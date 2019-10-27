13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пафос сквозь века

Вы погуляете по знаменитому Археологическому парку Пафоса и узнаете легенды и мифы римского города, который располагался здесь в старину. Я расскажу, кто основал первое поселение и как оно развивалось на протяжении истории. Вы рассмотрите древние руины и попытаетесь представить, как выглядела местная архитектура тысячи лет назад. Главный экспонат парка — дом Диониса, куда мы обязательно зайдем. Вас поразят изумительные мозаичные полы, которые считаются одними из самых искусно сделанных и хорошо сохранившихся на всем Средиземноморье. Я расскажу, когда археологами была найдена чудесная старинная вилла, кому она изначально принадлежала и как расшифровать мозаичные изображения.

Прогулка по набережной и средневековая крепость

Вдоль моря вы дойдете до руин первой римской базилики Хрисополитиссы, в центре которой величественно возвышается храм святых Апостолов Петра и Павла XVI века. Я покажу вам колонну апостола Павла и расскажу о начале христианства. Далее мы отправимся гулять по приморскому променаду, в конце которого вы увидите крепость, возведенную византийскими мастерами еще в начале второго тысячелетия. Я расскажу, как менялось ее назначение от замка до соляного склада и почему именно этот форт был одним из самых неприступных строений на всем побережье Кипра.