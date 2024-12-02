2014 год у россиян ассоциируется с Сочи — наш город провел грандиозные Игры! Приглашаю вас изучить их наследие и узнать, как это было. За день вы увидите дворцы и стадионы Олимпийского парка на берегу моря, насладитесь природой в Ахштырском ущелье, погуляете по курортам Красной Поляны, прокатитесь на канатной дороге и впечатлитесь горными пейзажами.

Описание экскурсии

Объекты Олимпийского парка

В первую очередь вы увидите комплекс на морском побережье. От парковки пройдём в центр Олимпийской площади Медал Плаза, подойдём к месту награждения олимпийцев, стене чемпионов. Я помогу вам сделать фото на фоне олимпийского факела и ледовых дворцов. Я расскажу о проекте и строительстве каждого объекта, о проходивших здесь соревнованиях. И конечно, вы получите общее представление об Олимпийских играх 2014, о конкурсе городов-претендентов и о том, как достойно Сочи провел игры.

Интересные и красивые 48 км между кластерами

Путь в горный кластер украсят живописные пейзажи. Вы полюбуетесь панорамами ущелья Ахцу и видом со смотровой площадки у комплекса трамплинов «Русские горки». Я подскажу, где можно вкусно пообедать в горном кластере.

Горы Красной Поляны

Рядом с этим поселком расположились горнолыжные комплексы, где проходили соревнования олимпийцев и паралимпийцев по прыжкам на лыжах с трамплина, биатлону, лыжным гонкам, бобслею, санному спорту и другим дисциплинам.

Комплекс Русские горки впечатлит видами прямо со стартовой площадки прыгунов с трамплина — здесь легко представить себя в образе летающего лыжника!

впечатлит видами прямо со стартовой площадки прыгунов с трамплина — здесь легко представить себя в образе летающего лыжника! На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта.

вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта. А в комплексе Газпром Поляна двери откроет торгово-развлекательный центр Галактика в космическом стиле. На лифте вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы насладиться еще одной панорамой заснеженных вершин.

Организационные детали

Как проходит экскурсия*

На новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест

Я заберу вас у места проживания в Адлере и привезу обратно

Парк водопадов «Менделиха» работает только в летний сезон

Экскурсия подходит для путешественников старше 6 лет: для детей помладше программа тяжеловата

Дополнительные расходы: