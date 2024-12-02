Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)

Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне
2014 год у россиян ассоциируется с Сочи — наш город провел грандиозные Игры! Приглашаю вас изучить их наследие и узнать, как это было.

За день вы увидите дворцы и стадионы Олимпийского парка на берегу моря, насладитесь природой в Ахштырском ущелье, погуляете по курортам Красной Поляны, прокатитесь на канатной дороге и впечатлитесь горными пейзажами.
Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)
Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)
Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Объекты Олимпийского парка

В первую очередь вы увидите комплекс на морском побережье. От парковки пройдём в центр Олимпийской площади Медал Плаза, подойдём к месту награждения олимпийцев, стене чемпионов. Я помогу вам сделать фото на фоне олимпийского факела и ледовых дворцов. Я расскажу о проекте и строительстве каждого объекта, о проходивших здесь соревнованиях. И конечно, вы получите общее представление об Олимпийских играх 2014, о конкурсе городов-претендентов и о том, как достойно Сочи провел игры.

Интересные и красивые 48 км между кластерами

Путь в горный кластер украсят живописные пейзажи. Вы полюбуетесь панорамами ущелья Ахцу и видом со смотровой площадки у комплекса трамплинов «Русские горки». Я подскажу, где можно вкусно пообедать в горном кластере.

Горы Красной Поляны

Рядом с этим поселком расположились горнолыжные комплексы, где проходили соревнования олимпийцев и паралимпийцев по прыжкам на лыжах с трамплина, биатлону, лыжным гонкам, бобслею, санному спорту и другим дисциплинам.

  • Комплекс Русские горки впечатлит видами прямо со стартовой площадки прыгунов с трамплина — здесь легко представить себя в образе летающего лыжника!
  • На курорте Роза Хутор вам предстоит подняться на 2320 метров по канатной дороге, погулять по Олимпийской деревне, где жили спортсмены, и по нарядной набережной реки Мзымта.
  • А в комплексе Газпром Поляна двери откроет торгово-развлекательный центр Галактика в космическом стиле. На лифте вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы насладиться еще одной панорамой заснеженных вершин.

Организационные детали

Как проходит экскурсия*

  • На новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест
  • Я заберу вас у места проживания в Адлере и привезу обратно
  • Парк водопадов «Менделиха» работает только в летний сезон
  • Экскурсия подходит для путешественников старше 6 лет: для детей помладше программа тяжеловата

Дополнительные расходы:

  • Канатная дорога на Роза Хутор (2550 руб. /взрослый, 1550 руб. /дети 7-14 лет, 2050 руб. /льготный для граждан 60-69 лет и инвалидов 2 и 3 групп; точную стоимость уточняйте в переписке, так как цены меняются в зависимости от сезона)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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