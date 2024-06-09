Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе

Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Экскурсия начинается в Куала-Лумпуре и ведет через исторический город Куала-Кубу. Путь проходит по одной из старейших дорог Малайзии, мимо рек и озер.

По прибытии начинается треккинг через экваториальные джунгли, где предстоит
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пересекать реки и купаться в порогах. Путь до водопада Чилинг занимает около 1,5 часов. Водопад впечатляет своей мощью и чистотой, здесь также можно искупаться.

На обратном пути запланированы остановки в живописных местах, а при желании можно заехать на обед в заведение с традиционной малайской кухней. Экскурсия подходит для любителей дикой природы с средним уровнем физической подготовки. Важно иметь удобную одежду и обувь, пригодную для пересечения рек. Продолжительность похода составляет около 3 часов медленного хода. Трансфер до водопада осуществляется на легковом автомобиле. Остановка на обед по желанию, оплата по меню

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Уникальные экваториальные джунгли
  2. 💦 Купание в чистых горных реках
  3. 🌊 Мощный водопад Чилинг
  4. 🏞 Исторический город Куала-Кубу
  5. 🍲 Возможность попробовать традиционную малайскую кухню

Что можно увидеть

  • Куала-Кубу
  • Водопад Чилинг
  • Экваториальные джунгли
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Треккинг к водопаду Чилинг - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Одна из старейших дорог в Малайзии. Из столицы Куала-Лумпур мы отправимся в путь через исторический город Куала-Кубу, по мостам через реки и мимо озера. Дорога займёт около часа, за это время вы насладитесь видами — будет много обзорных точек.

Треккинг к водопаду Чилинг. Через экваториальные джунгли, переходя с одного берега реки на другой, купаясь в порогах, ориентировочно за 1,5 часа мы доберёмся до самого водопада — мощного, высокого (10 м) и чистого. Здесь тоже можно будет искупаться.

Возвращение. На обратном пути снова сделаем остановки в красивых местах и при желании заедем на обед в заведение с традиционной малайской кухней.

Кому подойдёт этот поход

Любителям дикой природы. Необходим средний уровень физической подготовки, а также удобная одежда. Самая важная деталь — обувь, в которой можно пересекать реку, типа кроксов. Можно пойти и в кроссовках, но придётся их снимать, если жалко мочить.

Организационные детали

  • Продолжительность похода — около 3 часов медленного хода
  • Трансфер до водопада — на легковом автомобиле (фото в галерее)
  • Остановка на обед — по желанию, оплата по меню

в субботу и воскресенье в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У торгового центра KLCC
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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