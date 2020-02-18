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Понять, как уживаются передовые тенденции с традиционным укладом и верой в джиннов

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Большинство путешественников видит Марокко только с одной стороны — средневековой и сказочной.

Но ведь в древних мединах — не более 8% городского населения страны.

Что же остальные? О том, как устроено современное общество, как работает образовательная сиcтема, медицина, семейные институты, какова роль религии, искусства, как здесь развиваются экотехнологии и почему в Марокко переезжает огромное количество европейцев, мы и поговорим на этой экскурсии.
От 156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии1 отзыв
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Марракеш современный
Марракеш современный

Что вас ожидает

Новый взгляд на Марракеш
Современный город, казалось бы, живет совершенно обычной жизнью, люди работают в офисах, открывают свой бизнес, ходят в кино и на выставки современного искусства. Но даже и современность в Марокко красочна, неожиданна и совершенно потрясает воображение! Во время прогулки по дизайнерским галееям, антикварным магазинам, модным улицам и яркми местам города мы будем вам рассказывать о сегодняшнем и завтрашнем дне этой прекрасной страны, которую, мы уверены, после этой экскурсии вы полюбите еще больше.

Дизайнерские произведения искусства
Встретимся мы с вами в районе, построенном во времена французского протектората в начале XX века. Здесь средоточие арт- и дизайнерских галерей, модных кафе, ресторанов и fashion-бутиков. И во многих из них вы побываете. Ведь совершенно невозможно миновать, например, великолепную галерею дизайнерских изысканно-роскошных светильников, клиентами которой в том числе являются короли, принцы да и просто состоятельные люди со всего мира. А как пройти мимо роскошных fashion-бутиков, в которых каждая вещь — от национального кафтана до совершенно уместных в европейской культуре платьев — произведение искусства?!

Секретный бутик, экотехнологии и магрибские колдуны
Вещи такие, конечно, крайне недешевы. Но мы откроем вам один секрет, про который знает каждая современная марокканская следящая за стилем леди — в маленьком дворике, который и найти-то непросто, прячется один из лучших бутиков города с очень разумными ценами. Впрочем, и еще парочку секретов при встрече мы вам откроем:). Расскажем об одежде из рафии и джута, об экотехнологиях и современном ремесле, о том, откуда появились «магрибские колдуны» и, конечно, о том, каково оно, быть марокканской женщиной сегодня.

Галереи современного искусства и антикварные магазины
По пути зайдем в несколько галерей современного искусства. Выросло оно из синтеза многочисленных культур, более тысячелетия взаимодействовавших на территории этой страны — искусства Центральной Африки, арабского, берберского и европейского. И результат получился чрезвычайно интересным. Непременно посетим один из лучших антикварных магазинов города — за скромной витриной скрываются от случайных прохожих настоящие пещеры Али-Бабы, провести в которых можно хоть неделю. Имена некоторых клиентов этого бутика вы регулярно встречаете в СМИ. Вы увидите уникальные интерьеры, буквально спасенные владельцем галереи из отеля Мамуния во время его «реставрации». Поговорим об одном из не совсем обычных направлений местного дизайна. А рассматривая великолепные древние украшения, вы узнаете, что у каждого из них есть не только декоративный, но, прежде всего, прагматический и сугубо функциональный смысл.

Ар-деко, морские ежи, марроканское вино и джем-сейшены
Вы будете бродить по галереям, разыскивать образцы интерьеров ар-деко, а в перерывах перепробуете множество местных сладостей, выпьете отличного вина, попробуете устриц и морских ежей прямо на рынке. Найдете книжное кафе и даже заберетесь на крышу одного из зданий, чтобы полюбоваться сверху на современный город. Вы узнаете, где имеет смысл пробовать авторскую кухню и отличные коктейли, как выбирать марокканское вино и где вечером устраивают джем-сейшены.

Дополнительные опции
В программу также можно включить посещение сада Мажореля, музей Ива Сен-Лорана, музей современного искусства MACMA, музей современного искусства Африки и музей воды. Подробности обсуждается при бронировании.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
Марракеш современный
Марракеш современный
Марракеш современный
Марракеш современный
Марракеш современный
Марракеш современный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые, как и мы, влюблены в Марокко и готовы рассказывать об этой стране с утра до ночи. Подобный проект у нас уже два года успешно работает в Нидерландах. Мы любим находить необычные места, мастерские, дворики, граффити — все то, что обычно не замечают и пробегают мимо. Поэтому мы знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Мы были бы рады показать вам все это, чтобы ваше путешествие превратилось в настоящую восточную сказку.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 февраля 2020
Мы с подругами были на экскурсии в первый же день нашего пребывания в Марракеше, с Мохамедом! Нам все очень понравилось, нас забрали прямо у двери нашего риада и сразу же начался его удивительный рассказ! Мохамед сразу понимает, что нас интересует больше история или покупки и корректирует маршрут, в зависимости от интересов. Он все время был с нами на связи, отвечает на любые вопросы, дал советы, которыми мы с удовольствием воспользовались и сэкономили кучу денег:)), например, где пообедать, как правильно торговаться, где и в какой хамам лучше пойти, с чем туда идти! Благодаря тому, что в первый же день мы гуляли с гидом, мы в дальнейшем ни разу не заблудились!
Много много слов благодарности, замечательной команде, организовавшей нам чудесную прогулку!

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