Когда вы слышите про чайные плантации, наверняка представляете угодья Шри-Ланки, Индии или Китая. Но никак не тропической Малайзии. Спешим вас удивить: здесь тоже выращивают чай! Вы прокатитесь по нагорью Камерон: увидите, как собирают и обрабатывают чайные листы. А ещё заглянете в дома аборигенов, лавандовый сад и на фермы, где растут кактусы и клубника.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чтобы добраться до чайных плантаций, мы преодолеем путь в 220 км, последние 60 км из которых — нешуточный серпантин. Зато наградой нам будут красивые виды изумрудных склонов и прохладный живительный воздух.

Вы увидите водопад Latar Iskandar и деревушки аборигенов, живущих в «избушках на курьих ножках» — если хозяева позволят, сможете в них зайти. Попьёте свежий чай в кафе с видом на плантации, понаблюдаете за процессом сбора и обработкой чая методом «Роторване» на заводе. Посетите лавандовый сад и огромные овощные теплицы, которые поставляют продукцию по всей Малайзии.

По вашему желанию мы сможем заглянуть на фермы, где выращивают клубнику, цветы и кактусы. А пообедать — в особняке 1937 года или в местном ресторанчике.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном седане. Мы заберём вас из отеля в Куала-Лумпуре и привезём обратно.

В нагорье Камерон не везде принимают оплату картами, поэтому рекомендуем иметь при себе наличные в местной валюте — ринггитах

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы