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Весь Милан — обзорная экскурсия

4.7
0 отзывов
Milan. Companion
Milan. Companion – Гид из Милана
Вы отправитесь на обзорную экскурсию ⛳ по Милану, знаменитой итальянской столице моды.

За время прогулки вы познакомитесь со знаменитыми зданиями; узнаете, что посетить, куда сходить на шоппинг и другие волнующие каждого туриста вещи.

Вы увидите знаменитый готический собор Дуомо, строившийся несколько веков; пейзажный парк 🌳 Семпионе и замок 🏰 Сфорцеско, считающийся прообразом московского Кремля.

Вы пройдете мимо знаменитого оперного театра Ла Скала, площадей и рынков исторического центра.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €20 за экскурсию

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Весь Милан — обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Игла, Нить и Узел
  • Парк Семпионе
  • Замок Сфорцеско
  • Ворота Экспо
  • памятник Гарибальди
  • Ратуша
  • Рыночная площадь
  • Дуомо
  • Палаццо Реале
  • памятник В. Эманиеле
  • Галерея
  • памятник да Винчи
  • Ла Скала
  • Брера
  • Пинакотека Брера
  • Академия художеств
  • Арка Гарибальди
  • Корсо Комо
  • Площадь Ауеленти
  • Вертикальные леса
Единственная ежедневная экскурсия ⛳ на русском в Милане
Приходите к нам сразу, как только приедете в Милан! Мы научим вас ориентироваться в городе, подскажем куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Побывав на нашей экскурсии 🧭, вы сможете продолжить знакомство с городом, глядя на него глазами местных жителей.
Полный обзорный маршрут (синий маршрут)
Маршрут обзорной экскурсии по Милану будет проходит через всемирно известные достопримечательности: центральную площадь с кафедральным собором Дуомо, средневековый замок 🏰 Сфорца, исторический район Брера, галерею Витторио Эммануила, район шоппинга «золотой квадрат моды», новый район Милана с небоскребами и необычным «Висячими садами» и многие другие места. Приходите – все это лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать или услышать!
Лучшая цена в городе и проводится при любом количестве людей
Наши экскурсии проводят русские гиды, туристические сопровождающие и волонтеры по Милану, которые много лет живут в Милане, любят этот город 🏙️ и рады рассказать о нём вам. Во время экскурсии вы не только увидите самые популярные места, но и услышите такие детали о жизни Милана, о которых знают только посвященные.

Важная информация:

  • Экскурсия состоится при любой погоде! Не забывайте хорошее настроение, ведь от улыбки и хмурый день светлей. Приходите в удобной одежде по погоде;
  • Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов. Но мы покажем вам самые интересные и значимые места – и вы сами сможете заглянуть туда после экскурсии;
  • Мы проходим 6. 5-7 км за 2 часа, ходим быстро, поэтому рассчитывайте свои силы!
  • Сразу после обзорной экскурсии можно продолжить знакомство с аутентичным Миланом на нашей экскурсии по каналам: https://www. sputnik8. com/ru/milan/activities/15275-navili-mechta-soedinitsya-s-morem
  • Дети до 12 лет бесплатно.
Что входит
  • Интересная пешеходная экскурсия от местного жителя
  • Советы и подсказки, как ориентироваться в городе, рекомендации, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды.
Что не входит
  • Еда и вода
  • Личные расходы.
Начало
🚩 metro Cadorna
Место завершения
🏁 Bosco Verticale

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Milan. Companion
Milan. Companion
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