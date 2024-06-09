Путешествие к водопаду Чилинг в мини-группе. Насладитесь видами древних лесов и купанием в горных реках
Экскурсия начинается в Куала-Лумпуре и ведет через исторический город Куала-Кубу. Путь проходит по одной из старейших дорог Малайзии, мимо рек и озер.
По прибытии начинается треккинг через экваториальные джунгли, где предстоит читать дальше
пересекать реки и купаться в порогах. Путь до водопада Чилинг занимает около 1,5 часов. Водопад впечатляет своей мощью и чистотой, здесь также можно искупаться.
На обратном пути запланированы остановки в живописных местах, а при желании можно заехать на обед в заведение с традиционной малайской кухней. Экскурсия подходит для любителей дикой природы с средним уровнем физической подготовки. Важно иметь удобную одежду и обувь, пригодную для пересечения рек. Продолжительность похода составляет около 3 часов медленного хода. Трансфер до водопада осуществляется на легковом автомобиле. Остановка на обед по желанию, оплата по меню
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальные экваториальные джунгли
💦 Купание в чистых горных реках
🌊 Мощный водопад Чилинг
🏞 Исторический город Куала-Кубу
🍲 Возможность попробовать традиционную малайскую кухню
Что можно увидеть
Куала-Кубу
Водопад Чилинг
Экваториальные джунгли
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Одна из старейших дорог в Малайзии. Из столицы Куала-Лумпур мы отправимся в путь через исторический город Куала-Кубу, по мостам через реки и мимо озера. Дорога займёт около часа, за это время вы насладитесь видами — будет много обзорных точек.
Треккинг к водопаду Чилинг. Через экваториальные джунгли, переходя с одного берега реки на другой, купаясь в порогах, ориентировочно за 1,5 часа мы доберёмся до самого водопада — мощного, высокого (10 м) и чистого. Здесь тоже можно будет искупаться.
Возвращение. На обратном пути снова сделаем остановки в красивых местах и при желании заедем на обед в заведение с традиционной малайской кухней.
Кому подойдёт этот поход
Любителям дикой природы. Необходим средний уровень физической подготовки, а также удобная одежда. Самая важная деталь — обувь, в которой можно пересекать реку, типа кроксов. Можно пойти и в кроссовках, но придётся их снимать, если жалко мочить.
Организационные детали
Продолжительность похода — около 3 часов медленного хода
Трансфер до водопада — на легковом автомобиле (фото в галерее)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У торгового центра KLCC
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Куала-Лумпуре
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Давно проживаю в Куала-Лумпур. Много раз бывал в лесных походах. Готов провести вас в живописные уголки Малайзии и рассказать о местной природе и культуре.