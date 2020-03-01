19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древний индуистский храм и парк Букит Мелавати

Наше путешествие начнется с посещения старинного храма Шри Шакти. Вы рассмотрите 96 резных колонн, иллюстрирующих универсальные принципы индуизма и, по желанию, пройдете очищение у хранителей святыни. Далее мы отправимся в парк Букит Мелавати, на месте которого раньше находилась оборонительная крепость, защищавшая государство от голландцев. В качестве доказательства вы увидите некоторые реликвии прошлого: пушки и камень, который, как полагают, использовался для казней. А еще в Букит Милавати обитает семья дружелюбных серебристых лангуров, с которой вы обязательно познакомитесь!

Магический мир светлячков и «голубые слезы» реки Селангор

В сумерках мы поедем в удивительную деревушку Кампунг Куантан. Ее главная достопримечательность — светлячки, брюшки которых ночью мигают зеленым светом. Они обитают на мангровых деревьях и питаются нектаром листьев. Чтобы поближе рассмотреть это чудо природы, вы сядете в лодку и поплывете по реке, наслаждаясь сиянием тысяч маленьких огоньков в ночи. На этом волшебство не закончится — далее мы отправимся наблюдать живописное свечение реки Селангор. Тропическими ночами ее воды отражают цветение крошечных водорослей и становятся похожими на «голубые слезы». Это зрелище настолько романтичное и красивое, что запомнится вам навсегда!