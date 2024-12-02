Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне
2014 год у россиян ассоциируется с Сочи — наш город провел грандиозные Игры! Приглашаю вас изучить их наследие и узнать, как это было.
За день вы увидите дворцы и стадионы Олимпийского парка на берегу моря, насладитесь природой в Ахштырском ущелье, погуляете по курортам Красной Поляны, прокатитесь на канатной дороге и впечатлитесь горными пейзажами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Объекты Олимпийского парка
В первую очередь вы увидите комплекс на морском побережье. От парковки пройдём в центр Олимпийской площади Медал Плаза, подойдём к месту награждения олимпийцев, стене чемпионов. Я помогу вам сделать фото на фоне олимпийского факела и ледовых дворцов. Я расскажу о проекте и строительстве каждого объекта, о проходивших здесь соревнованиях. И конечно, вы получите общее представление об Олимпийских играх 2014, о конкурсе городов-претендентов и о том, как достойно Сочи провел игры.
Интересные и красивые 48 км между кластерами
Путь в горный кластер украсят живописные пейзажи. Вы полюбуетесь панорамами ущелья Ахцу и видом со смотровой площадки у комплекса трамплинов «Русские горки». Я подскажу, где можно вкусно пообедать в горном кластере.
Горы Красной Поляны
Рядом с этим поселком расположились горнолыжные комплексы, где проходили соревнования олимпийцев и паралимпийцев по прыжкам на лыжах с трамплина, биатлону, лыжным гонкам, бобслею, санному спорту и другим дисциплинам.
Комплекс Русские горки впечатлит видами прямо со стартовой площадки прыгунов с трамплина — здесь легко представить себя в образе летающего лыжника!
На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта.
А в комплексе Газпром Поляна двери откроет торгово-развлекательный центр Галактика в космическом стиле. На лифте вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы насладиться еще одной панорамой заснеженных вершин.
Организационные детали
Как проходит экскурсия*
На новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест
Я заберу вас у места проживания в Адлере и привезу обратно
Парк водопадов «Менделиха» работает только в летний сезон
Экскурсия подходит для путешественников старше 6 лет: для детей помладше программа тяжеловата
Дополнительные расходы:
Канатная дорога на Роза Хутор (2550 руб. /взрослый, 1550 руб. /дети 7-14 лет, 2050 руб. /льготный для граждан 60-69 лет и инвалидов 2 и 3 групп; точную стоимость уточняйте в переписке, так как цены меняются в зависимости от сезона)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 2112 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой читать дальше
край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном кроссовере-минивэне, 6 пассажирских мест.