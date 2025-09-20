Индивидуальная
до 5 чел.
Горный Кипр: путешествие из Пафоса
Погрузитесь в атмосферу горного Кипра: древние монастыри, живописные деревни и уникальные природные уголки ждут вас в этом увлекательном туре
20 сен в 09:30
24 сен в 09:30
€210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
20 сен в 10:00
24 сен в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
20 сен в 09:00
24 сен в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в сентябре 2025
Сейчас в Пафосе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 210. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 47 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь