Что вас ожидает

Новый взгляд на Марракеш

Современный город, казалось бы, живет совершенно обычной жизнью, люди работают в офисах, открывают свой бизнес, ходят в кино и на выставки современного искусства. Но даже и современность в Марокко красочна, неожиданна и совершенно потрясает воображение! Во время прогулки по дизайнерским галееям, антикварным магазинам, модным улицам и яркми местам города мы будем вам рассказывать о сегодняшнем и завтрашнем дне этой прекрасной страны, которую, мы уверены, после этой экскурсии вы полюбите еще больше.

Дизайнерские произведения искусства

Встретимся мы с вами в районе, построенном во времена французского протектората в начале XX века. Здесь средоточие арт- и дизайнерских галерей, модных кафе, ресторанов и fashion-бутиков. И во многих из них вы побываете. Ведь совершенно невозможно миновать, например, великолепную галерею дизайнерских изысканно-роскошных светильников, клиентами которой в том числе являются короли, принцы да и просто состоятельные люди со всего мира. А как пройти мимо роскошных fashion-бутиков, в которых каждая вещь — от национального кафтана до совершенно уместных в европейской культуре платьев — произведение искусства?!

Секретный бутик, экотехнологии и магрибские колдуны

Вещи такие, конечно, крайне недешевы. Но мы откроем вам один секрет, про который знает каждая современная марокканская следящая за стилем леди — в маленьком дворике, который и найти-то непросто, прячется один из лучших бутиков города с очень разумными ценами. Впрочем, и еще парочку секретов при встрече мы вам откроем:). Расскажем об одежде из рафии и джута, об экотехнологиях и современном ремесле, о том, откуда появились «магрибские колдуны» и, конечно, о том, каково оно, быть марокканской женщиной сегодня.

Галереи современного искусства и антикварные магазины

По пути зайдем в несколько галерей современного искусства. Выросло оно из синтеза многочисленных культур, более тысячелетия взаимодействовавших на территории этой страны — искусства Центральной Африки, арабского, берберского и европейского. И результат получился чрезвычайно интересным. Непременно посетим один из лучших антикварных магазинов города — за скромной витриной скрываются от случайных прохожих настоящие пещеры Али-Бабы, провести в которых можно хоть неделю. Имена некоторых клиентов этого бутика вы регулярно встречаете в СМИ. Вы увидите уникальные интерьеры, буквально спасенные владельцем галереи из отеля Мамуния во время его «реставрации». Поговорим об одном из не совсем обычных направлений местного дизайна. А рассматривая великолепные древние украшения, вы узнаете, что у каждого из них есть не только декоративный, но, прежде всего, прагматический и сугубо функциональный смысл.

Ар-деко, морские ежи, марроканское вино и джем-сейшены

Вы будете бродить по галереям, разыскивать образцы интерьеров ар-деко, а в перерывах перепробуете множество местных сладостей, выпьете отличного вина, попробуете устриц и морских ежей прямо на рынке. Найдете книжное кафе и даже заберетесь на крышу одного из зданий, чтобы полюбоваться сверху на современный город. Вы узнаете, где имеет смысл пробовать авторскую кухню и отличные коктейли, как выбирать марокканское вино и где вечером устраивают джем-сейшены.

Дополнительные опции

В программу также можно включить посещение сада Мажореля, музей Ива Сен-Лорана, музей современного искусства MACMA, музей современного искусства Африки и музей воды. Подробности обсуждается при бронировании.