На острове Мено пообедаете и отдохнёте на райских пляжах с водой насыщенного бирюзового цвета. Далее — свободное время для райских пляжей с лазурной водой. Вечер можно провести в одном из заведений острова.
3 день
Возвращение на Бали
После завтрака — отплытие обратно на Бали. В порт Паданг Бай прибудете в 16:00.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание (но по вашему желанию можем вернуться на Бали на 1 или на 2 день)
Завтраки в отелях
Билеты до Гили и обратно
Места на лодке для снорклинга и снаряжение
Трансфер между островами: Гили-Траванган и Гили-Мено
Аренда каяка или сапсёрфа
Стоимость тура за 2 человек - 514 $
Что не входит в цену
Билеты до Бали и обратно
Трансфер к месту начала тура (при необходимости)
Обеды и ужины
Тур доступен для поездки одному, либо группой от 2 до 15 человек в любые даты. Стоимость рассчитывается индивидуально по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бали, порт Паданг Бай, 09:00
Завершение: Бали, порт Паданг Бай, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов на Бали
Провели экскурсии для 42 туристов
Привет, меня зовут Эльдар, я представляю нашу дружную команду гидов. Мы живём на Бали, любим этот остров и всю Индонезию с её богатыми флорой и фауной. Почему мы классные? Потому читать дальше
что у нас есть русскоговорящие, англоговорящие гиды и гиды, знающие местный язык — bahasa. Англоговорящие гиды — это местные жители, которые отлично владеют языком и могут рассказать много интересного, а самое главное — показать удивительный мир Индонезии.
Мы очень ценим ваше доверие и стараемся сделать каждое путешествие запоминающимся. Мы понимаем, что для каждого нашего участника поездка на Бали, острова Гили, остров Нуса Пенида, остров Комодо — это путешествие, от которого человек ожидает получить удовольствие и ещё долго вспоминать с теплотой. У нас очень много дружеских контактов на любимом Бали и соседних островах, хорошие отношения с владельцами и менеджерами лодок (фастботов), отелями, арендодателями транспорта, оборудования для снорклинга и сёрфинга. Всё это позволяет нам получать лучше цены для наших гостей и организовывать путешествия на высоком уровне!