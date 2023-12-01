Первый мультикультурный музей арабского мира удивит уникальной архитектурой и интересной коллекцией. Вы окунётесь в разные эпохи и увидите произведения искусства знаменитых мастеров.
Отель Emirates Palace
Это действительно синоним слова «роскошь». На строительство отеля ушло около двух тонн золота и более трёх миллиардов долларов. Здесь можно даже ощутить вкус драгоценного металла — попробовать кофе с золотом. А после сфотографироваться на фоне Etihad Towers — изогнутых небоскрёбов, устремляющихся в небо.
Каср аль-Ватан и падающая башня
Вы посетите действующий президентский дворец, где вершится судьба страны. И увидите падающий небоскрёб Capital Gate. Он отметился в Книге рекордов Гиннесса как здание с самым большим углом наклона — 18 градусов. Для сравнения, угол наклона Пизанской башни в 4,5 раза меньше.
Мечеть шейха Зайда
Посещение главной мечети страны и одной из крупнейших мечетей в мире — завершающий аккорд нашего роскошного путешествия. Вы увидите самый большой на свете ковёр и хрустальную люстру из чистого золота и кристаллов Сваровски.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят транфер, услуги гида, питьевая вода
Дополнительно оплачиваются билеты в Лувр Абу-Даби — $20, билеты в Каср аль-Ватан — $20, обед — по желанию
По понедельникам Лувр закрыт
Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
Встретим вас в отеле в Абу-Даби или Дубае и после экскурсии отвезём обратно
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир — ваша команда гидов в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3560 туристов
Мы — команда русскоязычных гидов в ОАЭ. Уже не первый год мы показываем эмираты гостям из разных стран и стараемся сделать каждую экскурсию не просто информативной, а по-настоящему запоминающейся.
Наша миссия читать дальшеуменьшить
— вдохновлять путешественников, раскрывать живой, настоящий облик ОАЭ и делиться тем, что сами искренне любим в этой стране: от современного Дубая до традиционных кварталов, от пустынных просторов до культурных центров.
Наш подход: главное для нас — личное отношение к каждому гостю. Мы не просто рассказываем, а вовлекаем, чувствуем ритм группы и умеем подстраиваться под интересы и настроение людей. Нам важно, чтобы каждый уехал с ощущением, что узнал страну не снаружи, а изнутри.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Интересная программа. Отличная машина и прекрасный водитель. Все понравилось. Всем рекомендую.
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Л
ЛЕОНИД
Экскурсию отлично провёл Умар.
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О
Ольга
Отличная экскурсия, всё организовано и продумано на высшем уровне. Моя семья получила незабываемые впечатления и эмоции. Спасибо организаторам и Умару.
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Дарья
Благодарим Нодира за комфортную и насыщенную экскурсию по Абу-Даби! Мы посещали экскурсию вдвоем с мамой. В самом начале Нодир учел наши пожелания к карак-чаю и любезно угостил) Также хочу отметить, что читать дальшеуменьшить
Нодир помогал нам со всеми оплатами - как входных билетов, так и с нашими личными расходами. Экскурсия очень насыщенная, даже если кажется что в Абу-Даби не так много мест для посещения, вы за один день успеете посмотреть много красивейших достопримечательностей. И всем рекомендую попробовать кофе с золотом и «стать немножко дороже»)) В общем, мы довольны, советуем к посещению; и машина, конечно же, отличная, комфортная, а экскурсовод вежливый и внимательный человек.
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Д
Денис
Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за незабываемую VIP-экскурсию по Абу-Даби на Mercedes. Это был поистине волшебный опыт, который превзошел все наши ожидания. Каждый аспект тура был безупречно организован, читать дальшеуменьшить
а комфорт и роскошь автомобиля добавили особенной изысканности нашему путешествию. Мы особенно благодарны нашему гиду, который с энтузиазмом и знанием дела погрузил нас в богатую культуру и историю Абу-Даби. Этот опыт останется с нами надолго и, без сомнения, стал одним из самых ярких моментов нашего путешествия. Спасибо за создание таких восхитительных воспоминаний!
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P
Pavel
Мы с супругой хотим выразить огромную благодарность Нодиру за очень продуктивный и насыщенный день в Абу-Даби! Посетили множество локаций,таких как Фудтракпарк Last Exit,Лувр, набережная Корниш, Отель Emirates Palace, Каср аль-Ватан читать дальшеуменьшить
и конечно изюминкой была завершающая локация на закате мечеть Шейха Заида. Мы остались очень довольны. Нодир профессиональный и внимательный гид, аккуратный водитель и просто приятный и интересный в общении человек! Рассказал нам историю зарождения Арабских эмират,узнали для себя новые факты. Однозначно будем рекомендовать друзьям!
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