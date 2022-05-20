Что вас ожидает:

Обзорная экскурсия проходит в историческом центре и представляет собой пешую прогулку. Идеально подходит для первого знакомства с городом. Во время данной экскурсии вы получите общее впечатление о Флоренции, познакомитесь с историей и любопытными фактами города, окунетесь в его волшебную атмосферу и прикоснетесь к бесценным архитектурным и историческим памятникам, которые здесь сохранились повсюду. Вам не придется специально ехать или идти к важным и интересным объектам, ведь весь город и есть по сути одна большая достопримечательность!

Соборная площадь и средневековый квартал Данте Алигьери

Уникальный архитектурный комплекс включает величественный кафедральный собор (Дуомо) Санта Мария дель Фьоре, полностью облицованный 3-х цветным мрамором и увенчанный знаменитым куполом работы Ф. Брунеллески (по желанию возможно посещение собора изнутри, вход бесплатный), загадочный и древний баптистерий Сан Джованни, известный своими бронзовыми воротами, среди которых «Врата рая» являются его главным украшением и удивительным творением искусства и колокольня Джотто, названная в честь великого художника, которому принадлежит проект постройки.

Живописные узкие и кривые улочки, мрачные дома-башни, церковь Святой Маргариты (знаменитая тем, что по традиции именно здесь произошла встреча Данте Алигьери и Беатриче Портинари, вечной музы поэта). Церковь Святого Мартина (бытует мнение, что именно здесь венчались Данте и Джемма Донати), Дом Данте, Музей Данте, флорентийское аббатство, — места связанные с памятью о величайшем поэте XIII века, который родился во Флоренции и считается основоположником литературного итальянского языка, вошедшим в историю мировой литературы как автор «Божественной комедии».

Национальный музей Барджелло и Базилика Санта Кроче

Бывшая городская тюрьма. Сегодня это грозное на вид сооружение, похожее на неприступную крепость, ревностно охраняет сокровища итальянской скульптуры XIV – XVII вв., от Средневековья до Возрождения, от маньеризма до Барокко (рекомендуется посещение в виде отдельной экскурсии, вход платный).

Самая крупная в мире францисканская церковь, знаменитая фресками Джотто ди Бондоне и другими шедеврами, а также гробницами и памятниками великих людей Италии: Микеланджело, Галилея, Россини, Макиавелли Данте, Маркони, Альфьери и многих других. Поэтому церковь называют Пантеоном Тосканы. Именно здесь у известного писателя случилось легкое психическое расстройство, вошедшее в историю под названием «синдром Стендаля» и именно здесь находится первая в мире статуя Свободы Поэзии, вдохновившая французского скульптора Ф. Бертольди на создание знаменитой во всем мире нью-йоркской статуи Свободы (посещение возможно по вашему желанию, вход платный).

Памятники архитектуры и культуры

Площадь Синьории необычной формы с ассиметричным Палаццо Веккьо и величественной галереей Уффици, поражает мощью и грандиозностью, будто сцена огромного театра, где действующие лица — непревзойденные шедевры скульптуры древнеримских мастеров, а также работы Донателло, Микеланджело, Амманати, Джамболонья, Челлини, Бандинелли. Это не просто набор высокохудожественных произведений, но настоящий аллегорический цикл, единственный в мире в своем роде! (в эти музеи отдельные экскурсии, вход платный). Набережная реки Арно и самый старый мост Понте Веккьо, откуда открываются головокружительной красоты виды!

Уникальное в мире сооружение, вдоль которого теснятся домики- когда-то мясные, а теперь ювелирные лавки. Оттуда я покажу Вам где находится известная площадка Микеланджело, памятник русскому послу Демидову и городские ворота Святого Николая, единственные сохранившие свою первоначальную высоту, немые свидетели прошлого. Одинокие, но гордые и независимые, как тот прекрасный город, который они защищали в течении веков. Лоджия Нового рынка, прославившаяся бронзовой статуей кабанчика, которому по традиции непременно нужно погладить пятачок!

Орсанмикеле, самая любимая церковь флорентийцев. Уникальное по своей форме и функции архитектурное сооружение: хлебный амбар, католический храм, открытая книга по истории искусства. Внутренний интерьер славится фресками, витражами, мраморным табернаклем А. Орканья, обрамляющим «Мадонну с младенцем» Бернардо Дадди XIV века (возможно посещение по Вашему желанию, вход бесплатный). Площадь Республики, торжественная и помпезная, здесь когда-то находился римский Форум, а в XIX в. были проведены работы по модернизации, не имеющие себе равных в истории Флоренции!

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