1 чел. По популярности На машине 8 часов 7 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Монументы Монголии из Улан-Батора Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре Начало: По договорённости с организатором $173 за всё до 5 чел. На машине 9 часов 1 отзыв Индивидуальная Столица современных кочевников: Улан-Батор Узнайте об истории и культуре Монголии, посетив ключевые достопримечательности Улан-Батора. Погрузитесь в атмосферу буддизма и национального колорита Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара) $235 за человека На машине 1 час 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Трансфер с гидом из аэропорта Улан-Батора Путешествие начинается с трансфера: комфортная поездка с гидом, который расскажет о культуре и традициях Монголии. Узнайте больше по пути $30 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Улан-Батора

