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свое отношение к городу, который она хорошо знает и любит, к его истории. Она дала нам полезные практические советы по самостоятельному осмотру Милана и основных достопримечательностей, о том, где можно перекусить и как куда доехать. Но все же немного критики (жаль, нет оценки 5-) - на мой взгляд, слишком много времени (половина) было посвящено замку Сфорцеско, при том, что в нашей небольшой группе не было таких уж энтузиастов этой достопримечательности. Вместо детальных рассказов во всех трех дворах замка, я бы с бОльшим удовольствием узнала что-то еще про остальные главные туристические объекты, про современную жизнь Милана. С точки зрения организационной - все было четко и грамотно описано в сообщении, о том, где встречаться, не было никаких проблем. Спасибо!