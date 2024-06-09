Экскурсия начинается в Куала-Лумпуре и ведет через исторический город Куала-Кубу. Путь проходит по одной из старейших дорог Малайзии, мимо рек и озер.По прибытии начинается треккинг через экваториальные джунгли, где предстоит

пересекать реки и купаться в порогах. Путь до водопада Чилинг занимает около 1,5 часов. Водопад впечатляет своей мощью и чистотой, здесь также можно искупаться. На обратном пути запланированы остановки в живописных местах, а при желании можно заехать на обед в заведение с традиционной малайской кухней. Экскурсия подходит для любителей дикой природы с средним уровнем физической подготовки. Важно иметь удобную одежду и обувь, пригодную для пересечения рек. Продолжительность похода составляет около 3 часов медленного хода. Трансфер до водопада осуществляется на легковом автомобиле. Остановка на обед по желанию, оплата по меню

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Одна из старейших дорог в Малайзии. Из столицы Куала-Лумпур мы отправимся в путь через исторический город Куала-Кубу, по мостам через реки и мимо озера. Дорога займёт около часа, за это время вы насладитесь видами — будет много обзорных точек.

Треккинг к водопаду Чилинг. Через экваториальные джунгли, переходя с одного берега реки на другой, купаясь в порогах, ориентировочно за 1,5 часа мы доберёмся до самого водопада — мощного, высокого (10 м) и чистого. Здесь тоже можно будет искупаться.

Возвращение. На обратном пути снова сделаем остановки в красивых местах и при желании заедем на обед в заведение с традиционной малайской кухней.

Кому подойдёт этот поход

Любителям дикой природы. Необходим средний уровень физической подготовки, а также удобная одежда. Самая важная деталь — обувь, в которой можно пересекать реку, типа кроксов. Можно пойти и в кроссовках, но придётся их снимать, если жалко мочить.

Организационные детали