Вам предоставится уникальная возможность увидеть самые интересные места Барселоны за один день.

Мы встретимся в самом центре города на Площади Каталонии и начнем нашу прогулку 👣 по главной пешеходной улице Барселоны - бульвару Рамбла.

Далее свернем в Готический квартал. Это самая старая часть каталонской столицы ⭐️, где сохранилось фрагменты древнеримского храма, кладбища, остатки крепостной стены и акведука. Пройдем по узким средневековым улочкам, заглянем в аутентичные ремесленные лавочки, продегустируем настоящий хамон, традиционные испанские сладости и ликёры. Вы поразитесь величием Кафедрального Собора и аскетичностью Королевского Дворца, загадаете желание, прикоснувшись к отпечатку ладони Святого Георгия. Побываете в Еврейском квартале и на Королевской площади, Услышите рассказы о временах Святой Инквизиции и Гражданской войны, проникнитесь каталонским духом свободолюбия

Проголодавшись, вы сможете подкрепиться в традиционном семейном ресторане каталонской кухни 🥧 или на старейшем продуктовом рынке Бокерия.

После вас ждет увлекательное путешествие во времени. Из готического и мрачного средневекового города мы переместимся в яркую и жизнерадостную Барселону эпохи модерна. Пройдемся по "золотой оси" - Пассейч-де-Грасия. Увидим знаменитые шедевры Антонио Гауди: дома Мила и Бальо, заглянем в гости к кондитеру Амалье, где вы сможете выпить 🍹 чашечку горячего шоколада. Завершится наша прогулка по городу у венца творения великого архитектора Гауди и главного долгостроя Испании - искупительного Храма Святого Семейства - Саграда Фамилия.

При желании во время экскурсии 🧭 вас будет сопровождать профессиональный фотограф.