Дубай - первая встреча
Индивидуальная экскурсия по Дубаю: от старинного квартала Бастакия до современных чудес Пальмового острова и Бурдж-Халифа. Незабываемое путешествие
Начало: В вашей гостинице
Завтра в 02:30
3 сен в 01:30
$250 за всё до 4 чел.
-
20%
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
3 сен в 11:00
$72
$90 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая
Начало: Дубай
Завтра в 08:00
4 сен в 08:00
$235 за всё до 4 чел.
