Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию

Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Во время дружеского путешествия я живым и простым языком расскажу, как поселок обрел общероссийскую славу, чем приглянулся Александру II и какую роль сыграл князь Голицын. Проведу по самым колоритным местам Абрау и покатаю на лодочке. И, конечно, будут истории о заводе с дегустациями, а на «десерт» — феерическое шоу фонтанов!
75 отзывов
Описание билета

Об истории поселка на прогулке у озера

Всего в 15 минутах езды от славного города-героя Новороссийска вы откроете красивейшую панораму черноморской Швейцарии — берег озера Абрау. Прогуляетесь вдоль берегов хрустального водоема и по набережной, окружённой горной цепью. На арт-базаре сможете подобрать творения местных мастеров, и рассмотрите гигантскую инсталляцию в виде бутылки шампанского. По пути я расскажу о судьбоносном для поселка решении императора Александра II выращивать здесь виноград и производить отечественное вино. А также открою все богатство и разнообразие местных кулинарных традиций, которые вы сможете оценить во время прогулки. Я также с радостью составлю вам компанию в катании на весельной лодке или катамаране.

Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо

У вас будет два варианта — познакомиться с историей знаменитого российского предприятия, не заходя внутрь, либо посетить завод, купив отдельно билет. В обоих случаях вы услышите исчерпывающую информацию об истории развития бренда и технологии производства игристых вин. Узнаете, в чем разница между брютом и полусладким. Сможете посетить винные подвалы, созданные ещё князем Голицыным, и осмотреть цеха современного производства.

Дегустации и шоу фонтанов

Если вы решите посетить завод, дегустации для вас проведут на месте — у вас будет возможность оценить те самые игристые вина, которые 100 лет назад подавались к императорскому столу. В качестве альтернативы я предложу приобрести шампанское в фирменном магазине «Грот» или заглянуть в одно из местных кафе — все они очень колоритные! А завершение экскурсии будет под стать «игристой» теме — вы увидите вечернее феерическое шоу поющих фонтанов, спроектированных ведущими российскими инженерами, которые строили объекты Олимпийского Сочи.

Оказаться среди виноградников

Мы не только прогуляемся пешком, но и на автомобиле поднимемся на склоны, где расположены виноградники. Здесь вы увидите потрясающую панораму моря, озера Абрау, горного массива и идеально ровных рядов винограда. Прочувствуете местный терруар и полностью погрузитесь в игристую атмосферу Абрау-Дюрсо. Увидите, как ухаживают за виноградниками, со стороны понаблюдаете за сбором урожая. А я покажу локации с лучшим видом на озеро и помогу сделать фото на память.

Организационные детали

  • Трансфер в Абрау-Дюрсо не входит в стоимость экскурсии. Если вы остановились в соседних курортных городах, то до места встречи вы можете добраться на общественном транспорте либо такси.
  • Экскурсия проходит частично на легковом автомобиле (входит в стоимость)
  • Дополнительно оплачивается: посещение завода (1000 руб. без дегустации, 1500 руб. с дегустацией игристых или тихих вин); катание на весельной лодке (350 руб.), продукты/напитки для пикника

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пристань напротив бутик-отеля Империал
Когда и как рано покупать?
Когда: По выбранному вами времени
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 683 туристов
Я не профессиональный гид, но путешествия — это моя жизнь и источник вдохновения! Мне посчастливилось жить на берегу Чёрного моря, недалёко от озера Абрау. Для меня это место силы, я очень люблю Абрау-Дюрсо и буду рада рассказать о нём так, чтобы и вы разделили со мной эти чувства.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Е
Елена
22 сен 2025
Это, пожалуй, лучшая экскурсия, которую можно посетить в Абрау и Новороссийске) Экскурсия грамотно организована и по маршруту и по наполнению: узнали наверное все сто могли узнать про эту местность и про историю вин Абрау. Отдельный восторг- пикник на винограднике)) Однозначно советую!
Елена
Елена
9 ноя 2024
Первый раз была в Краснодарском крае, был план увидеть максимум за 9 дней! Абрау- Дюрсо знаковое место, и Александра помогла нам увидеть и узнать максимум о нём.
Воспоминания об этом дне, месте, и проводнике будут с нами жить долго. Спасибо, рекомендуем!
Коробова
Коробова
31 окт 2024
Благодарю Александру за чудесную экскурсию по Набережной озера и поездку на виноградники с фотосопровождением. Рассказ об истории создания виноделия в Абрау Дюрсо понятен и легко запомнился! Большой плюс - Александра привезла нас на своей машине в центр поля с виноградниками, с великолепным обзором вокруг, и мы были там одни - гуляли, дышали, фотографировались, дегустировали игристое!
А
Анастасия
27 окт 2024
Прекрасные виды, прекрасная Александра - все показала, рассказала, поделилась своей любовью к Абрау! Очень приятная и познавательная экскурсия
Екатерина
Екатерина
19 окт 2024
Мне очень хотелось в Абрау-Дюрсо. Мечта осуществилась, а Александра помогла ее сделать ещё лучше. Сначала был пеший маршрут по городу, потом авто прогулка по волшебным природным уголкам с чающими панорамными видами на виноградники, озеро и море. Незабываемый восторг! Очень благодарна за информативный рассказ, красивые фото, и отлично проведенное время!
И
Ирина
30 сен 2024
Замечательная экскурсия!! Построена очень грамотно: подача материала, маршрут, начало и конец маршрута. Буду рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Александре
Е
Елена
26 сен 2024
Благодарим от всего сердца Александру! Очень приятные впечатления остались от прогулки по Абрау Дюрсо. Александра внимательна к деталям,доброжелательна к нам,гостям,с любовью и трепетом относится к краю,в котором живёт.
Алексей
Алексей
17 сен 2024
14.09.2024 Посещал Абрау Дюрсо и мне повезло найти такого экскурсовода и знаторка истории села Абрау Дюрсо как Александра. Всё было очень грамотно организовано и очень интересно у меня так было
читать дальше

впервые когда я гуляю с бокалом шампанского, а мне рассказывают историю образования и появления шампанского в России. После экскурсии Александра любезно довезла нас до места размещения. Хочу сказать больше спасибо от нашей компании и всем советую при посещении Абрау Дюрсо воспользоваться её услугами.

D
Daria
16 сен 2024
Прекрасная экскурсия и отличный гид Александра!
Остались довольны на все 200%!
Обязательно вернёмся ❤️‍🔥
П
Павел
16 сен 2024
Экскурсия полностью оправдала ожидания. Александра - очень компетентьный и приятный в общении экскурсовод. Всем рекомендую.
Светлана
Светлана
15 сен 2024
Отличная экскурсия с Александрой! Понравилось всё, информация, подача материала доходчиво и понятно! Всё пожелания выполнялись. Сделали превосходные фото! Комфортно было добираться до мест на авто. Услышали пение птиц в виноградниках, побывали на свадьбе, увидели огромного ястреба, попробовали разные сорта винограда. Довольны всём!!! Большая благодарность Александре за отлично проведённое время в Абрау-Дюрсо!!!
Н
Наталия
14 сен 2024
Огромное спасибо Александре за прекрасный день в Абрау-Дюрсо! Масса чудесных эмоций от красивейшего места, интересной информации и общения с настоящим профессионалом, которая помогла нам ненавязчиво прикоснуться к волшебству этого места. Однозначно рекомендую!
Д
Дмитрий
7 сен 2024
Всем, всем, всем. Если хотите оставить об Абрау-Дюрсо воспоминания на долгие годы, то Вам к Александре, волшебница и просто красавица, знаток своего края, знающая историю и множество интересных фактов об этом замечательном месте. Огромное ей спасибо, удачи и успехов.
Елена
Елена
29 авг 2024
Чудесная экскурсия по Абрау Дюрсо. Познавательно, четко, интересно! Гид великолепна - заглянули в самые укромные уголки, заехали на чудные виноградники, получили ответы на вопросы и узнали столько нового! Восторг! Александра обеспечила лучший «перляж» нашего «шампанизированного» путешествия😁 Вернемся снова ❤️🥂
Д
Дарья
19 авг 2024
Прекрасная прогулка с Александрой, именно так я бы назвала, не экскурсия в привычном понимании. Узнали много нового о виноделии, об истории поселка, людях. . Потрясающие виды, встретили закат на виноградниках и даже поели его)) отдельное спасибо за фото и ракурсы, теперь у нас столько красивых фото всей семьей 😍Очень нас вдохновил Абрау, обязательно вернемся! Спасибо, Александра 😊
