Этот маршрут объединяет два разных образа Китая. Сначала вы отправитесь в Чжуцзяцзяо — старинный город с каналами, каменными мостами и узкими торговыми улицами. Окунётесь в его атмосферу и узнаете, как ему удалось сохраниться до наших дней. А после обеда вернётесь в современный Шанхай и подниметесь на смотровую площадку 118-го этажа Шанхайской башни, чтобы полюбоваться видами на небоскрёбы и реку Хуанпу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

Вместе с русскоговорящим гидом вы отправитесь в Чжуцзяцзяо на автомобиле Mercedes-Benz V-Class.

10:00–12:00 — водный город Чжуцзяцзяо

Пройдём по старинным улицам вдоль каналов и увидим мост Фаншэн — один из узнаваемых символов города. Побываем на улице Бэйдацзе и в саду Кэчжиюань, где традиционные постройки соседствуют с павильонами и водоёмами. По желанию вы сможете прокатиться по каналам на лодке-плоскодонке и попробовать местные закуски.

12:00–13:00 — обед

Остановимся в Старом городе. Можно заказать блюда традиционной кухни региона Цзяннань или выбрать местные закуски.

13:00–14:00 — возвращение в Шанхай

Отправимся в район Луцзяцзуй, где находится деловой центр города.

14:00–16:30 — Шанхайская башня

Поднимемся на обзорную площадку «Вершина Шанхая» на 118-м этаже. С высоты 546 метров вы рассмотрите небоскрёбы Луцзяцзуй, реку Хуанпу и городские кварталы. В программе учтено возможное ожидание в очереди.

После 16:30 — завершение программы

Гид и водитель отвезут вас обратно в отель. По желанию можно остаться в районе Луцзяцзуй или отправиться за покупками в Plaza 353.

Вы узнаете:

как появился водный город Чжуцзяцзяо и какую роль играли каналы в его жизни

чем отличаются архитектура и кухня региона Цзяннань

как традиционные города сохраняются рядом с современными мегаполисами

как развивался деловой район Луцзяцзуй

Организационные детали