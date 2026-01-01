Найдено 3 экскурсии в категории « Пустыни » в Дохе на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности На квадроциклах На верблюдах 1.5 часа 12 отзывов Групповая Сафари, квадроциклы, верблюды, сэндбординг и море! (на английском) Начало: Станция метро Национального музея $40 за человека На верблюдах 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Море и барханы: сафари-тур Погрузитесь в захватывающее путешествие по Дохе, где море встречается с барханами. Купание, дюнбашинг и закат ждут вас Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 14:00. $360 за всё до 6 чел. Джиппинг 4.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Экстремальное катание на внедорожниках по катарской пустыне Ощутите адреналин и восторг, скользя по дюнам Катара. Потрясающие виды и уникальная культура ждут вас Начало: Ваше место пребывания в Дохе или аэропорт Расписание: Ежедневно в 05:00 $300 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дохи

