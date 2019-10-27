13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Пафос сквозь века Вы погуляете по знаменитому Археологическому парку Пафоса и узнаете легенды и мифы римского города, который располагался здесь в старину. Я расскажу, кто основал первое поселение и как оно развивалось на протяжении истории. Вы рассмотрите древние руины и попытаетесь представить, как выглядела местная архитектура тысячи лет назад. Главный экспонат парка — дом Диониса, куда мы обязательно зайдем. Вас поразят изумительные мозаичные полы, которые считаются одними из самых искусно сделанных и хорошо сохранившихся на всем Средиземноморье. Я расскажу, когда археологами была найдена чудесная старинная вилла, кому она изначально принадлежала и как расшифровать мозаичные изображения.
Прогулка по набережной и средневековая крепость Вдоль моря вы дойдете до руин первой римской базилики Хрисополитиссы, в центре которой величественно возвышается храм святых Апостолов Петра и Павла XVI века. Я покажу вам колонну апостола Павла и расскажу о начале христианства. Далее мы отправимся гулять по приморскому променаду, в конце которого вы увидите крепость, возведенную византийскими мастерами еще в начале второго тысячелетия. Я расскажу, как менялось ее назначение от замка до соляного склада и почему именно этот форт был одним из самых неприступных строений на всем побережье Кипра.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включен входной билет в Археологический парк — 4.5 евро для взрослых, 2.50 евро для пенсионеров. Детям до 16 лет вход свободный.
Экскурсия проводится в субботу в 11:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Местов встречи для начала тура у главного входа в Археологический парк.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я живу на Кипре 27 лет, получила образование экскурсовода в Кипрском университете и работаю по любимой специальности уже 10 лет. Очень люблю наш сказочный остров и с большим удовольствием поделюсь с вами своей любовью, опытом и знаниями. До встречи на Кипре!
Замечательная. интересная экскурсия! Рекомендую! Большое спасибо!
Рами
18 октября 2019
Большое спасибо Светлане за фантастическую экскурсию.Вся экскурсия пршла на одном дыхании.
Прекрасное сочетание конструктива информации и юмора, безупречная подача материала – невероятное владение цифрами, фактами, историями, легендами и мифами.
ПРЕКРАСНЫЙ ГИД! Приятный человек! Глубокое знание материала и системная подача! Хотелось углубляться и спрашивать больше и больше.
Спасибо!
Белла
12 октября 2019
Спасибо огромное! Экскурсия короткая, объемная, детям тоже понравилось
У Светланы отличные знания и форма проведения экскурсии
Дмитрий
12 сентября 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Светлана, помимо самого Пафоса, дала очень широкий экскурс в историю и современность Кипра. Всем рекомендую! Да, экскурсия идет по самому интересному в археологическом парке и окрестностях, но все настолько грамотно составлено, что потом если есть желание добрать, то Светлана говорит куда сходить и что где посмотреть! По мне так уж лучше время разделить на парк с основными мозаиками (валящих с ног своей красотой) и базиликой (которая очень фундаментальна и до которой мы бы сами наверное и не дошли), чем просто два часа ходить по парку и смотреть все мозаики (которые как я сказал и потом можно самим досмотреть)! Еще раз огромное спасибо Светлане!
Краснова
25 августа 2019
Успех и впечатления от любой экскурсии на 100% зависят от гида. Я хочу написать заслуженный хвалебный отзыв Светлане. Мы были на экскурсии 24 августа, несмотря на палящее солнце( было +38 в этот день) нам было очень интересно послушать увлекательный рассказ Светланы не только о посещаемом месте (Археологический парк с огромной территорией), но и про историю острова, особенности жизни и культурные традиции Кипра. Столько интересной и грамотно поданной информации в короткий промежуток времени оставили прекрасное впечатление не только о памятнике архитектуры Кипра, но и стимулировали желание самостоятельно в свободное время почитать по данной теме, тем более что Светлана любезно поделилась ссылками на ресурсы с углубленным описанием истории Кипра с его достопримечательностями. Если хотите провести время на экскурсии с доброжелательным и открытым ,интеллектуальным и желающим делиться и нести свои знания окружающим людям- гидом,кроме всего прочего прекрасно владеющим русским языком, то Светлана будет лучшим выбором!
Елена
28 июля 2019
Спасибо, отличная экскурсия
Эльдар
13 июля 2019
Прекрасная экскурсия не смотря на палящее солнце гид Светлана правильно выстраивает маршрут и очень интересно ведёт рассказ! Потрясающая атмосфера экскурсии завораживаема , что забываешь о жаре и хочется узнавать всё новые и новые подробности о истории Пафоса! Спасибо гиду Светлане за прекрасно проведённое время!! Мы были с женой и нам очень понравилось рекомендуем всем приезжающим в Пафос! Эльдар
A wonderful tour in spite of the scorching sun, the guide Svetlana correctly builds a route and leads the story very interesting! The tremendous atmosphere of the excursion is fascinating that you forget about the heat and you want to know more and more new details about the history of Paphos! Thanks to the guide Svetlana for a great time !! We were with my wife and we really liked to recommend to all who come to Paphos! Eldar
Elmira
22 мая 2019
Добрый день!
Хотелось бы оставить отзыв.
Отдыхали на Кипре (Пафос) выбрали с подругой пешеходную прогулку по археологическому парку, впечатлений осталось море!
Прекрасный гид Светлана поразила нас впервую очередь своими знаниями, и смогла за короткое время рассказать историю острова!!
Прекрасная Экскурсия, недолгая, но очень познавательная!
Спасибо!!
Артем
14 мая 2019
Если четсно, то я рассчитывал больше на экскурсию по современной части города, то, что мы будем посещать лишь Археологический парк не было очевидно из описания. Эксскурсовод Светлана очень милая и отзывчивая женщина, но мне кажется что ей лучше вести экскурсии другого содержания. Было слишком много истории, фактов, имен, которые забываются через 15 мин....
Дарья
13 мая 2019
Сложные чувства, после экскурсии в Википедии добирали информацию. Было бы неплохо рассказать про сам парк, уделить ему время, час на мозаики - очень долго. Желаем укрепляться в собственной уверенности. Ожидали большего.
Путешествие из любого города Кипра в музей греческой культуры под открытым небом
Чтобы понять, какое влияние оказала греческая культура на развитие Кипра, непременно нужно посетить Пафос — древнюю столицу острова. Вы прикоснетесь к величайшим памятникам, которые оставили на острове древние греки: окажетесь в месте рождения богини Афродиты, заберетесь на стену древнего форта, рассмотрите удивительные мозаики дома Диониса и монументальные Царские Гробницы.
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