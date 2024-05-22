надевайте удобную одежду и обувь;

возьмите с собой документ, удостоверяющий личность;

рекомендуем взять перекус и воду.

Краткая программа: 5:00 Сбор группы в назначенном месте; 5:30 Выезд из Алматы; 9:30 Прибытие к озеру Кольсай. Кольсайские озера – это цепь из трех горных озер на реке Кольсай в горах Северного Тянь-Шаня. Бирюзовые воды озера, окружающий ландшафт и растительность завораживают, здесь словно в сказке; 12:00 Выезд на УАЗиках к озеру Каинды. Это поистине необыкновенное место неспроста привлекает туристов. Озеро знаменито тем, что сравнительно недавно на его месте был хвойный лес, который после землетрясения ушел под воду. Именно поэтому у озера столь необычный вид. Вы полюбуетесь шикарными пейзажами, услышите интересные факты и легенды, связанные с этим местом и, конечно, сделаете яркие фото; 15:00 Выезд к Чарынскому каньону; 17:00 Прибытие к Чарынскому каньону и Чёрному каньону. Чарынский каньон – уникальный природный объект, известный своими неземными, марсианскими ландшафтами. Вас ждет прогулка по каньону и увлекательные рассказы гида о том, как он образовался; 19:00 – 19:30 Выезд в Алматы; 21:00 – 22:00 Прибытие в Алматы. Организационные детали: