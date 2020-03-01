Необычные маршруты по Марракешу

Что вас ожидает

Главные локации Еврейского квартала

От религиозных построек до торговых домов — вы рассмотрите самые значимые сооружения иудейского района. Побываете в старейшей синагоге, которая до сих пор открыта для послушников. Я расскажу о постройке и поясню, почему её называют «синагогой изгнанников». Приведу вас в аутентичные лавки, где можно купить посеребрённые чайники, лампу Алладина, берберские украшения и старинные амулеты. В берберской аптеке знахари объяснят, как использовать натуральные лекарства и специи от болезней. Коралл при заболеваниях сердца или шафран для восстановления иммунитета — вы откроете древние секреты местных гомеопатов.

Жители квартала и их судьбы

Конечно, мы поговорим и о самих евреях, которые живут в Марракеше. Обсудим легенду об изгнанниках из Испании и реальные факты о массовом переселении иудеев в Африку во 2 веке до н.э. Вы разберётесь, чем они жили здесь в древности и как складывались их отношения с соседями-мусульманами. Поймёте, какие ремёсла были в чести у местных евреев и кто из них занимал высокие государственные посты. Вы прикоснётесь и к раввинской жизни: рассмотрите изысканные интерьеры дома священнослужителя и узнаете, как строились дома богатых жителей Еврейского квартала и что находится в них сейчас.