Путешествие в прошлое мы начнем с прогулки по старинной Оливковой ферме: исследуем территорию, погладим лошадок, сделаем множество классных кадров с видом на гору Монтсеррат!

Здесь мы пообедаем в ресторане с деревенской аутентичной каталонской кухней, рецепты уникальных блюд которой передаются столетиями из поколения в поколение.

Кроме того, на моем мастер-классе вы сами научитесь готовить одно из традиционных каталонских блюд – Пан кон томате! Вкус этой закуски перевернет ваши представления о хлебе!

Насладившись каталонскими десертами, мы отправимся на вершину горы ⛰️ Монтсеррат на фуникулере, с которого откроется потрясающий вид!

Монтсеррат – это горный массив причудливой формы в 42 км от Барселоны. Он примечателен своими загадочными лесными тропами, затерянными статуями, потрясающей красоты видами и особенной атмосферой.

Кроме того, здесь находится бенедиктинский монастырь с тысячелетней историей 📖, к главной святыне которого – статуе Черной Мадонны – съезжаются паломники со всего света.

Считается, что Мадонна исполняет искренние, нематериальные желания, если прикоснуться к ней.

Также при монастыре мы можем заглянуть в музей 🖼 с уникальными работами Эль Греко, Караваджо, Дега, Пикассо, Дали и др.

Кроме Монастырского комплекса, расположенного на километровой высоте, мы посетим дегустацию натуральных сыров, производимых местными фермерами.

Если вы настроены особенно бодро, то мы можем прогуляться 👣 по горным тропам Монтсеррата, вдыхая пьянящий лесной воздух и открывая для себя наполненные пением птиц потаенные местечки.