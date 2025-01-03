О Ольга Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус Очень благодарны за замечательную экскурсию. Ирина прекрасный экскурсовод и очень внимательный и добрый человек. Все прошло превосходно!!! Очень тронул ее маленький подарочек после окончания экскурсии. Огромное спасибо.

А Анна Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус Благодарим Ирину за увлекательную прогулку. За индивидуальный подход к нашим пожеланиям. За памятный подарочек. Замечательно провели свои день!

А Алина Кипарисовое озеро и развлечения на любой вкус Все было очень хорошо. Спасибо!

А Алексей Винные дороги Анапы Всё было организовано очень четко и точно по времени. Владимир абсолютно в теме. Много подробной информации. О посещении виноделен и дегустация заранее договорился, учел пожелания по маршруту. В общем, большое спасибо!

К Котов В заповедный Утриш: купание с катера или катамарана Хороший тур 👍 Гид грамотный, экскурсия интересная, все понравилось, всем рекомендую 😁👍

А Анна Винные дороги Анапы читать дальше интересно и очень вкусно. Дегустация была просто шикарной. Мы посетили 3 винодельни и в каждой из них было что-то свое особенно. Обязательно советую этот маршрут. Мы провели отличный день с Натальей. Заранее все об говорили. Маршрут подстроили под наши возможности и желания. Было все очень