Единственная ежедневная экскурсия ⛳ на русском в Милане

Приходите к нам сразу, как только приедете в Милан! Мы научим вас ориентироваться в городе, подскажем куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Побывав на нашей экскурсии 🧭, вы сможете продолжить знакомство с городом, глядя на него глазами местных жителей.

Полный обзорный маршрут (синий маршрут)

Маршрут обзорной экскурсии по Милану будет проходит через всемирно известные достопримечательности: центральную площадь с кафедральным собором Дуомо, средневековый замок 🏰 Сфорца, исторический район Брера, галерею Витторио Эммануила, район шоппинга «золотой квадрат моды», новый район Милана с небоскребами и необычным «Висячими садами» и многие другие места. Приходите – все это лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать или услышать!

Лучшая цена в городе и проводится при любом количестве людей

Наши экскурсии проводят русские гиды, туристические сопровождающие и волонтеры по Милану, которые много лет живут в Милане, любят этот город 🏙️ и рады рассказать о нём вам. Во время экскурсии вы не только увидите самые популярные места, но и услышите такие детали о жизни Милана, о которых знают только посвященные.

Важная информация: