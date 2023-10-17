Обнаружить в Малайзии завод чая, лавандовый сад и ферму кактусов
Когда вы слышите про чайные плантации, наверняка представляете угодья Шри-Ланки, Индии или Китая. Но никак не тропической Малайзии.
Спешим вас удивить: здесь тоже выращивают чай! Вы прокатитесь по нагорью Камерон: увидите, как собирают и обрабатывают чайные листы. А ещё заглянете в дома аборигенов, лавандовый сад и на фермы, где растут кактусы и клубника.
Спешим вас удивить: здесь тоже выращивают чай! Вы прокатитесь по нагорью Камерон: увидите, как собирают и обрабатывают чайные листы. А ещё заглянете в дома аборигенов, лавандовый сад и на фермы, где растут кактусы и клубника.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Чтобы добраться до чайных плантаций, мы преодолеем путь в 220 км, последние 60 км из которых — нешуточный серпантин. Зато наградой нам будут красивые виды изумрудных склонов и прохладный живительный воздух.
Вы увидите водопад Latar Iskandar и деревушки аборигенов, живущих в «избушках на курьих ножках» — если хозяева позволят, сможете в них зайти. Попьёте свежий чай в кафе с видом на плантации, понаблюдаете за процессом сбора и обработкой чая методом «Роторване» на заводе. Посетите лавандовый сад и огромные овощные теплицы, которые поставляют продукцию по всей Малайзии.
По вашему желанию мы сможем заглянуть на фермы, где выращивают клубнику, цветы и кактусы. А пообедать — в особняке 1937 года или в местном ресторанчике.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане. Мы заберём вас из отеля в Куала-Лумпуре и привезём обратно.
- В нагорье Камерон не везде принимают оплату картами, поэтому рекомендуем иметь при себе наличные в местной валюте — ринггитах
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в лавандовый сад — $5 с человека
- Вход на некоторые фермы — $3-5 с человека
- Обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Yulia — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 1017 туристов
«Малайзия — истинная Азия», и это неоспоримо верное утверждение. Здесь есть всё для уютного проживания, комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения. Я живу в Куала-Лумпуре с 2008 года и готова поделиться своими знаниями и опытом. Спектр экскурсий, которые можно предложить и организовать, может отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Это могут быть экстремальные туры, поход в джунгли, поездка на пляжи, знакомство с городом и его особенностями, посещение парков развлечений и других мест. Малайзия — центр и удобный портом отправки в близлежащие страны Юго-Восточной Азии. Живя здесь, я смогла побывать во многих из них. По запросу помогу организовать их посещение (Сингапур, Индонезия, Мальдивы, Шри-Ланка). От нашей экскурсии вы получите море информации, улыбок и позитива. В приятное путешествие, друзья!
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