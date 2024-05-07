Вы исследуете самые значимые места Дубая и получите общее представление о развитии эмирата.
В старых районах узнаете о донефтяной эпохе, когда люди здесь занимались торговлей жемчугом и рыболовством, ездили на верблюдах и жили в шатрах.
А в новых рассмотрите роскошные отели, небоскрёбы, яхт-клубы, элитные кварталы — и осознаете невероятный путь, который проделал Дубай за последние десятилетия.
В старых районах узнаете о донефтяной эпохе, когда люди здесь занимались торговлей жемчугом и рыболовством, ездили на верблюдах и жили в шатрах.
А в новых рассмотрите роскошные отели, небоскрёбы, яхт-клубы, элитные кварталы — и осознаете невероятный путь, который проделал Дубай за последние десятилетия.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
ОАЭ основаны в 1971 году шейхом Зайдом. В далёком прошлом эти земли были персидскими, а после стали колониями, сначала Португалии, а потом Великобритании. Вы узнаете, как с обнаружением нефти изменилась судьба будущих Эмиратов и как за короткий срок удалось создать одну из богатейших стран мира. Мы поговорим о старом и нынешнем периоде Дубая, его впечатляющих достижениях и философии жизни.
В нашей программе:
- Старый город Дейра, по желанию шоппинг
- Бурдж-эль-Араб, 7-звёздочный отель Парус
- Арабская Венеция, комплекс Мадинат, отель Аль Каср Мадинат
- Аллея позолоченных арабских скакунов
- Искусственный насыпной Пальмовый остров, отель Атлантис и прогулка по набережной
- Арабское Монако, Дубай Марина, JBR Walk, прогулка по яхт-клубу
- Торговый центр Дубай-Молл (крупнейший в мире), океанариум и водопад с ныряльщиками за жемчугом
- Самое высокое здание в мире — Бурдж Халифа и шоу поющих фонтанов
- Дубайская рамка
- Сад бабочек или Сад цветов
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер, страховка и сопровождение гида
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Carnival, Dodge Durango или Honda Odyssey. В салоне есть сухие и влажные салфетки, а также питьевая вода и напитки
- Форма одежды любая, если хотите, можете взять запасную одежду для разных образов во время фотосессии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$65
|Дети до 12 лет
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислом — ваша команда гидов в Дубае
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ислом, я живу и работаю в Дубае 7 лет. Каждый день встречаю новых удивительных людей и восхищаюсь тем, как огромен наш мир. Работаю с командой русскоговорящих гидов. Мы с радостью расскажем вам самые интересные факты об исторической и современной жизни Эмиратов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нуржан
7 мая 2024
Посетили экскурсию мини-группой 6 человек и наш гид Ислом всё очень разумно организовал, вместительная и комфортабельная машина вовремя ожидала нас возле нашего апартамента, продуманный маршрут экскурсии с остановками в основных знаковых местах Дубай дает представление о городе, а сопровождающийся рассказ о стране и местных традициях в целом. Большое спасибо Ислому!
А
Анна
5 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Хороший маршрут с основными достопримечательностями города. Много остановок. По желанию можно что-то осмотреть подольше. Хороший гид.
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