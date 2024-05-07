Вы исследуете самые значимые места Дубая и получите общее представление о развитии эмирата. В старых районах узнаете о донефтяной эпохе, когда люди здесь занимались торговлей жемчугом и рыболовством, ездили на верблюдах и жили в шатрах. А в новых рассмотрите роскошные отели, небоскрёбы, яхт-клубы, элитные кварталы — и осознаете невероятный путь, который проделал Дубай за последние десятилетия.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

ОАЭ основаны в 1971 году шейхом Зайдом. В далёком прошлом эти земли были персидскими, а после стали колониями, сначала Португалии, а потом Великобритании. Вы узнаете, как с обнаружением нефти изменилась судьба будущих Эмиратов и как за короткий срок удалось создать одну из богатейших стран мира. Мы поговорим о старом и нынешнем периоде Дубая, его впечатляющих достижениях и философии жизни.

В нашей программе:

Старый город Дейра, по желанию шоппинг

Бурдж-эль-Араб, 7-звёздочный отель Парус

Арабская Венеция, комплекс Мадинат, отель Аль Каср Мадинат

Аллея позолоченных арабских скакунов

Искусственный насыпной Пальмовый остров, отель Атлантис и прогулка по набережной

Арабское Монако, Дубай Марина, JBR Walk, прогулка по яхт-клубу

Торговый центр Дубай-Молл (крупнейший в мире), океанариум и водопад с ныряльщиками за жемчугом

Самое высокое здание в мире — Бурдж Халифа и шоу поющих фонтанов

Дубайская рамка

Сад бабочек или Сад цветов

Организационные детали