Хорошие статьи о Кубе
Вся информация о Кубе в полезных статьях. О том, что делать на Кубе, что посмотреть, куда сходить, что попробовать, последние новости. А так же о достопримечательностях, климате, отелях, ценах, национальных блюдах и многом другом.
О странах
Куба — всё, что нужно знать туристу об Острове Свободы
Первое чем интересуется турист — где вообще находится Куба на карте мира, дорогие ли путевки и какие цены на отели. Дороговато конечно, но только из-за того, что Куба находится слишком далеко от нас, а в остальном на самом острове цены не такие высокие, но пляжи и отдых всё компенсируют
О городах
Варадеро — лучший курорт Кубы, не знающий плохой погоды
Гавана – столица Кубы и красивейший город на Карибах
Кубинская столица Гавана, она как кубинский ром, с возрастом только крепчает, показывая свою выдержку. Здесь до сих пор строят социализм, но это совершенно не мешает развивать и туризм, цены на авиабилеты и туры в столицу дорогие, но сам отдых не так дорог, при этом пляжи здесь мирового класса
Что посмотреть и сделать
Самые популярные кубинские блюда
Еда Кубы — подборка блюд кубинской национальной кухни, то что едят сами кубинцы каждый день, ну или по праздникам, с фото и описанием ингредиентов вкусных блюд
10 самых красивых мест на Кубе
Рейтинг популярных и красивых мест-достопримечательностей Кубы, которые обязательно стоит посетить во время своего отдыха на Острове Свободы, с гугл картами, описанием на русском и фотографиями
Самые красивые пляжи на Кубе
Приезжая на Кубу за отдыхом, впервую очередь турист ищет красивые и удобные пляжи на выбранном курорте, мы решили помочь вам и составили рейтинг 10 хороших кубинских пляжей с фото для отдыха с девушкой, молодым человеком или семьёй
Гавана за 1-2 дня — интересные места и маршруты Гаваны, фото и описание
Самостоятельный туристический маршрут с посещением самых лучших мест кубинской Гаваны всего за 1-2 дня, где находятся достопримечательности, карта, советы, описание и фото города Гавана
Что нужно сделать и увидеть на Кубе
Мы собрали список из десяти лучших вещей, которые можно увидеть и сделать на Кубе. Расскажем куда сходить, чем полюбоваться, где погулять, что посмотреть и попробовать.