Пройти по вековым мостам, сравнить даосизм и буддизм и полюбоваться городом с деревянной лодки
Когда центра Шанхая ещё не было на карте, Чжуцзяцзяо уже принимал торговые суда.
Здесь каналы заменяют улицы, дома эпох Мин и Цин стоят у самой воды, а каменные мосты соединяют сады и храмы.
Мы исследуем старый город пешком и прокатимся на традиционной лодке, чтобы представить, как здесь устроена жизнь уже много веков.
Описание экскурсии
Мосты — мы увидим пятиарочный Фаншэн, крытый деревянный Лан, старинный Юнфэн и «мост мира» Пинъань. Вы узнаете, в чём особенность мостов Чжуцзяцзяо в сравнении с другими городами. А ещё — почему монахи выпускали рыбок только с Фаншэна.
Даосский храм Городского божества и буддийский монастырь Юаньцзинь — я объясню, как с первого взгляда отличить даосский храм от буддийского и какие смыслы заложены в их архитектурные детали.
Почтовое отделение эпохи Цин — вы узнаете, как в конце 19 века работала императорская почта. И при желании отправите домой стилизованную открытку.
Северная улица — мы пройдём по главной пешеходной улице среди традиционных домов, лавок с местными сладостями и уличными закусками.
Сад Кэчжи — самый большой частный сад Чжуцзяцзяо с павильонами, прудами, двориками и живописными мостиками.
Прогулка по каналам шанхайской Венеции — завершим программу на традиционной деревянной лодке. По пути вы полюбуетесь старинными домиками, а я расскажу об истории Шанхая или отвечу на вопросы о китайском менталитете, культурных различиях и жизни в русско-китайской семье.
Организационные детали
Едем на премиальном минивэне Zeekr 009. Дорога в оба конца займёт около 2 ч. Напитки и снеки в дороге входят в стоимость
Доплата за экскурсию возможна наличными в юанях или долларах, а также через Alipay
Дополнительные расходы
вход в сад Кэчжи — 20 юаней (~$3) с чел.
прогулка на лодке — 200 юаней (~$30) за лодку для 3–6 чел.
в праздничные дни и высокий сезон лодка может стоить 300 юаней (~$44)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 194 туристов
Меня зовут Женя, в Шанхае я живу уже 2 года, обожаю и люблю этот город всем сердцем, ведь это самый НЕТИПИЧНЫЙ город Китая (совмещает в себе как западную, так и китайскую культуру).
На моих экскурсиях вы погрузитесь в историю Шанхая, и увидите этот город моими глазами. Вы не заметите, как сами влюбитесь в него!
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