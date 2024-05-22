Приглашаем вас в путешествие по красочным природным локациям Казахстана.
Вы полюбуетесь грандиозными скалами Чарынского каньона и увидите лунный ландшафт на Земле, насладитесь кристально чистыми водами озёр и зелёными лугами, подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты.
Вы полюбуетесь грандиозными скалами Чарынского каньона и увидите лунный ландшафт на Земле, насладитесь кристально чистыми водами озёр и зелёными лугами, подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Что вас ожидает:
- Чарынский каньон Долина замков
- Озеро Кольсай
- Озеро Каиынды
- Река Чарын
- Черный каньон
- Лунный каньон
Описание экскурсии
Краткая программа: 5:00 Сбор группы в назначенном месте; 5:30 Выезд из Алматы; 9:30 Прибытие к озеру Кольсай. Кольсайские озера – это цепь из трех горных озер на реке Кольсай в горах Северного Тянь-Шаня. Бирюзовые воды озера, окружающий ландшафт и растительность завораживают, здесь словно в сказке; 12:00 Выезд на УАЗиках к озеру Каинды. Это поистине необыкновенное место неспроста привлекает туристов. Озеро знаменито тем, что сравнительно недавно на его месте был хвойный лес, который после землетрясения ушел под воду. Именно поэтому у озера столь необычный вид. Вы полюбуетесь шикарными пейзажами, услышите интересные факты и легенды, связанные с этим местом и, конечно, сделаете яркие фото; 15:00 Выезд к Чарынскому каньону; 17:00 Прибытие к Чарынскому каньону и Чёрному каньону. Чарынский каньон – уникальный природный объект, известный своими неземными, марсианскими ландшафтами. Вас ждет прогулка по каньону и увлекательные рассказы гида о том, как он образовался; 19:00 – 19:30 Выезд в Алматы; 21:00 – 22:00 Прибытие в Алматы. Организационные детали:
- надевайте удобную одежду и обувь;
- возьмите с собой документ, удостоверяющий личность;
- рекомендуем взять перекус и воду.
Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье в 5:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон Долина замков
- Озеро Кольсай
- Озеро Каиынды
- Река Чарын
- Черный каньон
- Лунный каньон
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (Mercedes Sprinter VIP, 16 мест в салоне)
- Экологические сборы
- Уазики до озера Кайынды.
- Все входные билеты
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Алматы, улица Байтурсынова, 100
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье в 5:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
22 мая 2024
Увидели все, что было запланировано, несмотря на плохую погоду и технические проблемы(замена транспорта). Прекрасная работа гида и водителя. Гид Дилназ украшение не только конкретного тура, но и всей туристической отрасли Казахстана. Она переполнена эмоциями, работоспособностью, доброжелательным отношением к туристам, знанием особенностей локаций. Дилназ прекрасно говорит на многих языках, способна понять любого и объяснить любому.
М
Мухаметали
12 мая 2024
Здравствуйте! Спасибо всем организаторам, гиду и водителю. Все было интересно, познавательно и хорошо организована.
Д
Денис
8 мая 2024
О
Олжас
7 мая 2024
Д
Димитрий
5 мая 2024
Чарынский каньон. Услышел рассказ про каньон. Красивые озера Кайынды и Кольсай.
К
Константин
5 мая 2024
Стоит улучшить посадку/распределение мест в начале поездки, указывать номер автобуса, чтобы долго не искать. Планируемое время отправления было заявлено 5:30, выехали в 6:30, кого-то ждали, кого-то куда-то рассаживали.
Посмотрели всё, что было заявлено.
Девочки экскурсоводы молодцы, но рассказывать нужно больше информации, этого не хватало.
Водители молодцы.
В целом всё понравилось.
Посмотрели всё, что было заявлено.
Девочки экскурсоводы молодцы, но рассказывать нужно больше информации, этого не хватало.
Водители молодцы.
В целом всё понравилось.
О
Ольга
27 апр 2024
Очень понравилось. Три каньона и два озера. Группы была отличная, гид хороший и веселый) Время на каждую локацию было достаточно, все без спешки, не бегом. Я очень довольна!
Д
Данил
22 апр 2024
Экскурсия отличная, за один раз можно увидеть много всего, но это очень тяжко. Советую обращать внимание на погоду, мы попали в дождь и весь день были мокрые, мало приятного. Обязательно
В
Владимир
19 апр 2024
M
Marcin
12 апр 2024
А
Алексей
8 апр 2024
Чудесный гид и бомбическая экскурсия! Люто, бешено плюсую!
А
Алексей
29 мар 2024
А
Амирбек
29 мар 2024
В
Владимир
29 мар 2024
Всё что ожидали по описанию увидели. Остановки и обед можно было бы придумать места более цивилизованные. Всё четко, но достаточно тяжелая сама по себе программа
Т
Татьяна
19 мар 2024
Неплохая организация, рассчитанный тайминг, комфортный автобус, вкусный обед.
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