Обзорная экскурсия по Флоренции

Количество эпитетов и восторженных фраз, посвященных Флоренции также безгранично, как

Количество эпитетов и восторженных фраз, посвященных Флоренции также безгранично, как и число туристов ежегодно приезжающих в город с желанием увидеть собственными глазами это совершенное и гармоничное произведение искусства.

Если и вы находитесь среди счастливчиков, попавших сюда то, возможно, эта экскурсия именно для вас!
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции

Что вас ожидает 🤩

  • Соборная площадь
  • Кафедральный собор (Дуомо) Санта Мария дель Фьоре
  • Колокольня Джотто
  • Средневековый квартал Данте Алигьери
  • Мрачные дома-башни
  • Церковь Святой Маргариты
  • Церковь Святого Мартина
  • Национальный музей Барджелло
  • Базилика Санта Кроче
  • Площадь Синьории
  • Палаццо Веккьо
  • Галерея Уффици
  • Набережная реки Арно
  • Самый старый мост Понте Веккьо
  • Площадка Микеланджело
  • Лоджия Нового рынка
  • Орсанмикеле
  • Площадь Республики

Что вас ожидает:

Обзорная экскурсия проходит в историческом центре и представляет собой пешую прогулку. Идеально подходит для первого знакомства с городом. Во время данной экскурсии вы получите общее впечатление о Флоренции, познакомитесь с историей и любопытными фактами города, окунетесь в его волшебную атмосферу и прикоснетесь к бесценным архитектурным и историческим памятникам, которые здесь сохранились повсюду. Вам не придется специально ехать или идти к важным и интересным объектам, ведь весь город и есть по сути одна большая достопримечательность!
Соборная площадь и средневековый квартал Данте Алигьери
Уникальный архитектурный комплекс включает величественный кафедральный собор (Дуомо) Санта Мария дель Фьоре, полностью облицованный 3-х цветным мрамором и увенчанный знаменитым куполом работы Ф. Брунеллески (по желанию возможно посещение собора изнутри, вход бесплатный), загадочный и древний баптистерий Сан Джованни, известный своими бронзовыми воротами, среди которых «Врата рая» являются его главным украшением и удивительным творением искусства и колокольня Джотто, названная в честь великого художника, которому принадлежит проект постройки.
Живописные узкие и кривые улочки, мрачные дома-башни, церковь Святой Маргариты (знаменитая тем, что по традиции именно здесь произошла встреча Данте Алигьери и Беатриче Портинари, вечной музы поэта). Церковь Святого Мартина (бытует мнение, что именно здесь венчались Данте и Джемма Донати), Дом Данте, Музей Данте, флорентийское аббатство, — места связанные с памятью о величайшем поэте XIII века, который родился во Флоренции и считается основоположником литературного итальянского языка, вошедшим в историю мировой литературы как автор «Божественной комедии».
Национальный музей Барджелло и Базилика Санта Кроче
Бывшая городская тюрьма. Сегодня это грозное на вид сооружение, похожее на неприступную крепость, ревностно охраняет сокровища итальянской скульптуры XIV – XVII вв., от Средневековья до Возрождения, от маньеризма до Барокко (рекомендуется посещение в виде отдельной экскурсии, вход платный).
Самая крупная в мире францисканская церковь, знаменитая фресками Джотто ди Бондоне и другими шедеврами, а также гробницами и памятниками великих людей Италии: Микеланджело, Галилея, Россини, Макиавелли Данте, Маркони, Альфьери и многих других. Поэтому церковь называют Пантеоном Тосканы. Именно здесь у известного писателя случилось легкое психическое расстройство, вошедшее в историю под названием «синдром Стендаля» и именно здесь находится первая в мире статуя Свободы Поэзии, вдохновившая французского скульптора Ф. Бертольди на создание знаменитой во всем мире нью-йоркской статуи Свободы (посещение возможно по вашему желанию, вход платный).

Памятники архитектуры и культуры

Площадь Синьории необычной формы с ассиметричным Палаццо Веккьо и величественной галереей Уффици, поражает мощью и грандиозностью, будто сцена огромного театра, где действующие лица — непревзойденные шедевры скульптуры древнеримских мастеров, а также работы Донателло, Микеланджело, Амманати, Джамболонья, Челлини, Бандинелли. Это не просто набор высокохудожественных произведений, но настоящий аллегорический цикл, единственный в мире в своем роде! (в эти музеи отдельные экскурсии, вход платный). Набережная реки Арно и самый старый мост Понте Веккьо, откуда открываются головокружительной красоты виды!
Уникальное в мире сооружение, вдоль которого теснятся домики- когда-то мясные, а теперь ювелирные лавки. Оттуда я покажу Вам где находится известная площадка Микеланджело, памятник русскому послу Демидову и городские ворота Святого Николая, единственные сохранившие свою первоначальную высоту, немые свидетели прошлого. Одинокие, но гордые и независимые, как тот прекрасный город, который они защищали в течении веков. Лоджия Нового рынка, прославившаяся бронзовой статуей кабанчика, которому по традиции непременно нужно погладить пятачок!
Орсанмикеле, самая любимая церковь флорентийцев. Уникальное по своей форме и функции архитектурное сооружение: хлебный амбар, католический храм, открытая книга по истории искусства. Внутренний интерьер славится фресками, витражами, мраморным табернаклем А. Орканья, обрамляющим «Мадонну с младенцем» Бернардо Дадди XIV века (возможно посещение по Вашему желанию, вход бесплатный). Площадь Республики, торжественная и помпезная, здесь когда-то находился римский Форум, а в XIX в. были проведены работы по модернизации, не имеющие себе равных в истории Флоренции!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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