Прокат и аренда в Анапе

Найдено 4 экскурсии в категории «Прокат и аренда» в Анапе, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Аренда VIP катера
На катере
2 отзыва
1 час
Водная прогулка
Аренда VIP катера
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности (время выбирается предварительно)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
На яхте
Музыкальные теплоходы
8 отзывов
1 час
Круиз
Индивидуальный круиз на комфортной яхте для 6-8 человек
Насладитесь индивидуальным круизом на парусной яхте в Анапе. Яхта на 8 человек с каютой, тентом, холодильником и музыкой. Купайтесь, рыбачьте и загорайте
Начало: Анапа, морской порт
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 9 чел.
Индивидуальный тур на парусно-моторной яхте «Анна»
На яхте
1 час
Водная прогулка
Индивидуальный тур на парусно-моторной яхте «Анна»
Начало: Морской порт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
1 час
Водная прогулка
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
«Важная информация • Цена указана за аренду всего катера»
Расписание: Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 000 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Прокат и аренда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Аренда VIP катера
  2. Аренда спортивно-круизной парусной яхты
  3. Индивидуальный тур на парусно-моторной яхте «Анна»
  4. Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Озеро Абрау
  10. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "Прокат и аренда" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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