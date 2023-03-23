Библейский зоопарк – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Библейский зоопарк» в Иерусалиме на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Христианские Святыни Иудеи
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$300 за экскурсию
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Завтра в 09:00
11 апр в 09:00
$250 за экскурсию
Виа Марис: Морской путь всех времен и народов
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Виа Марис: Морской путь всех времен и народов в Иерусалиме
Погрузитесь в историю и красоту Иерусалима, Кесарии и Хайфы на эксклюзивной индивидуальной экскурсии Виа Марис
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
$650 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Rais
    23 марта 2023
    Христианские Святыни Иудеи
    Давно хотели посетить Иерусалим и Израиль, побывать в тех места, где Бог осуществил план спасения человечества. Нам повезло, что нашим
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    гидом был Вадим. За те дни, которые мы провели с ним, мы смогли «объять необъятное», получили огромное количество новой информации. Вадим отлично знает историю своей страны и очень любит её, хорошо разбирается в религии. Вадим, большое спасибо Вам. Обязательно будем рекомендовать Вас. Привет из Амберга, Германия.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Библейский зоопарк»

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  1. Христианские Святыни Иудеи
  2. Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
  3. Виа Марис: Морской путь всех времен и народов
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Самое главное
  6. Гефсиманский сад
  7. Масличная гора
  8. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в апреле 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Библейский зоопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 650. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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