Куба — всё, что нужно знать туристу об Острове Свободы

Первое чем интересуется турист — где вообще находится Куба на карте мира, дорогие ли путевки и какие цены на отели. Дороговато конечно, но только из-за того, что Куба находится слишком далеко от нас, а в остальном на самом острове цены не такие высокие, но пляжи и отдых всё компенсируют