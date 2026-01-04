читать дальше

нас завезли буквально на микро-остановку, пожалела что всё таки не купили манго (в Шардже 12 дирхам за кг, а у них 10 дирхам за кг просто медовые, кто-то брал там дубайский шоколад и тоже говорят что дешевле чем везде), но мы не хотели таскаться с покупками, а очень зря оказалось.

Отель, в который нас привезли - обалденный, территория очень красивая, а рыбки, коралловые рифы и черепахи - прям недалеко от берега! Мы были в восторге увидев их! (Маски, трубки дают всем желающим). Обед был вкуснейшим, по системе шведский стол. В целом всё было просто волшебно! Спасибо огромное гиду-экскурсоводу Александру за замечательные эмоции! 👍 Приехали уставшие и счастливые!