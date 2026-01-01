Мои заказы

Пустыни – экскурсии в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «Пустыни» в Дохе на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Сафари, квадроциклы, верблюды, сэндбординг и море! (на английском)
На квадроциклах
На верблюдах
1.5 часа
12 отзывов
Групповая
Сафари, квадроциклы, верблюды, сэндбординг и море! (на английском)
Начало: Станция метро Национального музея
$40 за человека
Море и барханы: сафари-тур
На верблюдах
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Море и барханы: сафари-тур
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Дохе, где море встречается с барханами. Купание, дюнбашинг и закат ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 14:00.
$360 за всё до 6 чел.
Экстремальное катание на внедорожниках по катарской пустыне
Джиппинг
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экстремальное катание на внедорожниках по катарской пустыне
Ощутите адреналин и восторг, скользя по дюнам Катара. Потрясающие виды и уникальная культура ждут вас
Начало: Ваше место пребывания в Дохе или аэропорт
Расписание: Ежедневно в 05:00
$300 за всё до 6 чел.

