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VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса

Погрузитесь в мир роскоши и истории на VIP-экскурсии по Абу-Даби. На комфортабельном Mercedes вас ждут Лувр, президентский дворец и мечеть шейха Зайда
Самый богатый эмират Ближнего Востока предлагает уникальную возможность познакомиться с его главными достопримечательностями в роскошной обстановке.

Путешествие на Mercedes бизнес-класса включает посещение Лувра Абу-Даби, где можно увидеть шедевры мирового искусства, и
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отеля Emirates Palace, поражающего своей роскошью. Впечатляющий президентский дворец Каср аль-Ватан и падающая башня Capital Gate дополнят картину. Завершит экскурсию посещение величественной мечети шейха Зайда. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит ощутить истинный дух Абу-Даби

4.9
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортный транспорт на Mercedes
  • 🏛 Посещение уникальных музеев
  • 🏰 Роскошные отели и дворцы
  • 🕌 Величественные мечети
  • 📸 Незабываемые фото на фоне небоскрёбов
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса

Что можно увидеть

  • Лувр Абу-Даби
  • Отель Emirates Palace
  • Каср аль-Ватан
  • Мечеть шейха Зайда
  • Capital Gate

Описание экскурсии

Лувр Абу-Даби

Первый мультикультурный музей арабского мира удивит уникальной архитектурой и интересной коллекцией. Вы окунётесь в разные эпохи и увидите произведения искусства знаменитых мастеров.

Отель Emirates Palace

Это действительно синоним слова «роскошь». На строительство отеля ушло около двух тонн золота и более трёх миллиардов долларов. Здесь можно даже ощутить вкус драгоценного металла — попробовать кофе с золотом. А после сфотографироваться на фоне Etihad Towers — изогнутых небоскрёбов, устремляющихся в небо.

Каср аль-Ватан и падающая башня

Вы посетите действующий президентский дворец, где вершится судьба страны. И увидите падающий небоскрёб Capital Gate. Он отметился в Книге рекордов Гиннесса как здание с самым большим углом наклона — 18 градусов. Для сравнения, угол наклона Пизанской башни в 4,5 раза меньше.

Мечеть шейха Зайда

Посещение главной мечети страны и одной из крупнейших мечетей в мире — завершающий аккорд нашего роскошного путешествия. Вы увидите самый большой на свете ковёр и хрустальную люстру из чистого золота и кристаллов Сваровски.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят транфер, услуги гида, питьевая вода
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Лувр Абу-Даби — $20, билеты в Каср аль-Ватан — $20, обед — по желанию
  • По понедельникам Лувр закрыт
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
  • Встретим вас в отеле в Абу-Даби или Дубае и после экскурсии отвезём обратно
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир
Нодир — ваша команда гидов в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3560 туристов
Мы — команда русскоязычных гидов в ОАЭ. Уже не первый год мы показываем эмираты гостям из разных стран и стараемся сделать каждую экскурсию не просто информативной, а по-настоящему запоминающейся. Наша миссия
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— вдохновлять путешественников, раскрывать живой, настоящий облик ОАЭ и делиться тем, что сами искренне любим в этой стране: от современного Дубая до традиционных кварталов, от пустынных просторов до культурных центров. Наш подход: главное для нас — личное отношение к каждому гостю. Мы не просто рассказываем, а вовлекаем, чувствуем ритм группы и умеем подстраиваться под интересы и настроение людей. Нам важно, чтобы каждый уехал с ощущением, что узнал страну не снаружи, а изнутри.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
1
Ю
Интересная программа. Отличная машина и прекрасный водитель. Все понравилось. Всем рекомендую.
Интересная программа. Отличная машина и прекрасный водитель. Все понравилось. Всем рекомендую.
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Л
Экскурсию отлично провёл Умар.
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О
Отличная экскурсия, всё организовано и продумано на высшем уровне. Моя семья получила незабываемые впечатления и эмоции. Спасибо организаторам и Умару.
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Дарья
Благодарим Нодира за комфортную и насыщенную экскурсию по Абу-Даби! Мы посещали экскурсию вдвоем с мамой. В самом начале Нодир учел наши пожелания к карак-чаю и любезно угостил)
Также хочу отметить, что
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Нодир помогал нам со всеми оплатами - как входных билетов, так и с нашими личными расходами.
Экскурсия очень насыщенная, даже если кажется что в Абу-Даби не так много мест для посещения, вы за один день успеете посмотреть много красивейших достопримечательностей. И всем рекомендую попробовать кофе с золотом и «стать немножко дороже»))
В общем, мы довольны, советуем к посещению; и машина, конечно же, отличная, комфортная, а экскурсовод вежливый и внимательный человек.

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Д
Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за незабываемую VIP-экскурсию по Абу-Даби на Mercedes. Это был поистине волшебный опыт, который превзошел все наши ожидания. Каждый аспект тура был безупречно организован,
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а комфорт и роскошь автомобиля добавили особенной изысканности нашему путешествию. Мы особенно благодарны нашему гиду, который с энтузиазмом и знанием дела погрузил нас в богатую культуру и историю Абу-Даби. Этот опыт останется с нами надолго и, без сомнения, стал одним из самых ярких моментов нашего путешествия. Спасибо за создание таких восхитительных воспоминаний!

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P
Мы с супругой хотим выразить огромную благодарность Нодиру за очень продуктивный и насыщенный день в Абу-Даби! Посетили множество локаций,таких как Фудтракпарк Last Exit,Лувр, набережная Корниш, Отель Emirates Palace, Каср аль-Ватан
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и конечно изюминкой была завершающая локация на закате мечеть Шейха Заида. Мы остались очень довольны. Нодир профессиональный и внимательный гид, аккуратный водитель и просто приятный и интересный в общении человек! Рассказал нам историю зарождения Арабских эмират,узнали для себя новые факты. Однозначно будем рекомендовать друзьям!

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