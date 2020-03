13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прекрасная экскурсия не смотря на палящее солнце гид Светлана правильно выстраивает маршрут и очень интересно ведёт рассказ! Потрясающая атмосфера экскурсии завораживаема , что забываешь о жаре и хочется узнавать всё новые и новые подробности о истории Пафоса! Спасибо гиду Светлане за прекрасно проведённое время!! Мы были с женой и нам очень понравилось рекомендуем всем приезжающим в Пафос! Эльдар

A wonderful tour in spite of the scorching sun, the guide Svetlana correctly builds a route and leads the story very interesting! The tremendous atmosphere of the excursion is fascinating that you forget about the heat and you want to know more and more new details about the history of Paphos! Thanks to the guide Svetlana for a great time !! We were with my wife and we really liked to recommend to all who come to Paphos! Eldar