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Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлое.

Анна Ч.
Анна Ч. – Гид из Барселоны
Вас ждет фотоэкскурсия в одном из самых красивых 🤩 мест Испании – гора Монсеррат и ее окрестностях.

Мы прогуляемся по старинным Оливковым рощам, где я проведу для вас мастер-класс по каталонской кухне 🥧 и познакомлю с местными лошадьми.

Затем на фуникулере мы отправимся на вершину горы ⛰️ Монтсеррат, полюбуемся восхитительной горной панорамой и посетим бенедиктинский монастырь, где хранится важная реликвия – Черная Мадонна.

Бонусом, мы заедем в красивейший Парк 🌳 Лабиринтов Орта, до которого сложно добраться самостоятельно.

А в завершении экскурсии 🧭, у вас останется запечатленная в фотографиях память об этом дне, а по желанию и короткое видео о нашей экскурсии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €150 за экскурсию

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Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлое.
Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлое.

Что вы увидите

  • Оливковая ферма
  • гора Монтсеррат
  • Бенедиктинский монастырь
  • Черная мадонна
Путешествие в прошлое мы начнем с прогулки по старинной Оливковой ферме: исследуем территорию, погладим лошадок, сделаем множество классных кадров с видом на гору Монтсеррат!
Здесь мы пообедаем в ресторане с деревенской аутентичной каталонской кухней, рецепты уникальных блюд которой передаются столетиями из поколения в поколение.
Кроме того, на моем мастер-классе вы сами научитесь готовить одно из традиционных каталонских блюд – Пан кон томате! Вкус этой закуски перевернет ваши представления о хлебе!
Насладившись каталонскими десертами, мы отправимся на вершину горы ⛰️ Монтсеррат на фуникулере, с которого откроется потрясающий вид!
Монтсеррат – это горный массив причудливой формы в 42 км от Барселоны. Он примечателен своими загадочными лесными тропами, затерянными статуями, потрясающей красоты видами и особенной атмосферой.
Кроме того, здесь находится бенедиктинский монастырь с тысячелетней историей 📖, к главной святыне которого – статуе Черной Мадонны – съезжаются паломники со всего света.
Считается, что Мадонна исполняет искренние, нематериальные желания, если прикоснуться к ней.
Также при монастыре мы можем заглянуть в музей 🖼 с уникальными работами Эль Греко, Караваджо, Дега, Пикассо, Дали и др.
Кроме Монастырского комплекса, расположенного на километровой высоте, мы посетим дегустацию натуральных сыров, производимых местными фермерами.
Если вы настроены особенно бодро, то мы можем прогуляться 👣 по горным тропам Монтсеррата, вдыхая пьянящий лесной воздух и открывая для себя наполненные пением птиц потаенные местечки.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт оплачивается отдельно, 150 евро за группу
  • Обед оплачивается самостоятельно
Начало
🚩 Площадь Каталонии либо заедем в Ваш отель
Место завершения
🏁 площаль Каталонии / Ваш отель
Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлое.
Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлое.
Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлое.
Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлое.
Монтсеррат и обед в Оливковой долине - путешествие в прошлое.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна Ч.
Анна Ч.
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