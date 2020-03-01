Необычные маршруты по Марракешу

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История, культура, традиции и тайны иудейского квартала города

Saadi
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Saadi – ваш гид
Евреи живут в Марокко не одно столетие.

Я расскажу, почему они оказались на мусульманской земле и как складывались их отношения с коренными жителями страны.

Вы увидите знаковые постройки Еврейского квартала и проникнетесь духом старины и иудейскими традициями.
150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 4.5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у мечети Аль-Кутубия
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Еврейское наследие Марракеша
Еврейское наследие Марракеша

Что вас ожидает

Главные локации Еврейского квартала
От религиозных построек до торговых домов — вы рассмотрите самые значимые сооружения иудейского района. Побываете в старейшей синагоге, которая до сих пор открыта для послушников. Я расскажу о постройке и поясню, почему её называют «синагогой изгнанников». Приведу вас в аутентичные лавки, где можно купить посеребрённые чайники, лампу Алладина, берберские украшения и старинные амулеты. В берберской аптеке знахари объяснят, как использовать натуральные лекарства и специи от болезней. Коралл при заболеваниях сердца или шафран для восстановления иммунитета — вы откроете древние секреты местных гомеопатов.

Жители квартала и их судьбы
Конечно, мы поговорим и о самих евреях, которые живут в Марракеше. Обсудим легенду об изгнанниках из Испании и реальные факты о массовом переселении иудеев в Африку во 2 веке до н.э. Вы разберётесь, чем они жили здесь в древности и как складывались их отношения с соседями-мусульманами. Поймёте, какие ремёсла были в чести у местных евреев и кто из них занимал высокие государственные посты. Вы прикоснётесь и к раввинской жизни: рассмотрите изысканные интерьеры дома священнослужителя и узнаете, как строились дома богатых жителей Еврейского квартала и что находится в них сейчас.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Еврейское наследие Марракеша
Еврейское наследие Марракеша
Еврейское наследие Марракеша
Еврейское наследие Марракеша
Еврейское наследие Марракеша
Еврейское наследие Марракеша
Еврейское наследие Марракеша
Еврейское наследие Марракеша
Еврейское наследие Марракеша

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у мечети Аль-Кутубия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Saadi
Saadi
Дорогие путешественники, позвольте представиться, меня зовут Саади Омар ЖИХАД. Я, местный лицензированный русскоговорящий гид по Марокко, гарантирую познавательные экскурсии на чистом русском языке и правдивую информацию об истории, культуре и обычаях своего марокканского народа. От меня вы получите не только интересное времяпрепровождение, но и качественный, безопасный, легальный сервис (трансферы, водитель с туристическим транспортом класса люкс, резервация ресторанов и т.д), решение многих организационных вопросов, которые могут возникнуть в процессе вашего пребывания в Марокко. Я предоставляю только вип-услуги.
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