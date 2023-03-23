Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Завтра в 09:00
11 апр в 09:00
$250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Виа Марис: Морской путь всех времен и народов в Иерусалиме
Погрузитесь в историю и красоту Иерусалима, Кесарии и Хайфы на эксклюзивной индивидуальной экскурсии Виа Марис
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
$650 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- RRais23 марта 2023Давно хотели посетить Иерусалим и Израиль, побывать в тех места, где Бог осуществил план спасения человечества. Нам повезло, что нашим
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Библейский зоопарк»
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Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в апреле 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Библейский зоопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 650. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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