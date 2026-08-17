Вы увидите три разных уголка Заилийского Алатау.
Подниметесь на бескрайнее плато Асы с его альпийскими лугами, прогуляетесь по тенистому ущелью к Медвежьему водопаду и полюбуетесь бирюзовым озером Иссык, окружённым горами. Каждый из этих пейзажей откроет для вас Казахстан с новой стороны.
Подниметесь на бескрайнее плато Асы с его альпийскими лугами, прогуляетесь по тенистому ущелью к Медвежьему водопаду и полюбуетесь бирюзовым озером Иссык, окружённым горами. Каждый из этих пейзажей откроет для вас Казахстан с новой стороны.
Описание экскурсии
08:00 — выезд из Алматы. По дороге водитель-проводник расскажет о жизни казахских кочевников, традициях джайляу и природе Заилийского Алатау
10:00–12:00 — прогулка по высокогорному плато Асы. Вам откроются виды на Заилийский Алатау и астрофизическую обсерваторию Ассы-Тургень
12:30–14:00 — поход к Медвежему водопаду. Маршрут несложный, ~1,5 км в одну сторону. По пути поговорим о местной флоре и фауне
14:30–15:15 — обед в кафе (по желанию)
16:00–17:30 — отдохнём рядом с озером Иссык. Вас ждёт бирюзовая вода в окружении гор
Организационные детали
- Оставшаяся часть оплаты вносится за 48 часов до начала программы. Информацию по доступным способам оплаты отправим после бронирования
- В стоимость включён трансфер на внедорожнике из центральных районов Алматы
- Дополнительно оплачиваются:
— трансфер из горных и отдалённых точек Алматы (уточняйте у организатора)
— обед (по желанию)
— входные билеты и экосборы — 4000 тенге (~700 ₽) за чел.
- Остаток по оплате необходимо внести не позднее чем за 24 часа до начала поездки. После бронирования мы свяжемся с вами и подскажем, как это сделать
- Программа может незначительно меняться в зависимости от дорожной ситуации и погоды
- С вами будет водитель-проводник из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 8042 туристов
Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. В нашей команде сертифицированные гиды, опытные водители и просто душевные люди. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии на «Поездка к плато Ассы, озеру Иссык и Медвежьему водопаду»
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Ассы, озеро Иссык, страусиная ферма, водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
19 авг в 06:45
20 авг в 06:45
8990 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Ассы, Иссык и водопад: путешествие в мини-группе на внедорожниках (из Алматы)
Для тех, кто соскучился по настоящей природе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
19 авг в 07:15
7300 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
Увидеть сразу две жемчужины Казахстана на экскурсии в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:30
Завтра в 07:30
19 авг в 07:30
5445 ₽ за человека
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть царскую станицу за 1 день
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 21 000 ₽
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 35 000 ₽ за экскурсию