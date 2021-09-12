Вас ждет комфортный трансфер от отеля на автобусе с кондиционером к самым живописным местам Кипра. Также приготовьтесь к круизу до Голубой лагуны.

Проехав мимо банановых плантаций, вы отправитесь на местную винодельню, чтобы попробовать настоящие кипрские вина. Затем продолжите экскурсию посещением Ботанического сада и осмотром купальни Афродиты.

Следующая остановка — Латхи. Отправляйтесь в море из порта этой небольшой рыбацкой деревушки и полюбуйтесь прибрежными пейзажами, направляясь к Голубой лагуне. Насладитесь бесплатными безалкогольными напитками, вином и свежими сезонными фруктами на борту корабля.

Окунитесь в освежающую воду океана, поплавайте с маской и трубкой и насладитесь солнечным светом, прежде чем отправиться обратно в Латхи. В свободное время вы сможете осмотреть деревню и перекусить в местной таверне, прежде чем вернуться в отель.