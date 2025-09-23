Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 09:00
24 сен в 09:00
$173 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Столица современных кочевников: Улан-Батор
Узнайте об истории и культуре Монголии, посетив ключевые достопримечательности Улан-Батора. Погрузитесь в атмосферу буддизма и национального колорита
Начало: На площади Сухэ-Батора (Сүхбаатара)
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
$235 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с гидом из аэропорта Улан-Батора
Путешествие начинается с трансфера: комфортная поездка с гидом, который расскажет о культуре и традициях Монголии. Узнайте больше по пути
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
$30 за всё до 4 чел.
