Шанхай без стереотипов

Окунуться в атмосферу города с местной жительницей, которая умеет в него влюблять
Это погружение в живой, подлинный Шанхай — от старых кварталов и ароматов чая до башен Пудуна и тенистых улиц французской концессии.

Гибкая программа, визуальная эстетика, реальные истории о жизни в городе и полезные советы для тех, кто хочет работать, учиться или развиваться в Китае.
Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • как устроен Шанхай изнутри: старые традиции, современные ритмы, локальные привычки
  • почему город стал стратегическим центром развития Китая — и как это чувствуется в повседневности
  • как живут иностранцы и местные: работа, обучение, деловая среда, бытовые различия
  • где искать атмосферные улицы, вкусную еду, необычные кафе и интересный шопинг
  • что стоит увидеть в обязательном порядке, а что — лучше обходить стороной

Маршрут

Главные точки

  • Старый город, сад «Юй Юань», храм Городского Бога
  • Набережная Вайтань
  • Пудун: Shanghai Tower, телебашня «Жемчужина Востока»
  • Французская концессия: прогулочные улицы, уютные кафе, платаны

Маршрут можно адаптировать: больше старого города, больше современной архитектуры, прогулка пешком, на авто или веломаршрут.

Формат и атмосфера

Экскурсия проходит легко и естественно: диалог, наблюдения, визуальные детали, контекст. Без выдуманных легенд — только живые истории и понимание городской среды. Подходит тем, кто хочет именно почувствовать город, а не просто увидеть точки на карте.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены: сад «Юй Юань» — 40 юаней, xрам — 10 юаней (по желанию)
  • Экскурсию можно провести на машине — 350$ (минивэн Buick)
  • Оплата остатка стоимости: новыми сотенными купюрами USD или в юанях

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малика
Малика — ваш гид в Шанхае
Я живу в Шанхае много лет и знаю город не по открыткам, а по реальной жизни: по разговорам с жителями, по своим маршрутам, по ежедневной динамике. Я работаю гидом и
читать дальше

переводчиком, много общаюсь с местными и хорошо понимаю, как устроен город и его деловая среда. Мне важно показывать настоящий Шанхай — яркий, сложный, стратегически важный для Китая, а не упрощённый образ, который часто предлагают туристам.

