Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе

Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Вы исследуете самые значимые места Дубая и получите общее представление о развитии эмирата.

В старых районах узнаете о донефтяной эпохе, когда люди здесь занимались торговлей жемчугом и рыболовством, ездили на верблюдах и жили в шатрах.

А в новых рассмотрите роскошные отели, небоскрёбы, яхт-клубы, элитные кварталы — и осознаете невероятный путь, который проделал Дубай за последние десятилетия.
5
2 отзыва
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

ОАЭ основаны в 1971 году шейхом Зайдом. В далёком прошлом эти земли были персидскими, а после стали колониями, сначала Португалии, а потом Великобритании. Вы узнаете, как с обнаружением нефти изменилась судьба будущих Эмиратов и как за короткий срок удалось создать одну из богатейших стран мира. Мы поговорим о старом и нынешнем периоде Дубая, его впечатляющих достижениях и философии жизни.

В нашей программе:

  • Старый город Дейра, по желанию шоппинг
  • Бурдж-эль-Араб, 7-звёздочный отель Парус
  • Арабская Венеция, комплекс Мадинат, отель Аль Каср Мадинат
  • Аллея позолоченных арабских скакунов
  • Искусственный насыпной Пальмовый остров, отель Атлантис и прогулка по набережной
  • Арабское Монако, Дубай Марина, JBR Walk, прогулка по яхт-клубу
  • Торговый центр Дубай-Молл (крупнейший в мире), океанариум и водопад с ныряльщиками за жемчугом
  • Самое высокое здание в мире — Бурдж Халифа и шоу поющих фонтанов
  • Дубайская рамка
  • Сад бабочек или Сад цветов

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер, страховка и сопровождение гида
  • Экскурсия проходит на автомобиле Kia Carnival, Dodge Durango или Honda Odyssey. В салоне есть сухие и влажные салфетки, а также питьевая вода и напитки
  • Форма одежды любая, если хотите, можете взять запасную одежду для разных образов во время фотосессии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 12:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$65
Дети до 12 лет$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
7 мая 2024
Посетили экскурсию мини-группой 6 человек и наш гид Ислом всё очень разумно организовал, вместительная и комфортабельная машина вовремя ожидала нас возле нашего апартамента, продуманный маршрут экскурсии с остановками в основных знаковых местах Дубай дает представление о городе, а сопровождающийся рассказ о стране и местных традициях в целом. Большое спасибо Ислому!
А
5 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Хороший маршрут с основными достопримечательностями города. Много остановок. По желанию можно что-то осмотреть подольше. Хороший гид.

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