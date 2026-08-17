Окунуться в историю и традиции Абхазии, увидеть замок принца и рукотворный водопад
За одно путешествие вы побываете в разных эпохах — от 2 века до нашей эры до периода СССР.
Посетите локации, которые чудом сохранились до наших дней, и наверняка захотите ущипнуть себя и убедиться, что окружающая вас природная красота реальна.
Исследуете Старую и Новую Гагру — советскую Ривьеру — и места культурного паломничества в Новом Афоне.
Описание экскурсии
Гагра: замок, Церетели и сокровища
Вы увидите замок принца-основателя Гагр и здание с часами — визитную карточку курорта. Оцените пейзажи, которые словно сошли со страниц абхазских сказок и советских открыток.
Рассмотрите крепость, где служил секундант Пушкина, и оцените дипломную работу Зураба Церетели. Побываете в парке субтропических культур, в котором не смогли выжить обезьяны.
Поймёте, почему Гагру назвали местом, запирающим берег, и поучаствуете в поисках сокровища древнего парка.
Новый Афон: ущелье, метро и Лебединое озеро
На прогулке по ущелью Псырцха вы увидите заброшенную станцию метро и созданный монахами водопад. Насладитесь видами со смотровой площадки на Иверской горе у подножья Анакопийской крепости.
Пройдёте по кипарисовой царской аллее к Новоафонскому монастырю и загадаете желание под старинной аркой. Полюбуетесь гладью воды Лебединого озера и осмотрите интерьеры православной церкви Симона Кананита 9 века.
Самые смелые прокатятся на открытой кресельной канатной дороге над ущельем и посмотрят на просторы с высоты.
А ещё:
Узнаете историю Абхазии и её народов
Услышите волшебные легенды и сказания, которыми наполнен дух этой древней страны
По желанию попробуете напитки и блюда национальной кухни и купите натуральные домашние вина, сыры и мёд
Организационные детали
Для пересечения границы с Абхазией взрослым нужен паспорт РФ, детям — свидетельство о рождении или загранпаспорт
Поездка проходит на автомобиле Hyundai Grand Starex. С вами буду я и водитель
Дополнительные расходы (по желанию):
Обед в кафе национальной кухни — 700 ₽ за чел. (средний чек)
Пещерный комплекс в Новом Афоне — 1000 ₽ за чел. (дети до 8 лет — бесплатно)
Дача Сталина — 500 ₽ за чел.
Анакопийская крепость — 300 ₽ за чел.
Канатная дорога — 2000 ₽ за чел.
Покупка вина, сыра, мёда и других местных продуктов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1262 туристов
Люблю приключения, путешествия и юмор! А ещё — людей и живое общение 🤗
Я знаю, какие места стоит увидеть и какие истории рассказать, чтобы путешествие подарило яркие впечатления и хорошее настроение.
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профессии я преподаватель, лектор, профессиональный путешественник и аттестованный экскурсовод по Сочи и заповедникам.
Мы с мужем Сергеем — семья и команда профессионалов. Проводим экскурсии с 2020 года и легко находим общий язык с детьми и взрослыми.
Пешие экскурсии я провожу лично, а автопешеходные — вместе с Сергеем.
Во время поездки каждый занят своим делом: Сергей отвечает за комфортное и безопасное вождение, а я — за увлекательный рассказ и художественное повествование событий.
Мы выбираем самые яркие и колоритные места, искренне любим своё дело и вкладываем в него душу.
С нами вы увидите невидимое и сами напишете истории своих приключений!
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