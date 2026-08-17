Когда центра Шанхая ещё не было на карте, Чжуцзяцзяо уже принимал торговые суда. Здесь каналы заменяют улицы, дома эпох Мин и Цин стоят у самой воды, а каменные мосты соединяют сады и храмы. Мы исследуем старый город пешком и прокатимся на традиционной лодке, чтобы представить, как здесь устроена жизнь уже много веков.

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Описание экскурсии

Мосты — мы увидим пятиарочный Фаншэн, крытый деревянный Лан, старинный Юнфэн и «мост мира» Пинъань. Вы узнаете, в чём особенность мостов Чжуцзяцзяо в сравнении с другими городами. А ещё — почему монахи выпускали рыбок только с Фаншэна.

Даосский храм Городского божества и буддийский монастырь Юаньцзинь — я объясню, как с первого взгляда отличить даосский храм от буддийского и какие смыслы заложены в их архитектурные детали.

Почтовое отделение эпохи Цин — вы узнаете, как в конце 19 века работала императорская почта. И при желании отправите домой стилизованную открытку.

Северная улица — мы пройдём по главной пешеходной улице среди традиционных домов, лавок с местными сладостями и уличными закусками.

Сад Кэчжи — самый большой частный сад Чжуцзяцзяо с павильонами, прудами, двориками и живописными мостиками.

Прогулка по каналам шанхайской Венеции — завершим программу на традиционной деревянной лодке. По пути вы полюбуетесь старинными домиками, а я расскажу об истории Шанхая или отвечу на вопросы о китайском менталитете, культурных различиях и жизни в русско-китайской семье.

Организационные детали

Едем на премиальном минивэне Zeekr 009. Дорога в оба конца займёт около 2 ч. Напитки и снеки в дороге входят в стоимость

Доплата за экскурсию возможна наличными в юанях или долларах, а также через Alipay

Дополнительные расходы