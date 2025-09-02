Найдено 3 экскурсии в категории « Билеты в Парк цветов » в Дубае на русском языке, цены от $72, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 368 отзывов Водная прогулка Дубай - первая встреча Индивидуальная экскурсия по Дубаю: от старинного квартала Бастакия до современных чудес Пальмового острова и Бурдж-Халифа. Незабываемое путешествие Начало: В вашей гостинице $250 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 20% 34 отзыва Водная прогулка Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы Начало: В вашем отеле $72 $90 за человека На машине 8 часов 53 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Обзорная экскурсия по Дубаю Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая Начало: Дубай $235 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Дубая

