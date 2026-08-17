За одно путешествие вы побываете в разных эпохах — от 2 века до нашей эры до периода СССР. Посетите локации, которые чудом сохранились до наших дней, и наверняка захотите ущипнуть себя и убедиться, что окружающая вас природная красота реальна. Исследуете Старую и Новую Гагру — советскую Ривьеру — и места культурного паломничества в Новом Афоне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от 16 150 ₽ за группу

Ваш гид в Адлере

Описание экскурсии

Гагра: замок, Церетели и сокровища

Вы увидите замок принца-основателя Гагр и здание с часами — визитную карточку курорта. Оцените пейзажи, которые словно сошли со страниц абхазских сказок и советских открыток.

Рассмотрите крепость, где служил секундант Пушкина, и оцените дипломную работу Зураба Церетели. Побываете в парке субтропических культур, в котором не смогли выжить обезьяны.

Поймёте, почему Гагру назвали местом, запирающим берег, и поучаствуете в поисках сокровища древнего парка.

Новый Афон: ущелье, метро и Лебединое озеро

На прогулке по ущелью Псырцха вы увидите заброшенную станцию метро и созданный монахами водопад. Насладитесь видами со смотровой площадки на Иверской горе у подножья Анакопийской крепости.

Пройдёте по кипарисовой царской аллее к Новоафонскому монастырю и загадаете желание под старинной аркой. Полюбуетесь гладью воды Лебединого озера и осмотрите интерьеры православной церкви Симона Кананита 9 века.

Самые смелые прокатятся на открытой кресельной канатной дороге над ущельем и посмотрят на просторы с высоты.

А ещё:

Узнаете историю Абхазии и её народов

Услышите волшебные легенды и сказания, которыми наполнен дух этой древней страны

По желанию попробуете напитки и блюда национальной кухни и купите натуральные домашние вина, сыры и мёд

Организационные детали

Для пересечения границы с Абхазией взрослым нужен паспорт РФ, детям — свидетельство о рождении или загранпаспорт

Поездка проходит на автомобиле Hyundai Grand Starex. С вами буду я и водитель

Дополнительные расходы (по желанию):