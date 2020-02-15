11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Античный Рим

Перед вами предстанут молчаливые свидетели великой Римской империи: арка двуликого Януса, храм Геркулеса и античный театр Марцелла — прадедушка Колизея. Кроме того, вы рассмотрите дворцы Императоров и уста Истины, круглую мраморную плиту I века с изображением маски Океана. Я расскажу, почему местные жители убеждены, что под суровым взглядом маски невозможно сказать ложь и как связана реликвия с фильмом «Римские каникулы». С Капитолийского холма вы увидите Римский и императорские форумы и перенесетесь во времена былой славы Вечного города. А Пантеон и Колизей помогут раскрыть таинственные загадки прошлого!

Средневековый Рим

Вы полюбуетесь самыми знаменитыми римскими площадями: грандиозной площадью Венеции, площадью Навона с барочным фонтаном Четырех рек и легендарной площадью Ватикана перед собором святого Петра. Загадаете желание у фонтана Треви, рассмотрите мост с фигурами ангелов перед величественной крепостью и впечатлитесь романтичной набережной реки Тибр. А еще услышите пикантные истории об императорах и раскроете бытовые подробности жизни римлян: что они ели, пили и как ходили в баню.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто не готов к долгим утомительным пешим прогулкам, хочет сэкономить драгоценное время и увидеть максимальное количество интересных мест всего за два-три часа.