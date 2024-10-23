Палаццо Реале в Милане – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Палаццо Реале в Милане» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
Пешая
74 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Сегодня в 17:00
31 окт в 17:00
35 за человека
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Пешая
64 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
1 ноя в 10:00
35 за человека
Милан древний и современный: обзорная экскурсия
Пешая
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Милан: древний и современный - эксклюзивная обзорная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Милана с экспертом по истории, открывая секреты древних улиц и зданий
Начало: Площадь Дуомо,1
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мила
    23 октября 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Большая благодарность экскурсоводу Наталье - информативная, приятная и интересная прогулка! Рекомендация - брать эту экскурсию в первые дни поездки. Наталья посоветовала и рестораны, кафе, магазины, музеи, галереи и др. Вечерний Милан прекрасен!
  • Н
    Наталья
    23 октября 2024
    Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
    Интересная содержательная прогулка по Милану. Гид Наталья проводит экскурсию интересно и познавательно.
  • Н
    Наталия
    19 октября 2024
    Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
    Мы выбрали эту экскурсию так как она по времени нам подходила и по продолжительности. Мы остались очень довольны: приятный гид
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    Наталия, успели посетить все те достопримечательности что планировали и получили рекомендации где вкусно поесть и что ещё посетить. Рекомендую тем кто впервые в Милане.

  • E
    Elena
    8 октября 2024
    Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
    Гидом нашей группы была Наталья. Экскурсия понравилась, Наталья вела тур с душой, показала нам основные достопримечательности и старалась передать нам
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    свое отношение к городу, который она хорошо знает и любит, к его истории. Она дала нам полезные практические советы по самостоятельному осмотру Милана и основных достопримечательностей, о том, где можно перекусить и как куда доехать. Но все же немного критики (жаль, нет оценки 5-) - на мой взгляд, слишком много времени (половина) было посвящено замку Сфорцеско, при том, что в нашей небольшой группе не было таких уж энтузиастов этой достопримечательности. Вместо детальных рассказов во всех трех дворах замка, я бы с бОльшим удовольствием узнала что-то еще про остальные главные туристические объекты, про современную жизнь Милана. С точки зрения организационной - все было четко и грамотно описано в сообщении, о том, где встречаться, не было никаких проблем. Спасибо!

  • И
    Идалия
    27 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Нашим экскурсоводом была Наталья. Нам очень понравилась! Все два часа нам рассказывали интересные факты, взаимосвязи между местами и личностями, информация
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    была не только об истории, но и о современном Милане. Обычно при переходе между достопримечательностями гид молчит, здесь же Наталья всегда находила, о чем рассказать, возможно, сыграл также удачно выбранный маршрут. Гид даёт полезную информацию о том, где и что можно вкусно поесть на разный кошелек, куда будет интересно сходить. Был небольшой дождь, но экскурсию не отменили, в группе было 4 человека. Советуем, особенно если вы в Милане ненадолго! Только непонятно, как можно заранее узнать, какой будет гид, но мы доверились:)

  • Р
    Роман
    19 сентября 2024
    Милан древний и современный: обзорная экскурсия
    Были 14 сентября с девушкой, на Экскурсии по Милану с Замечательным Гидом Галиной! Мне кажется должен посетить каждый, отличный человек
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    и прексный спутник а Историю Милана, развернуто ответила на все мои душные вопросы не только про Милан, но и в целом про жизнь местных жителей (сама таким является поэтому знает не по наслышке), Галина читала классиков про Милан) в конце выдала нам Шапочки для фото что бы мы представили себя герцогом и герцогиней, правителями Милана 16-17 века)) это нас расстрогало, Однозначно - Рекомендую! Если читаете - спасибо вам)

  • А
    Александр
    4 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Спасибо Наталии за максимум содержательной информации за короткое время
  • Г
    Григорий
    9 мая 2024
    Милан древний и современный: обзорная экскурсия
    Всё отлично. Всё компактно, много разнообразной информации - от исторической и до гастрономической. Очень понравилось. Большое спасибо Галине.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Палаццо Реале в Милане»

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  3. Милан древний и современный: обзорная экскурсия
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  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Галерея Витторио Эммануэле II
  10. Площадь Ла Скала
Сколько стоит экскурсия по Милану в октябре 2024
Сейчас в Милане в категории "Палаццо Реале в Милане" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 150. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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