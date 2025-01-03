Индивидуальная
до 6 чел.
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
«Также можно отправиться на конную прогулку или устроить пикник»
Завтра в 08:00
18 июл в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборВинные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
«Программа экопарка предлагает конные прогулки и дегустацию мёда с чаем из горных трав»
Завтра в 10:00
18 июл в 10:00
9000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
В заповедный Утриш: купание с катера
Недалеко от Анапы находится уникальный заповедник Большой Утриш. Вас ждут красивые бухты, можжевеловый лес и множество интересных достопримечательностей
Начало: По согласованию с гидом
«Большой Утриш и Кипарисовое озеро с катанием на лошадях Маршрут начнется с Лысой горы, где расположена самая высокая точка Анапы»
Расписание: См. календарь (точное время зависит от вашего адреса)
Завтра в 14:00
18 июл в 14:00
2200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 января 2025Очень благодарны за замечательную экскурсию. Ирина прекрасный экскурсовод и очень внимательный и добрый человек. Все прошло превосходно!!! Очень тронул ее маленький подарочек после окончания экскурсии. Огромное спасибо.
- ААнна27 октября 2024Благодарим Ирину за увлекательную прогулку. За индивидуальный подход к нашим пожеланиям. За памятный подарочек. Замечательно провели свои день!
- ААлина26 октября 2024Все было очень хорошо. Спасибо!
- ААлексей18 октября 2024Всё было организовано очень четко и точно по времени. Владимир абсолютно в теме. Много подробной информации. О посещении виноделен и дегустация заранее договорился, учел пожелания по маршруту. В общем, большое спасибо!
- ККотов7 сентября 2024В заповедный Утриш: купание с катера или катамаранаХороший тур 👍 Гид грамотный, экскурсия интересная, все понравилось, всем рекомендую 😁👍
- ААнна15 августа 2024Мы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности и желания. Было все очень
- ММария29 июля 2024Всё понравилось. Всё в восторге.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2025
Сейчас в Анапе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 9000. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Анапе. Максимально сближение с природой Анапы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025