11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все «визитные карточки» итальянской столицы на насыщенной обзорной экскурсии

Елена
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Елена – ваш гид
Вы увидите важнейшие достопримечательности Рима: Колизей, Пантеон, фонтан Треви, дворцы Императоров, Капитолийский холм и площадь Венеции.

Услышите самые интересные исторические факты, легенды и предания.

А главное — ощутите себя частью Вечного города и полюбите его навсегда!
От 115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у Колизея
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У этой экскурсии11 отзывов
4.73
Классический Рим на автомобиле
Классический Рим на автомобиле

Что вас ожидает

Античный Рим
Перед вами предстанут молчаливые свидетели великой Римской империи: арка двуликого Януса, храм Геркулеса и античный театр Марцелла — прадедушка Колизея. Кроме того, вы рассмотрите дворцы Императоров и уста Истины, круглую мраморную плиту I века с изображением маски Океана. Я расскажу, почему местные жители убеждены, что под суровым взглядом маски невозможно сказать ложь и как связана реликвия с фильмом «Римские каникулы». С Капитолийского холма вы увидите Римский и императорские форумы и перенесетесь во времена былой славы Вечного города. А Пантеон и Колизей помогут раскрыть таинственные загадки прошлого!

Средневековый Рим
Вы полюбуетесь самыми знаменитыми римскими площадями: грандиозной площадью Венеции, площадью Навона с барочным фонтаном Четырех рек и легендарной площадью Ватикана перед собором святого Петра. Загадаете желание у фонтана Треви, рассмотрите мост с фигурами ангелов перед величественной крепостью и впечатлитесь романтичной набережной реки Тибр. А еще услышите пикантные истории об императорах и раскроете бытовые подробности жизни римлян: что они ели, пили и как ходили в баню.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто не готов к долгим утомительным пешим прогулкам, хочет сэкономить драгоценное время и увидеть максимальное количество интересных мест всего за два-три часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле Mercedes с лицензией, дающей право въезда в исторический центр
  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями. Можно включить в посещение: Испанскую лестницу, площадь Республики, Авентинский холм, Еврейский квартал и другие достопримечательности.
  • Экскурсия предполагает выходы у всех знаковых достопримечательностей

Обратите внимание

  • Транспорт оплачивается отдельно: машина для экскурсии бронируется на 2 часа (чтобы не переплачивать за простой машины):
    - 60 евро для 1-2 человек – 70 евро для 3-5 человек – 80 евро для 6-7 человек
  • Стоимость машины в воскресный, праздничный день и в вечернее время может быть выше. Пожалуйста, уточняйте в личном сообщении.
  • Увеличение времени экскурсии оплачивается дополнительно
  • Также за дополнительную плату я могу забрать вас из отеля (детали уточняйте в переписке)
Классический Рим на автомобиле
Классический Рим на автомобиле
Классический Рим на автомобиле
Классический Рим на автомобиле
Классический Рим на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Колизея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Приветствую всех! Меня зовут Елена. Проживая в Риме больше 10 лет, не перестаю им восхищаться! Я приглашаю вас совершить прогулку по этому удивительному городу и почувствовать колорит итальянской жизни!!! Мы пройдемся по узким улочкам города и дотронемся до древних стен, где перед вами откроются завораживающие руины античной цивилизации. Скрытые закоулки и тайные уголочки, которые хранят память эпохи Цезаря и Нерона. Воздух пропитан творениями Леонардо и Рафаэля. Большое кол-во церквей, где можно увидеть неповторимый стиль барокко и удивительные византийские мозаики. Огромная «коллекция» самых разных чудес.. любопытные факты, мифы и легенды, приправленные реальными событиями — все это на нашей дружественной прогулке по вечному городу. Рим не похож ни на один город Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Увидев Рим один раз, вы приютите его в своём сердце навсегда!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Прекрасная экскурсия!! Благодарим Елену и Олега! Интересный рассказ! За что любим индивидуальные экскурсии, что из можно скорректировать немного под себя!! Рим прекрасен, а когда интересный рассказчик , он становится ещё прекрасней !!спасибо!!
8 февраля 2020
Спасибо большое за экскурсию! Охватили главные достопримечательности, все компактно, по существу и большой плюс- передвижение на авто! Рекомендую людям, у которых мало дней в Риме и есть трудности с длительными прогулками! Спасибо!
29 января 2020
Экскурсия очень понравилась, Елена замечательный гид. Под впечатлением от рассказа про Рим и от самого города.
15 января 2020
Гид Елена отлично преподносит информацию, было интересно даже с маленьким ребенком 6 лет. Экскурсия прошла быстро и незаметно. Для общего ознакомления с Римом достаточно, чтобы в дальнейшем отметить для себя отдельные достопримечательности для посещения, т.к. здесь очень мало времени на остановки и изучение каждого объекта.
13 января 2020
Замечательная экскурсия. Елена очень приятный в общении человек и прекрасный рассказчик. Очень легко воспринималась информация. Были учтены все наши пожелания и составлен индивидуальный маршрут. Мы очень довольны. Познавательно провели время в хорошей компании! Да ещё и получили рекомендации по интересующим нас вопросам. Благодарим!
6 декабря 2019
Все очень понравилось, спасибо гиду Елене!
16 ноября 2019
Для первого знакомства с Римом вполне достаточно, чтобы потом спланировать дальнейший маршрут!
31 октября 2019
Спасибо Елене за интересную и содержательную экскурсию. Все было динамично и увлекательно. Прекрасный Рим и прекрасная экскурсия!
12 октября 2019
Остались невероятно довольны экскурсией! Елена чудесный рассказчик, отлично владеет материалом, умеет не только излагать исторические события, но и наполнить экскурсию интересными фактами из жизни римлян, легендами и мифами, что делает рассказ живым и крайне интересным! В нашей компании были дети, самому младшему из которых 11 лет. Дети также подтверждают, что экскурсия очень понравилась и надолго останется в памяти!
11 октября 2019
Всё понравилось! Елена - грамотный и дружелюбный гид, мастер своего дела. Рассказала и показала много интересного, автомобиль комфортный, водитель вежливый. Время пролетело незаметно.. Очень интересно ! Спасибо !
Ещё 1 отзыв

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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