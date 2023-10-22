Отправиться в Куала-Лумпур или Путраджаю - с профессиональным англоговорящим водителем
У заблаговременного заказа трансфера несколько преимуществ. Во-первых, приятно, когда в другом городе вас ждут. Во-вторых, это комфортно: не нужно искать такси и место парковки.
И, наконец, вам не придётся бегать менять деньги в аэропорту по самому невыгодному курсу для расчета с водителем в местной валюте. Вас встретят с табличкой, проведут до машины — и вы с комфортом доберётесь до места назначения.
И, наконец, вам не придётся бегать менять деньги в аэропорту по самому невыгодному курсу для расчета с водителем в местной валюте. Вас встретят с табличкой, проведут до машины — и вы с комфортом доберётесь до места назначения.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретим вас в международном аэропорту KLIA/KLIA2. Расстояние до Куала-Лумпура ~ 65 км, время в пути 1-1,5 часа в зависимости от загруженности трассы. До Путраджаи ехать около 45 мин. — 1 часа. Также возможен трансфер в обратную сторону, из гостиницы в аэропорт.
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле седан. Если вас будет больше 3 человек или у вас будет много багажа, мы организуем трансфер на минивэне/микроавтобусе за дополнительную плату.
- Если вам нужно добраться до другого города, напишите в сообщении гиду
- Возможно сопровождение русскоговорящего гида (80 евро)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту KLIA / KLIA2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Yulia — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 1032 туристов
«Малайзия — истинная Азия», и это неоспоримо верное утверждение. Здесь есть всё для уютного проживания, комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения. Я живу в Куала-Лумпуре с 2008 года и готова поделиться своими знаниями и опытом. Спектр экскурсий, которые можно предложить и организовать, может отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Это могут быть экстремальные туры, поход в джунгли, поездка на пляжи, знакомство с городом и его особенностями, посещение парков развлечений и других мест. Малайзия — центр и удобный портом отправки в близлежащие страны Юго-Восточной Азии. Живя здесь, я смогла побывать во многих из них. По запросу помогу организовать их посещение (Сингапур, Индонезия, Мальдивы, Шри-Ланка). От нашей экскурсии вы получите море информации, улыбок и позитива. В приятное путешествие, друзья!
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