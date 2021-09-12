Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя природную красоту Кипра с суши и моря
Посетите местную винодельню и попробуйте кипрское вино
Оцените купальню Афродиты в Ботаническом саду
Полюбуйтесь прибрежным заповедником Акамас с воды
Насладитесь безалкогольными напитками, вином и сезонными фруктами на пути в Голубую лагуну
Искупайтесь и поныряйте с маской в лазурной воде Голубой лагуны
Вас ждет комфортный трансфер от отеля на автобусе с кондиционером к самым живописным местам Кипра. Также приготовьтесь к круизу до Голубой лагуны.
Проехав мимо банановых плантаций, вы отправитесь на местную винодельню, чтобы попробовать настоящие кипрские вина. Затем продолжите экскурсию посещением Ботанического сада и осмотром купальни Афродиты.
Следующая остановка — Латхи. Отправляйтесь в море из порта этой небольшой рыбацкой деревушки и полюбуйтесь прибрежными пейзажами, направляясь к Голубой лагуне. Насладитесь бесплатными безалкогольными напитками, вином и свежими сезонными фруктами на борту корабля.
Окунитесь в освежающую воду океана, поплавайте с маской и трубкой и насладитесь солнечным светом, прежде чем отправиться обратно в Латхи. В свободное время вы сможете осмотреть деревню и перекусить в местной таверне, прежде чем вернуться в отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Перевозка на автобусе с кондиционером
Посещение местной винодельни с дегустацией вин
Круиз к Голубой лагуне
Безалкогольные напитки, вино и сезонные фрукты
Что не входит
Дополнительная еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Купальный костюм
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 84 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
12 сен 2021
Красиво, но слишком массово, мы были бы с небольшой группой (максимум 15), это было 40!! Жалко!
Marcin
9 сен 2021
удивительное путешествие
J
Julia
6 сен 2021
(Венгрия)
Ар érték arányban tökéletes! Nagyon ajánljuk ezt a buszos / hajós utazást! Felejthetetlen!
J
Julia
6 сен 2021
This is an amazing trip. I got a lot of emotions. Our guide Raisa is a wonderful person, in her company I really enjoyed this tour. She took good care of us. Everything was great organized. I can definitely recommend.
K
Ksenia
28 авг 2021
(Россия)
Покатают на кораблике мимо живописного берега до Голубой лагуны. Вода там действительно теплая и прозрачная. Рыбы почти нет, так что маску или очки брать не обязательно. Лёгкий перекус и назад. Следующая остановка ванна Афродиты, ну это на любителя… Ботанический сад и то понравился больше. Обед был неплох. Винодельня впечатляет размером, а вот вино… До этого были более мелких семейных винодельнях и там вино показалось вкуснее. Но на вкус и цвет) отдельное спасибо экскурсоводу Татьяне и водителю Михаэлю(Майклу)
Д
Дина
27 авг 2021
(Россия)
Отличное путешествие. Татьяна - очень классный гид!
K
Katarzyna
26 авг 2021
(Польша)
Помимо того, что я не ладил с приемом, гид был отличным, но у меня были разные представления обо всей поездке. Возвращение из голубой лагуны и бесплатные фрукты, соки и вино … Слишком много, чтобы сказать - за всю поездку джентльмены нарезали, может быть, 2 арбуза, налили 3 литра апельсинового сока и 2 или 3 литра вина. Всем не хватило …. По крайней мере, не тем, кто был в воде в момент перекуса … Просто слабенько. . Второй раз не пошел бы. .
А
Аноним
20 авг 2021
(Бельгия)
Все отлично
J
Julia
15 авг 2021
+) Очень красивый путеводитель. Голубая лагуна - это абсолютная необходимость во время отпуска на Кипре. -) В автобусе много людей
N
Natalja
1 авг 2021
(Кипр)
Прекрасная экскурсия, гид Елена просто умница!
F
Florian
1 авг 2021
(Австрия)
Экскурсионная группа до 50 человек. На лодке больше людей. Пребывание в Голубой лагуне длилось один час … там очень хорошо, но не стоит ехать. (личное мнение) Дегустация вин не заслужила своего названия, 50 человек, пластиковые стаканчики, полчаса.
S
Stefan
26 июля 2021
Посещение винодельни было ужасным.
А
Аноним
13 июля 2021
Незабываемые впечатления от Голубой лагуны, вкусная еда и большие порции (взимается дополнительная плата)
M
Marija
11 июля 2021
(Кипр)
The trip was awesome! We had a very nice guide Tatyana who was very friendly and helpful and had a great sense of humour. The driver Andreas was very good and helpful as well. The Blue Lagoon is an amazing place to visit. Almost everything was organized very well. The only thing what I got upset with was that there was no update on the info about snorkeling gear - my idea was to snorkel in the Blue Lagoon and it appeared that gear was not provided. If I knew that I would take mine with me but I had to run and buy some which made my trip more expensive.
А
Аноним
11 июля 2021
(Польша)
Очень интересная поездка. Гид говорил на двух языках - браво! Отличная прогулка на яхте, вино, арбузы, живое пение гитариста и купание в море. Обед платный, но еды огромное количество, переедать было невозможно. Было очень жарко, поэтому мы быстро побежали к источнику афродиты, чтобы умыться, а затем в винный погреб - мы могли попробовать разные вина.