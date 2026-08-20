Два лица Шанхая: Чжуцзяцзяо и Шанхайская башня

Пройти вдоль древних каналов, попробовать кухню Цзяннаня и подняться на высоту 546 метров
Этот маршрут объединяет два разных образа Китая.

Сначала вы отправитесь в Чжуцзяцзяо — старинный город с каналами, каменными мостами и узкими торговыми улицами. Окунётесь в его атмосферу и узнаете, как ему удалось сохраниться до наших дней.

А после обеда вернётесь в современный Шанхай и подниметесь на смотровую площадку 118-го этажа Шанхайской башни, чтобы полюбоваться видами на небоскрёбы и реку Хуанпу.
Два лица Шанхая: Чжуцзяцзяо и Шанхайская башня
Два лица Шанхая: Чжуцзяцзяо и Шанхайская башня
Два лица Шанхая: Чжуцзяцзяо и Шанхайская башня

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

Вместе с русскоговорящим гидом вы отправитесь в Чжуцзяцзяо на автомобиле Mercedes-Benz V-Class.

10:00–12:00 — водный город Чжуцзяцзяо

Пройдём по старинным улицам вдоль каналов и увидим мост Фаншэн — один из узнаваемых символов города. Побываем на улице Бэйдацзе и в саду Кэчжиюань, где традиционные постройки соседствуют с павильонами и водоёмами. По желанию вы сможете прокатиться по каналам на лодке-плоскодонке и попробовать местные закуски.

12:00–13:00 — обед

Остановимся в Старом городе. Можно заказать блюда традиционной кухни региона Цзяннань или выбрать местные закуски.

13:00–14:00 — возвращение в Шанхай

Отправимся в район Луцзяцзуй, где находится деловой центр города.

14:00–16:30 — Шанхайская башня

Поднимемся на обзорную площадку «Вершина Шанхая» на 118-м этаже. С высоты 546 метров вы рассмотрите небоскрёбы Луцзяцзуй, реку Хуанпу и городские кварталы. В программе учтено возможное ожидание в очереди.

После 16:30 — завершение программы

Гид и водитель отвезут вас обратно в отель. По желанию можно остаться в районе Луцзяцзуй или отправиться за покупками в Plaza 353.

Вы узнаете:

  • как появился водный город Чжуцзяцзяо и какую роль играли каналы в его жизни
  • чем отличаются архитектура и кухня региона Цзяннань
  • как традиционные города сохраняются рядом с современными мегаполисами
  • как развивался деловой район Луцзяцзуй

Организационные детали

  • Трансфер — на Mercedes-Benz V-Class
  • Отдельно оплачивается:
    — Вход в Шанхайскую башню — 180 юаней ($26) за чел.
    — Катание на лодке (30 мин, по желанию)— 150 юаней ($22) за чел.
    — Обед — по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 867 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
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коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.

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