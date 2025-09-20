Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Пафосе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 7 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Горный Кипр: путешествие из Пафоса Погрузитесь в атмосферу горного Кипра: древние монастыри, живописные деревни и уникальные природные уголки ждут вас в этом увлекательном туре €210 за всё до 5 чел. На машине На микроавтобусе 7 часов 36 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра €150 за всё до 5 чел. На машине 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас €160 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Пафоса

