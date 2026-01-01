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Индивидуальная
до 6 чел.
Крепость Масада и Мёртвое море
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Знаменитая крепость царя Ирода привлекает миллионы любопытных туристов со всего мира и, вполне, заслуженно»
Расписание: По договоренности
$630 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Иродион. Ирод - человек и крепость
Начало: По договоренности
«От крепости Иродион, где располагался один из многочисленных дворцов Ирода, до Вифлеема всего ничего — 5 километров»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
$450 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Музей Крепость»
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Сейчас в Иерусалиме в категории "Музей Крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 630. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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