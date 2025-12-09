Это погружение в живой, подлинный Шанхай — от старых кварталов и ароматов чая до башен Пудуна и тенистых улиц французской концессии.
Гибкая программа, визуальная эстетика, реальные истории о жизни в городе и полезные советы для тех, кто хочет работать, учиться или развиваться в Китае.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- как устроен Шанхай изнутри: старые традиции, современные ритмы, локальные привычки
- почему город стал стратегическим центром развития Китая — и как это чувствуется в повседневности
- как живут иностранцы и местные: работа, обучение, деловая среда, бытовые различия
- где искать атмосферные улицы, вкусную еду, необычные кафе и интересный шопинг
- что стоит увидеть в обязательном порядке, а что — лучше обходить стороной
Маршрут
Главные точки
- Старый город, сад «Юй Юань», храм Городского Бога
- Набережная Вайтань
- Пудун: Shanghai Tower, телебашня «Жемчужина Востока»
- Французская концессия: прогулочные улицы, уютные кафе, платаны
Маршрут можно адаптировать: больше старого города, больше современной архитектуры, прогулка пешком, на авто или веломаршрут.
Формат и атмосфера
Экскурсия проходит легко и естественно: диалог, наблюдения, визуальные детали, контекст. Без выдуманных легенд — только живые истории и понимание городской среды. Подходит тем, кто хочет именно почувствовать город, а не просто увидеть точки на карте.
Организационные детали
- Входные билеты не включены: сад «Юй Юань» — 40 юаней, xрам — 10 юаней (по желанию)
- Экскурсию можно провести на машине — 350$ (минивэн Buick)
- Оплата остатка стоимости: новыми сотенными купюрами USD или в юанях
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малика — ваш гид в Шанхае
Я живу в Шанхае много лет и знаю город не по открыткам, а по реальной жизни: по разговорам с жителями, по своим маршрутам, по ежедневной динамике. Я работаю гидом и
