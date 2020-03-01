19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!

Прогулка на лодке, мерцающие в ночи светлячки, индуистский храм и светящиеся водоросли за один день

Nina
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Nina – ваш гид
Вас ждет насыщенное, веселое и романтическое приключение: вы познакомитесь с семьей серебристых обезьянок, посетите старинный индуистский храм и найдете следы оборонительной крепости.

А после заката поплывете в полной тишине на лодке, наслаждаясь загадочным мерцанием тысяч светлячков.
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€130
117 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии19 отзывов
4.89
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!

Что вас ожидает

Древний индуистский храм и парк Букит Мелавати
Наше путешествие начнется с посещения старинного храма Шри Шакти. Вы рассмотрите 96 резных колонн, иллюстрирующих универсальные принципы индуизма и, по желанию, пройдете очищение у хранителей святыни. Далее мы отправимся в парк Букит Мелавати, на месте которого раньше находилась оборонительная крепость, защищавшая государство от голландцев. В качестве доказательства вы увидите некоторые реликвии прошлого: пушки и камень, который, как полагают, использовался для казней. А еще в Букит Милавати обитает семья дружелюбных серебристых лангуров, с которой вы обязательно познакомитесь!

Магический мир светлячков и «голубые слезы» реки Селангор
В сумерках мы поедем в удивительную деревушку Кампунг Куантан. Ее главная достопримечательность — светлячки, брюшки которых ночью мигают зеленым светом. Они обитают на мангровых деревьях и питаются нектаром листьев. Чтобы поближе рассмотреть это чудо природы, вы сядете в лодку и поплывете по реке, наслаждаясь сиянием тысяч маленьких огоньков в ночи. На этом волшебство не закончится — далее мы отправимся наблюдать живописное свечение реки Селангор. Тропическими ночами ее воды отражают цветение крошечных водорослей и становятся похожими на «голубые слезы». Это зрелище настолько романтичное и красивое, что запомнится вам навсегда!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном автомобиле
  • Все входные билеты включены в стоимость
  • По вашему желанию мы можем заехать на ужин с морепродуктами в «подвесной» ресторан на сваях. Стоимость — 40-50 ринггит на человека.
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!
Из Куала-Лумпура — в мир волшебства!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nina
Nina
Я лицензированный гид, живу в Малайзии с 2006 года, но продолжаю каждый день открывать ее по-новому, изучать многогранную и многоликую культуру, находить потайные пляжи, пробовать разнообразные специи, прислушиваться к ароматам, разрабатывать новые маршруты и просто жить! Мой дом и моя душа здесь, в Малайзии, в этом теплом экваториальном уголке мира. С радостью поделюсь с вами знаниями, мыслями и покажу страну «глазами очевидца».
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Экскурсия очень понравилась! Нина - замечательный гид! Рассказывала нам не только о тех местах, которые мы посещали, но и много дополнительной информации о Малайзии, отвечала на все наши вопросы о стране в целом. За этими разговорами дорога проходила незаметно! К тому же у нас был комфортабельный микроавтобус с водой и перекусом для каждого, очень приятно! А также Нина подготовила нам арахис для лангуров. Если будет время и возможность заехать в ресторан перед светлячками, обязательно заезжайте, там вкусно! Спасибо большое Нине и её команде! Благодаря вам мы открыли для себя Малайзию с разных сторон! В следующий раз - только к вам!
22 февраля 2020
Экскурсия с Ниной 8 февраля 2020 г. нам очень понравилась. Особенно общение и кормление серебристых мартышек. Они практически совсем не проявляют агрессию к людям и, в отличие от макак (которые тоже приходят на "прикормленное" место), дают себя погладить. Люминесцирующие водоросли и светлячки это, и правда, очень красиво. Хотя нам немного не повезло, потому что в этот день было полнолуние, и свечение было видно не так хорошо, как, наверное, могло бы быть.
Кроме того, с учётом того, что у нас в Куала-Лумпуре было всего 2,5 дня, и потому время для нас было дорого, я благодарен Нине за то, что она предложила встретить нас прямо в аэропорту и сразу отправиться на экскурсию. А потом, уже вечером, она отвезла нас в наши апартаменты. Конечно, мы заплатили за эту услугу сравнительно небольшую дополнительную сумму. Но мы всё равно платили бы примерно столько же за то, чтобы добраться из аэропорта до апартаментов. И потому оно того стоило.
20 февраля 2020
Все очень понравилось. Нина отличный гид. Рекомендуем!
18 февраля 2020
Были на экскурсии 17-го февраля. Все очень понравилось. Умилительные обезьянки лангуры, волшебные светлячки, необычные светящиеся водоросли, в общем мы в восторге от всего 😊😊😊. Экскурсия не утомительная. Много узнали о стране от Нины, и за подарки огромное спасибо! Однозначно советуем эту экскурсию и гида Нину ️😁👍
12 февраля 2020
Все в восторге от Нины и проведенной экскурсии. Интересно, объемно, информативно и с душой Нина на протяжении всех активити была с нами. Не буду говорить про моменты сюрпризы, скажу только что есть ьа самая грань отличающая хорошего гида от отличного! Так вот, чтобы почувствовать всю прелесть Малайзии и многогранность путешествия безусловно хороший гид будет путеводителем приоткрывающий занавес в этот новый мир. Безусловно будем в Куала-Лумпур непременно обратимся к Нине еще раз!
6 февраля 2020
Большое спасибо Нине за замечательные экскурсии! ❤️️
28 января 2020
С большим удовольствием посетили экскурсию "Из Куала-Лумпура - в мир волшебства" с гидом Ниной! Это была действительно незабываемая поездка! Нина и ее команда - настоящие профессионалы своего дела, с первых минут знакомства ощущается их внимание и забота, искреннее желание порадовать и помочь получить самые незабываемые впечатления! Очень дружеский, искренний подход к организации и проведению экскурсии! Такая редкость сейчас встретить действительно увлеченных своим делом людей, которые не просто хотят заработать на туристах, а подарить незабываемые впечатления!
Мы очень рады, что выбрали Нину и ее команду для этой экскурсии. Не буду описывать все приятные мелочи и сюрпризы, которые ожидали нас в этой поездке, пусть и для вас они станут приятным дополнением к экскурсии!
Обязательно вернемся в Куала-Лумпур и посетим другие экскурсии от Нины и команды!
28 января 2020
Посетили очень интересную и красивую экскурсию) спасибо огромное Нине за четкую организацию, море информации не только по теме экскурсии, а и об истории Малайзии, жизни жителей этой замечательной и гостеприимной страны. Машина комфортабельная, великолепный водитель, интересные рассказы по пути. Незабываемые впечатления, 100 % рекомендации к посещению!
21 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Забрали из отеля по оговорённому времени. Гид Нина подготовила нам перекусы в дорогу (что приятно удивило). По дороге очень много рассказывали нам про страну!!! Также, отдельное спасибо за отличный ужин! Так, что рекомендуем👍
Яна
11 января 2020
Побывала на экскурсии с замечательным гидом Ниной - очень много от нее узнали о прекрасной стране Малайзии, ее истории, жителях. Было очень интересно и познавательно. Организована экскурсия хорошо, забрали и привезли домой точно в указанное время. Нина всегда была на связи, отвечала на все вопросы. Отдельное спасибо нашему водителю! В целом, всё понравилось! Единственное - у меня было чувство легкого разочарования из-за несоответствия между тем, как выглядели светлячки и водоросли на приложенных к описанию фотографиях и в реальности. Конечно, на фото все выглядит ярко, очень завораживающе, картинка действительно представляется волшебная. А в действительности все немного не так :) Хотя в итоге могу сказать, что это не сделало поездку хуже, в любом случае, мне было интересно увидеть всё своими глазами и я ни капли не пожалела, что выбрала этот тур. Спасибо!
Ещё 9 отзывов

Nina проводит ещё 1 экскурсию

Краски пещер БатуКраски пещер БатуКраски пещер Бату
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Посетить знаменитые индуистские пещеры и приготовить шоколад своими руками
Приглашаю сбежать на один день из шумного мегаполиса и посетить уникальный природный комплекс — пещеры Бату, которые находятся в тропическом лесу. Вы окажетесь в настоящей магической сказке, где возвышаются грандиозные известняковые холмы, а под ними располагаются глубокие пещеры. Я расскажу историю появления святыни и помогу телепортироваться в уникальный мир малазийцев с его красками, яркой религиозной культурой и сильным природным началом.

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Если вы готовы влюбиться в потрясающую природу Малайзии, то путешествие в Куала-Селангор создано именно для вас! Вы познакомитесь с колонией ласковых обезьянок лангуров и рассмотрите старинный английский маяк. Посетите удивительные пещеры Бату, где местные жители отмечают религиозный праздник Тайпусам. А когда сгустятся сумерки – проплывете на лодке по реке, берега которой усыпаны тысячами крошечных светлячков!

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