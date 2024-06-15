Старт в порту Паданг Бай на Бали в 9:00. Взойдём на борт скоростной лодки и отправимся к островам Гили. При необходимости заберём вас из аэропорта или от вашего отеля (уточняйте при заказе).

Прибудем на остров Траванган и заселимся в отель. А затем у вас будет время, чтобы отдохнуть под шум волн, понежиться под солнцем, искупаться и пообедать.

Дальше развлечения на ваш выбор: заплыв на каяках или катание на сап-борде.

Вечер можно провести весело и ярко, танцуя в пляжном клубе, прыгая в бассейн с трамплина и провожая закатное солнце за горизонт. А ещё прогуляться по интересным местам острова, насладиться живой музыкой и посмотреть фильм прямо на берегу океана в пляжном кинотеатре.