Чайные плантации нагорья Камерон

Обнаружить в Малайзии завод чая, лавандовый сад и ферму кактусов

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Когда вы слышите про чайные плантации, наверняка представляете угодья Шри-Ланки, Индии или Китая. Но никак не тропической Малайзии.

Спешим вас удивить: здесь тоже выращивают чай! Вы прокатитесь по нагорью Камерон: увидите, как собирают и обрабатывают чайные листы. А ещё заглянете в дома аборигенов, лавандовый сад и на фермы, где растут кактусы и клубника.
Чайные плантации нагорья Камерон
Чайные плантации нагорья Камерон
Чайные плантации нагорья Камерон
Чайные плантации нагорья Камерон
Чайные плантации нагорья Камерон
Чайные плантации нагорья Камерон
Чайные плантации нагорья Камерон
Чайные плантации нагорья Камерон
Чайные плантации нагорья Камерон
Чайные плантации нагорья Камерон
Чайные плантации нагорья Камерон
Чайные плантации нагорья Камерон
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чтобы добраться до чайных плантаций, мы преодолеем путь в 220 км, последние 60 км из которых — нешуточный серпантин. Зато наградой нам будут красивые виды изумрудных склонов и прохладный живительный воздух.

Вы увидите водопад Latar Iskandar и деревушки аборигенов, живущих в «избушках на курьих ножках» — если хозяева позволят, сможете в них зайти. Попьёте свежий чай в кафе с видом на плантации, понаблюдаете за процессом сбора и обработкой чая методом «Роторване» на заводе. Посетите лавандовый сад и огромные овощные теплицы, которые поставляют продукцию по всей Малайзии.

По вашему желанию мы сможем заглянуть на фермы, где выращивают клубнику, цветы и кактусы. А пообедать — в особняке 1937 года или в местном ресторанчике.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном седане. Мы заберём вас из отеля в Куала-Лумпуре и привезём обратно.
  • В нагорье Камерон не везде принимают оплату картами, поэтому рекомендуем иметь при себе наличные в местной валюте — ринггитах
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в лавандовый сад — $5 с человека
  • Вход на некоторые фермы — $3-5 с человека
  • Обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Куала-Лумпура

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день

Похожие туры из Куала-Лумпура

Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
89 отзывов
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Открыть историю и колорит столицы Малайзии
отель в Куала Лумпуре
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
125 за всё до 2 чел.
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Познакомиться с контрастной культурой города через его самые яркие достопримечательности
Завтра
18 окт
19 окт
21 окт
125 за всё до 3 чел.
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Встретиться с обезьянками-лангурами и увидеть целую колонию светлячков на ночной прогулке
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
217 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Куала-Лумпуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Куала-Лумпуре
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ