Дарья и.
Дарья и. – Гид из Барселоны
Вам представится возможность посетить самые интересные места Барселоны всего за один день.

Мы прогуляемся по бульвару Рамбла и Пассейч-де-Грасия, увидим Кафедральный собор и Королевский дворец, побываем в Еврейском квартале и посмотрим вблизи на шедевры архитектуры, созданные Гауди.

Вы попробуете настоящий хамон и горячий шоколад, а также пообедаете на старейшем рынке Бокерия.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €100 за экскурсию

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День в Барселоне
День в Барселоне

Что вы увидите

  • Площадь Каталонии
  • бульвар Рамбла
  • Кафедральный Собор
  • Королевский Дворец
  • Королевская Площадь
  • рынок Бокерия
  • Квартал Несогласия
  • Дом Бальо
  • Дом Мила
  • Саграда Фамилия
Вам предоставится уникальная возможность увидеть самые интересные места Барселоны за один день.
Мы встретимся в самом центре города на Площади Каталонии и начнем нашу прогулку 👣 по главной пешеходной улице Барселоны - бульвару Рамбла.
Далее свернем в Готический квартал. Это самая старая часть каталонской столицы ⭐️, где сохранилось фрагменты древнеримского храма, кладбища, остатки крепостной стены и акведука. Пройдем по узким средневековым улочкам, заглянем в аутентичные ремесленные лавочки, продегустируем настоящий хамон, традиционные испанские сладости и ликёры. Вы поразитесь величием Кафедрального Собора и аскетичностью Королевского Дворца, загадаете желание, прикоснувшись к отпечатку ладони Святого Георгия. Побываете в Еврейском квартале и на Королевской площади, Услышите рассказы о временах Святой Инквизиции и Гражданской войны, проникнитесь каталонским духом свободолюбия
Проголодавшись, вы сможете подкрепиться в традиционном семейном ресторане каталонской кухни 🥧 или на старейшем продуктовом рынке Бокерия.
После вас ждет увлекательное путешествие во времени. Из готического и мрачного средневекового города мы переместимся в яркую и жизнерадостную Барселону эпохи модерна. Пройдемся по "золотой оси" - Пассейч-де-Грасия. Увидим знаменитые шедевры Антонио Гауди: дома Мила и Бальо, заглянем в гости к кондитеру Амалье, где вы сможете выпить 🍹 чашечку горячего шоколада. Завершится наша прогулка по городу у венца творения великого архитектора Гауди и главного долгостроя Испании - искупительного Храма Святого Семейства - Саграда Фамилия.
При желании во время экскурсии 🧭 вас будет сопровождать профессиональный фотограф.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на метро (разовый билет – 2, 2 евро), если устанете ходить пешком
  • Обед (от 20 евро)
  • Услуги фотографа (от 50 евро)
Начало
🚩 Plaça de Catalunya
Место завершения
🏁 Carrer de Mallorca, 401
День в Барселоне
День в Барселоне
День в Барселоне
День в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья и.
Дарья и.
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