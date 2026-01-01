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1 чел. По популярности 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Крепость Масада и Мёртвое море Начало: По договоренности «Что вас ожидает: Знаменитая крепость царя Ирода привлекает миллионы любопытных туристов со всего мира и, вполне, заслуженно» Расписание: По договоренности $630 за всё до 6 чел. 4 часа Индивидуальная до 7 чел. Иродион. Ирод - человек и крепость Начало: По договоренности «От крепости Иродион, где располагался один из многочисленных дворцов Ирода, до Вифлеема всего ничего — 5 километров» Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом $450 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Иерусалима

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