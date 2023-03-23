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гидом был Вадим. За те дни, которые мы провели с ним, мы смогли «объять необъятное», получили огромное количество новой информации. Вадим отлично знает историю своей страны и очень любит её, хорошо разбирается в религии. Вадим, большое спасибо Вам. Обязательно будем рекомендовать Вас. Привет из Амберга, Германия.