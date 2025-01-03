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Экскурсии на лошадях в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Анапе, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
На машине
Конные прогулки
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
«Также можно отправиться на конную прогулку или устроить пикник»
Завтра в 08:00
18 июл в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Винные дороги Анапы
На машине
Конные прогулки
6.5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Винные дороги Анапы: путешествие по винодельням с дегустацией
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
«Программа экопарка предлагает конные прогулки и дегустацию мёда с чаем из горных трав»
Завтра в 10:00
18 июл в 10:00
9000 ₽ за всё до 8 чел.
В заповедный Утриш: купание с катера или катамарана
На автобусе
Конные прогулки
На катере
5 часов
66 отзывов
Водная прогулка
В заповедный Утриш: купание с катера
Недалеко от Анапы находится уникальный заповедник Большой Утриш. Вас ждут красивые бухты, можжевеловый лес и множество интересных достопримечательностей
Начало: По согласованию с гидом
«Большой Утриш и Кипарисовое озеро с катанием на лошадях Маршрут начнется с Лысой горы, где расположена самая высокая точка Анапы»
Расписание: См. календарь (точное время зависит от вашего адреса)
Завтра в 14:00
18 июл в 14:00
2200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 января 2025
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Очень благодарны за замечательную экскурсию. Ирина прекрасный экскурсовод и очень внимательный и добрый человек. Все прошло превосходно!!! Очень тронул ее маленький подарочек после окончания экскурсии. Огромное спасибо.
  • А
    Анна
    27 октября 2024
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Благодарим Ирину за увлекательную прогулку. За индивидуальный подход к нашим пожеланиям. За памятный подарочек. Замечательно провели свои день!
    Благодарим Ирину за увлекательную прогулку. За индивидуальный подход к нашим пожеланиям. За памятный подарочек. Замечательно провели свои день!Благодарим Ирину за увлекательную прогулку. За индивидуальный подход к нашим пожеланиям. За памятный подарочек. Замечательно провели свои день!
  • А
    Алина
    26 октября 2024
    Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
    Все было очень хорошо. Спасибо!
  • А
    Алексей
    18 октября 2024
    Винные дороги Анапы
    Всё было организовано очень четко и точно по времени. Владимир абсолютно в теме. Много подробной информации. О посещении виноделен и дегустация заранее договорился, учел пожелания по маршруту. В общем, большое спасибо!
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  • К
    Котов
    7 сентября 2024
    В заповедный Утриш: купание с катера или катамарана
    Хороший тур 👍 Гид грамотный, экскурсия интересная, все понравилось, всем рекомендую 😁👍
  • А
    Анна
    15 августа 2024
    Винные дороги Анапы
    Мы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности и желания. Было все очень
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    интересно и очень вкусно. Дегустация была просто шикарной. Мы посетили 3 винодельни и в каждой из них было что-то свое особенно. Обязательно советую этот маршрут.

    Мы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности иМы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности иМы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности иМы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности иМы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности иМы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности иМы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности иМы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности и
  • М
    Мария
    29 июля 2024
    Винные дороги Анапы
    Всё понравилось. Всё в восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
  2. Винные дороги Анапы
  3. В заповедный Утриш: купание с катера или катамарана
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Озеро Абрау
  5. Анапский маяк
  6. Лысая гора
  7. Музей-заповедник
  8. Старый парк в Кабардинке
  9. Долина лотосов
  10. Долина Лефкадия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2025
Сейчас в Анапе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 9000. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Анапе. Максимально сближение с природой Анапы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025