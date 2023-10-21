Увидеть самое главное и попробовать золото на вкус
На комфортабельном автомобиле гид покажет вам все главные достопримечательности, расскажет о прошлом и настоящем эмирата.
Вы посетите президентский дворец, экстравагантный музей «без стен», впечатляющую мечеть, и прикоснётесь к удивительной культуре страны.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Лувр Абу-Даби
Первый мультикультурный музей арабского мира удивит уникальной архитектурой и интересной коллекцией. Вы окунётесь в разные эпохи и увидите произведения искусства знаменитых мастеров.
Отель Emirates Palace
Это действительно синоним слова «роскошь». На строительство отеля ушло около двух тонн золота и более трёх миллиардов долларов. Здесь можно даже ощутить вкус драгоценного металла — попробовать кофе с золотом. А после сфотографироваться на фоне Etihad Towers — изогнутых небоскрёбов, устремляющихся в небо.
Каср аль-Ватан и падающая башня
Вы посетите действующий президентский дворец, где вершится судьба страны. И увидите падающий небоскрёб Capital Gate. Он отметился в Книге рекордов Гиннесса как здание с самым большим углом наклона — 18 градусов. Для сравнения, угол наклона Пизанской башни в 4,5 раза меньше.
Мечеть шейха Зайда
Посещение главной мечети страны и одной из крупнейших мечетей в мире — завершающий аккорд нашего роскошного путешествия. Вы увидите самый большой на свете ковёр и хрустальную люстру из чистого золота и кристаллов Сваровски.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят транфер, услуги гида, питьевая вода
- Дополнительно оплачиваются билеты в Лувр Абу-Даби — $20, билеты в Каср аль-Ватан — $20, обед — по желанию
- По понедельникам Лувр закрыт
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
- Встретим вас в отеле в Абу-Даби или Дубае и после экскурсии отвезём обратно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.