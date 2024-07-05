1 час
Водная прогулка
Аренда VIP катера
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности (время выбирается предварительно)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Круиз
Индивидуальный круиз на комфортной яхте для 6-8 человек
Насладитесь индивидуальным круизом на парусной яхте в Анапе. Яхта на 8 человек с каютой, тентом, холодильником и музыкой. Купайтесь, рыбачьте и загорайте
Начало: Анапа, морской порт
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 9 чел.
1 час
Водная прогулка
Индивидуальный тур на парусно-моторной яхте «Анна»
Начало: Морской порт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
1 час
Водная прогулка
Катание на вейкборде и вейксёрфе в Анапе
Начало: Анапа, пер. Кордонный, 1
«Важная информация • Цена указана за аренду всего катера»
Расписание: Дата и время оговаривается индивидуально. Гость может выбрать любое из предложенного времени.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 000₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июля 2024Шикарный выход в море! Романтично, легко, красиво! Капитан приятный, тактичный!
- ЛЛариса6 июля 2023Приятный в общении капитан, чистенько. Прогулка прошла отлично
- LLakki_la24 июня 2023Супер путешествие получилось! Спасибо классному капитану Даниилу!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Прокат и аренда»
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