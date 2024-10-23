2 часа
Групповая
до 15 чел.
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Сегодня в 17:00
31 окт в 17:00
€35 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
1 ноя в 10:00
€35 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Милан: древний и современный - эксклюзивная обзорная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Милана с экспертом по истории, открывая секреты древних улиц и зданий
Начало: Площадь Дуомо,1
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММила23 октября 2024Большая благодарность экскурсоводу Наталье - информативная, приятная и интересная прогулка! Рекомендация - брать эту экскурсию в первые дни поездки. Наталья посоветовала и рестораны, кафе, магазины, музеи, галереи и др. Вечерний Милан прекрасен!
- ННаталья23 октября 2024Интересная содержательная прогулка по Милану. Гид Наталья проводит экскурсию интересно и познавательно.
- ННаталия19 октября 2024Мы выбрали эту экскурсию так как она по времени нам подходила и по продолжительности. Мы остались очень довольны: приятный гид
- EElena8 октября 2024Гидом нашей группы была Наталья. Экскурсия понравилась, Наталья вела тур с душой, показала нам основные достопримечательности и старалась передать нам
- ИИдалия27 сентября 2024Нашим экскурсоводом была Наталья. Нам очень понравилась! Все два часа нам рассказывали интересные факты, взаимосвязи между местами и личностями, информация
- РРоман19 сентября 2024Были 14 сентября с девушкой, на Экскурсии по Милану с Замечательным Гидом Галиной! Мне кажется должен посетить каждый, отличный человек
- ААлександр4 сентября 2024Спасибо Наталии за максимум содержательной информации за короткое время
- ГГригорий9 мая 2024Всё отлично. Всё компактно, много разнообразной информации - от исторической и до гастрономической. Очень понравилось. Большое спасибо Галине.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Палаццо Реале в Милане»
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