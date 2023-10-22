Встреча в аэропорту KLIA / KLIA2 и трансфер в гостиницу

Отправиться в Куала-Лумпур или Путраджаю - с профессиональным англоговорящим водителем

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
У заблаговременного заказа трансфера несколько преимуществ. Во-первых, приятно, когда в другом городе вас ждут. Во-вторых, это комфортно: не нужно искать такси и место парковки.

И, наконец, вам не придётся бегать менять деньги в аэропорту по самому невыгодному курсу для расчета с водителем в местной валюте. Вас встретят с табличкой, проведут до машины — и вы с комфортом доберётесь до места назначения.
Встреча в аэропорту KLIA / KLIA2 и трансфер в гостиницу
Встреча в аэропорту KLIA / KLIA2 и трансфер в гостиницу
Ближайшие даты:
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретим вас в международном аэропорту KLIA/KLIA2. Расстояние до Куала-Лумпура ~ 65 км, время в пути 1-1,5 часа в зависимости от загруженности трассы. До Путраджаи ехать около 45 мин. — 1 часа. Также возможен трансфер в обратную сторону, из гостиницы в аэропорт.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле седан. Если вас будет больше 3 человек или у вас будет много багажа, мы организуем трансфер на минивэне/микроавтобусе за дополнительную плату.
  • Если вам нужно добраться до другого города, напишите в сообщении гиду
  • Возможно сопровождение русскоговорящего гида (80 евро)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту KLIA / KLIA2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Куала-Лумпура

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные

Похожие туры из Куала-Лумпура

Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
90 отзывов
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Открыть историю и колорит столицы Малайзии
отель в Куала Лумпуре
23 окт
24 окт
25 окт
26 окт
125 за всё до 2 чел.
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Ежедневная прогулка по Куала-Лумпуру
Узнать и полюбить город за 2 часа
перед национальной мечетью Масджид Негара
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
25 за человека
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Куала-Лумпур: все краски многоликой столицы Малайзии
Познакомиться с контрастной культурой города через его самые яркие достопримечательности
Сегодня
Завтра
24 окт
25 окт
125 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Куала-Лумпуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Куала-Лумпуре
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ